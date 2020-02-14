【武漢肺炎・2.14】長康邨康美樓101樣本全陰性　居民明日可回家

武漢肺炎疫情持續，本港至今（14日）累計確診53宗個案；鑽石公主號郵輪上有10名港人乘客受到感染；滯留於湖北的逾2000名港人中，亦有10人證實確診。 林鄭月娥開記者會，公布多項資助，又指會盡力盡快協助在外港人回港，不過並無拋出具體方案。

【武漢肺炎】滯留湖北港人無歸期無方案 聶德權：夠檢疫地再協調

【武漢肺炎】三港人圖離港避檢疫令或被控 四紀律部隊助突擊巡查

【武漢肺炎】「鑽石公主號」共有330港人 跨部門小組商回港安排

【武漢肺炎】林鄭：160萬捐贈口罩將送弱勢社群 向醫管局撥47億

2月14日林鄭月娥率領多位局長見記者。（盧翊銘攝）

【23:25】衞生署衞生防護中心公布，為青衣長康邨康美樓A07單位沒有出現病徵的住戶所作的新型冠狀病毒測試已完成，全部101個樣本對該病毒呈陰性反應。食物環境衞生署及房屋署已為康美樓所有A07單位進行徹底清潔及消毒，而房屋署保養測量師帶領的技術檢查團隊亦已完成對有關單位的排氣管的檢查及跟進工作。

故此，有關住戶可於明日稍後離開檢疫中心，居民將獲提供接載巴士返回其居所。

【21:31】就政府擬於迪士尼樂園二期用地興建檢疫中心，華特迪士尼表示，因應香港政府要求，以及配合香港所採取的維護社區健康及安全措施，「我們同意探討使用位於竹篙灣預留作未來旅遊發展的用地」，並指該用地遠離現時度假區的營運範圍。

【武漢肺炎】港府擬迪士尼旁建檢疫中心 華特迪士尼：同意探討

政府已與迪士尼取得共識，未來或使用二期地皮作檢疫中心。（資料圖片）

【21:26】醫院管理局主席范鴻齡歡迎港府額外撥款47億元，以提升公立醫院應對新型冠狀病毒疫情的能力。行政總裁高拔陞指，將善用有關撥款用在不同項目，包括增購個人保護裝備、臨時住宿安排和津貼、前線醫護人員的相關人手開支等。

【21:15】社會福利署公布，因應新型冠狀病毒感染的疫情，綜緩及公共福利金計劃（包括高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼）的申請人／受助人，如因疫情而未能及時返港以符合相關計劃的居港規定／領款後的離港寬限，社署署長將會酌情豁免計算有關申請人／受助人的離港日數，社署呼籲他們無須急於趕回香港。



至於廣東計劃及福建計劃的申請人，因應新型冠狀病毒感染的疫情情況，可透過郵遞方式提交申請，無須回港辦理有關的申請手續。

【19:17】記者：一開始沒有港人在湖北染病，到現在10人確診，是否不會接滯留港人回港？

聶德權：關注健康，檢疫設施陸續完成，希望能與內地相關部門協調。

【19:07】記者：一直都未回答到，有無目標接回滯留在湖北的港人？酒店業界也說酒店不適合隔離，是否都要考慮公屋？

林鄭：火炭駿洋邨很重要，鯉魚門度假村原址找空位增建，物色未有發展用途的地規劃。

聶德權：要考慮交通安排、避免交叉感染，因為人數問題，回來一定要有妥善和檢疫安排，檢疫設施已經飽和，有計劃和具體行動增加檢疫設施的數量。有容量、社會和當區人士諒解，也能落實執行。

具體啟動有關安排，由於當地部門的配合。當地公共交通已經停頓，會整體協調，盡快規劃，適時啟動。

【19:00】記者：會否答應香港人，協助在湖北的港人，特別是年紀大、有需要的人回港？會否使用迪士尼備用地作檢疫隔離措施？

聶德權：我們有聯絡在湖北需要協助的港人，超過1000宗救助，超過2000人滯留湖北，有寄藥物和提供熱線。從第一日開始，我們已經開始撤離計劃，要考慮交通、檢疫措施等。

邱騰華：你提到迪士尼第二期用地，這是一個選項，我們知道的。我們會看一切可行的地方。

林鄭月娥：檢疫隔離設施很重要，例如駿洋邨非常重要。

2月14日，林鄭月娥率領多位局長見記者。（盧翊銘攝）

【18:50】李家超：除了警方做強制檢疫突擊檢查外，明日消防、入境、海關、懲教會參與，會穿他們的背心，出示他們的證件。

【18:44】記者：八名接受家居隔離人士，私自到律敦治醫院求醫。

陳肇始：5000多人接受強制檢疫，九成是香港居民。你提出的，我們要調查清楚，是否獲得豁免的，還是接受家居強制檢疫的人士。

有伯伯曾離開買食物，經過提醒後知道不能外出。一位婆婆寫地址潦草，警方上門找不到，之後亦成功找到她。

有三名強制檢疫的香港居民企圖離港，入境處成功截獲，送往24小時看守檢疫營，警方蒐集證據，律政司考慮提出檢控。

【18:42】記者：政府高官是否需要問責下台？

林鄭：面對四面八方的謠言傳聞，市民好容易引起不必要恐慌，特區政府加強速度回應和澄清，呼籲市民小心求證，不要信謠言。防疫抗疫基金是重要一環，在2月5日已經提出，廣大市民大體上應該同意，今日經過疫情挑戰後，政府需要財政上的支援渡過難關。並無其他考慮，唯一是希望做到同心抗疫、共渡時艱。

【18:38】邱騰華：若口罩生產線帶回香港，會紓緩供應。生產力促進局接觸數十有興趣人士，要生產需要清潔廠房、檢測認證，機器和原料，資金和定期訂單，絕對有空間可以將有心有能力的人組織起來，在香港本地生產口罩。繼續委託生促局組織有興趣的人，處理申請。

直接資助方式：每條生產線資助數百萬元，令其可起動；並幫助物色廠房，在工業邨、科技處等；固定採購訂單，政府承諾一定採購數目，如未來一年合理價格採購某個數額。研發可重用口罩，希望可減少一次性口罩需求。

【武漢肺炎】消委會港大推廚紙製口罩媲美外科口罩 惟兩處不宜戴

【18:34】聶德權：湖北有超過2000港人，部份在偏遠地方，如恩施、十堰，多數是探親港人。已經安排為90人需要藥物的人送藥，已送達兩批給30位，另外至第五批在運送途中。有非政府機構開設情緒諮詢熱線，亦提供在線醫生等方法。

考慮回港方法，公共衛生風險，尋求切實可執行方案，與不同部門規劃，除了要處理回港途中避免交叉感染等細節安排，也要有足夠容量的檢疫地點。人數眾多、分批去做。

目前檢疫中心使用量接近飽和，已用九成，希望盡快有足夠檢疫地方，得到社會支持和當區人士配合，再與內地相關部門跟進。

【18:31】李家超：鑽石公主號218人確診，包括11港人，船上有330港人，其中260持特區護照，70人持外國護照，由於可能有其他持外國護照的港人，數字可能會增加。港府派出四名出入境人員，與中國使館人員，向船上港人提供援助，包括50人提供藥物，另外10多人船公司提供藥物，也送上口罩、消毒用品給港人。

向日本提出，考慮讓船上港人到陸上隔離，並做病毒測試。日本有優先做80歲以上、有病徵人士做快速測試，一名港人符合條件去測試。若陽性就會送院，陰性可選擇在船上或陸上隔離。

【18:27】低收入家庭每戶發5000元，學生資助加碼1000元，至3500元。

向駿洋邨等未入伙公屋受影響住戶，派6000元。

【18:19】防疫抗疫基金：

政府斥資繼續全球採購；資助私營企業在本地建立口罩本地生產線；資助研發及生產可重用口罩。

向醫管局發放額外47億元，而衛生署就在財政年度提供足夠預算。資助清潔、保安、食肆、旅行社，料向立法會申請至少250億元。

+ 5 + 4 + 3

【18:16】增加口罩供應及節省使用量：

各政策局和部門加大力度也所口罩需求，總用量為每月800萬個，而政府外判清潔工友和安老殘疾院舍口罩，分別為70萬及100萬個。

今日收到幾批捐贈給政府的160萬個口罩，會透過非政府機構全書轉贈對象主要為長者的弱勢社群。

【18:12】協助在外港人：

1200多名湖北省分布在30多個城市的港人，10人確診。

鑽石公主號，有330港人，其中260人持特區護照，11人確診。

擬定醫療保障、檢疫配套和交通安排的具體方案後，特區政府必定盡力盡快安排他們回港

【18:08】林鄭：世界夢號2月5日抵港，2月8日做病毒測試，9日完成，所有樣本陰性，當日可讓旅客登岸。船公司事後寫信給我，表示認同特區政府防疫工作。

長康邨康美樓，2月10日的係不同層數同一個單位分別出現確診個案，審慎起見查核100多位居民，安排他們遷往檢疫中心。房屋署今日完成檢查，有部份喉管有改動，但已修正。

【18:05】林鄭月娥：2月5日公布成立防疫抗疫基金，經過10日與業界商討，今日交代詳情。過去十日感染人數上身，疫情嚴峻，會高度關注，但有一人康復出院。香港並無出現廣泛社區感染，基本上可追蹤感染源頭，包括農曆新年11個案的聚餐活動，亦有另一宗涉及6個個案的聚餐活動。

袁國勇、許樹昌等專家顧問團意見，依然用圍堵策略，切斷傳染鏈。

【17:35】上環嘉豪酒家職員已經拉閘，並貼出告示指受疫情影響，酒家將由明日（15日）至本月29休假。負責拉閘的酒家職員表示，酒家今日收到通知便「即刻做大清潔」，暫時未收到消息指員工需接受隔離檢疫，但現時員工會自行家居隔離，「自己都驚，自己會隔離」。他又透露，和確診者同屬點心檔的還有一名員工，而酒家共有幾十名員工。

▼2月14日鑽石公主號郵輪最新情況▼

+ 7 + 6 + 5

【17:30】行政長官林鄭月娥、食衛局局長陳肇始、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、勞工及福利局局長羅致光、財經事務及庫務局局長劉怡翔，將於6點見記者。

【17:21】台灣首次公開居家檢疫失蹤者名單，包括三名港人，分別為陳寶珠（女）、張君諾（男）、張龍華（男），三人均為2月8日入境台灣，3人填列居家檢疫地點為台北市萬華區武昌街。台北市府市長那個黃珊珊認為三人行為是惡意。

+ 3 + 2

【17:15】記者會上，張竹君多番被追問強制檢疫的數字及詳情，她均表示無資料。

【16:40】葵涌和宜合道310號的伍若瑜夫人普通科門診診所今早被縱火，何婉霞指出普通科門診遭惡意破壞，影響醫護人員工作，予以嚴重譴責。她指明白大家關注指定診所，會同不同持份者繼續溝通，她希望大家明白是為大家著想，讓病情較輕的病人到指定診所求診。

她又澄清，並無回收N95口罩。她說病房醫護人員換更，只講用得其所，沒有限制用一定數字裝備。

▼口罩下的情人節 愛在瘟疫蔓延時▼

+ 5 + 4 + 3

【16:30】衛生防護中心傳染病處主任張竹君：新增3宗確診個案，至56人感染。

第54宗個案，是第53宗確診個案（37歲社署職員）的表姐，住石澳大浪灣村，在鰂魚涌返工，做文職。2月3日（張竹君原誤稱1月3日）咳嗽，1月26日曾參與康美樓確診者家族在北角明星酒家的家庭飯聚，飯局中有25個大人、4小朋友。2月3日發病，2月13日到律敦治醫院求醫。該飯局有6人確診。她咳嗽後有繼續上班，同事有戴口罩。衛生防護中心已追蹤當日聚餐的人士，其中6人曾去過醫院求診，全部是陰性，若是密切接觸者，會跟進。張竹君指當日聚餐並無打邊爐，目前未能掌握染病源頭。

第55宗個案是75歲獨居長者，住在石籬二邨，情況比較差，要插喉。曾因跌到入瑪嘉烈急症室，之後確診。1月22日或之前有經落馬州行蹤，即日往返。第55宗個案入院的情況已相當差，須進入深切治療部，並接受插喉。患者的血壓偏低，需使用強心針，亦需要使用暫時性腎臟替代。他聲稱自己並無離境，但使用入境處提供的系統後發現有出入境紀錄。

【武漢肺炎】新三患者住址曝光 「明星飯局」確診女子太古坊任職

第56宗個案是61歲女子，住在上環永樂街，任職上環嘉豪酒家的點心檔。2月12日氣促發燒，13日入院。她在1月23至28日去過廣東省新會探望兩個兒子，衛生防護中心有跟進，二人並非確診個案。有酒樓同事與她是密切接觸，會隔離，另外非密切接觸到同事會醫學監察。酒樓會消毒清潔。

過去24小時呈報36宗懷疑個案，114人隔離治療，新增共有56宗個案，1人離世、1人出院、54人仍然留醫。

之前觀塘Party Room打邊爐家庭多人確診，衛生防護中心指有聯絡過有參與飯局的兩名內地人，二人對新型冠狀病毒測試呈陰性。

【武漢肺炎】康美樓群組29人聚餐6人確診 拒撤住戶化驗待覆檢

【15:54】香港旅遊發展局公布，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次， 即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次比較，按年下跌53%，當中內地及短途巿場跌幅最大，超過五成。

旅發局指出，雖然在1月中因農曆新年效應，訪港旅客回升至平均每日約13萬人次，惟受新型冠狀病毒疫情影響，不少航空公司已暫停來往本港航線及削減航班，政府亦推出了一系列大幅減低香港與內地人流的措施，因此1月下旬旅客大幅下滑，單日訪港人次跌至6.5萬。

【武漢肺炎】1月訪港旅客按年跌逾五成 2月單日訪港人次低於三千

+ 11 + 10 + 9

【15:47】港人旅遊熱點之一的日本沖繩「失守」，出現首名確診患者。患者為60多歲的士女司機，她可能在2月1日接觸到鑽石公主號遊輪患者而受到感染。

【15:44】澳門公共部門，下周一起（17日）恢復正常運作。

【15:10】行政長官林鄭月娥將於傍晚見記者，消息指她會交代鑽石公主號滯留港人情況，以及100億元抗疫基金事宜。

消息指，因而鑽石公主號乘客料隔離到19日便可落船，政府正籌備安排接回港人，其中考慮以包機形式處理，但有關事宜仍須待與日本當局商討配合。

【14:40】國家衛健委公布：內地共1,716名醫務人員感染，其中6人死亡。

【14:15】據了解，一對住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，在年初二與超過20名親戚在北角明星海鮮酒家吃飯後，確診新型肺炎。參與飯聚的人相繼確診，除了該對康美樓夫婦（個案48及49），還有其外父（個案46）、外父姨仔（個案52）和外父外甥（個案53）。

據悉今日再多1人初步確診，是一名41歲女子，有參加年初二聚餐，患者現時在律敦治醫院留醫。本港確診總數或增至54宗。

【武漢肺炎】消息：康美樓家族共約20人北角聚餐 多1人初步確診

【13:30】立法會下周三開特別會議，張建宗率局長回答疫情質詢。

【12:50】滙豐一員工家屬確診，員工曾在總行和將軍澳上班，正接受隔離。

【12:38】Jetstar停飛2月23日至3月28日，來往香港至東京成田機場的航班，70班機受影響。成田開出的最後一班機是2月15日的GK23，香港開出的最後一班機是2月16日的GK20。

▼疫症下的情人節前夕（2月13日）▼

+ 10 + 9 + 8

【情人節】愛在瘟疫蔓延時 買花不見人潮 花價降價一半回到10年前

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

【08:02】截至周五（14日）上午8時02分，全國確診病例突破6萬宗至64739宗，較上一日多了4857宗，死亡病例增添117宗至1485人，疑似病例13485宗，治癒病例6912宗；在重災區湖北省，確診病例51986宗，死亡病例1426宗。

【06:15】由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，內地醫藥集團公司「中國生物」周四（13日）表示，實驗證明康復者的血漿有高效價病毒中和抗體，能夠有效殺死新型冠狀病毒，用特免血漿臨床治療11宗危重病例效果顯著；武漢市金銀潭醫院院長張定宇同日在新聞發佈會上，呼籲康復者捐獻血漿，拯救其他病人。

【04:55】新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐下，醫管局在全港18區設立「指定診所」接收病人，其中位於葵涌和宜合道310號的伍若瑜夫人普通科門診診所，繼上周六（8日）疑被掟汽油彈後，今日（14日）凌晨3時許，疑再被人以同樣手法毀壞。

【03:44】世界衛生組織（WHO）專家瑞安（Mike Ryan）2月13日表示，中國以外的新型冠狀病毒感染個案並沒有大規模爆發，不過停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）則例外。

【00:30】柬埔寨衛生部門表示，由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，船上目前已接受病毒檢驗的20名乘客全部證實未受感染。

【23:55】衞生署更新14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，因不少人已完成檢疫，大廈數字只餘下14幢，沒有新增。

過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案出現的非住宅名單，新增新世紀廣場及灣仔群策大廈榜上有名，兩處均是打邊爐家族親人及相關確診同事的工作地點。兩處為家族中24歲首名患者的二姨及父親工作地點，二人各位一名同事確診。

【23:15】日本錄得首名感染新型冠狀病毒死亡的個案，死者是一名80多歲女性，生前居住於神奈川縣，並沒到過中國湖北或浙江省紀錄，1月22日因身體不適求醫，到了2月1日被診斷患月肺炎而入院治療。她的病情在12日突然惡化，延至13日不治。當局指該名死者是同日確診的士司機的外母。

【23:00】湖北省黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，自2月14日0時起，所有小區一律實行全封閉管理，除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員外，其他居民一律不得擅自進出小區。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼