疑不滿食飯慢　向子女倒熱水　婦人被控獲准保釋

36歲婦人疑不滿7歲兒子食飯慢，涉向兒子倒熱水。她兩日後又疑與丈夫生金錢糾紛，不但對兒子重施故技，更向10歲女兒下手。婦人被控兩項對他人身體加以嚴重傷害罪，今（14日）於粉嶺裁判法院提堂。她暫時毋須答辯，案件押後至4月9日在沙田裁判法院再訊，以待控方索取醫療報告及警方再作調查。婦人獲准保釋，但須禁足她們居住的沙田區，以及一對子女現居的上水區。

控罪書未有透露被告名字，以英文字母LSY(36歲，報稱家庭主婦)代替。她被控於2月10日在沙田碩門邨某單位，非法及惡意對男童X加以嚴重傷害；並於同月12日在相同地點，非法及惡意對男童X及女童Y加以嚴重傷害。

被告LSY被控兩項對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今(14日)在粉嶺法院提堂。

疑向丈夫稱「 你唔認錯我就用熱水淋仔女」

據了解，男童年僅7歲，女童為10歲。第二項控罪指被告與丈夫視像通話，期間雙方因金錢問題爭執。被告對丈夫說：「 你唔認錯我就用熱水淋仔女。」其後走入子女睡房犯案。鄰居聽到小孩哭聲後報案，兩童稱以往也曾被淋熱水。據初步診斷，男童的右眼、左臉、背部，以及女童的頭部均被灼傷。

案件編號：FLCC406/2020