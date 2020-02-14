九龍灣兩男子確診退伍軍人症　化驗顯示細菌與彩虹大爆發相同

繼港鐵彩虹站一帶三個公屋屋苑近日接連有11名居民感染退伍軍人症，衞生防護中心今日（14日）公布，觀塘區增一宗退伍軍人病群組個案，涉及兩名本身有長期病患的病人，兩人分別住九龍灣彩福邨彩喜樓及牛頭角道33號宏光樓，住處相距不遠，兩名病人於潛伏期內沒有外遊。中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，以找出可能的感染源頭。

同屬嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型

衞生防護中心稱，新增的兩宗退伍軍人病個案，包括一名居於彩福邨彩喜樓的56歲男病人，以及一名住在居於牛頭角道33號宏光樓的62歲男病人，兩人均有長期病患。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。

中心發言人說，流行病學調查發現，兩名病人於潛伏期內沒有外遊。中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，並繼續調查，以找出可能的感染源頭。



此外，衞生防護中心就近日涉及11名病人的退伍軍人病群組個案組群調查公布最新情況。化驗結果顯示，該群組內六名病人的臨床樣本與彩虹港鐵站兩個淡水冷卻塔的水樣本，顯示相同基因序列型的嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型。調查仍在進行中。

彩虹大爆發11名病人資料如下：