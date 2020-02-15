【武漢肺炎・最新】無新確診維持56宗　本地個案多密切接觸者發病

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日無新確診病例，感染維持56宗。醫管局下周將進一步減少非急症、非必要服務。

【16:30】衛生防護中心記者會：

今日無新增確診感染個案，確診個案維持56宗，本地個案較多密切接觸者受感染，發病時間亦較長；而輸入個案發病時間較短，亦較少密切接觸者受感染。

醫管局口罩、保護衣、眼罩等保護裝備的庫存數量夠用一個月，未計已派在病房的物資。採購困難，有國家列為戰略商品不能出口，有國家可以出口採購但無及時付運。

公立醫院下周進一步減少非急症、非必要服務。

【14:55】郵政柴灣派遞局一名外判公司的司機家人確診感染新型冠狀病毒，郵政外判司機化驗結果呈陰性，確定並非受感染個案。

【12:20】青衣長康邨康美樓07室住戶，陸續返回居所。第一輛載着康美樓A07室隔離住戶的旅遊巴抵達康美樓地下位置，戴着口罩的住戶陸續下車，並取回行李上樓。

【10:10】日前長康邨康美樓有住户疑因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏播毒，惹起公眾關注。香港廁所協會日前曾到公共屋邨視察喉管情況，發現當中多個隱患，包括部分排水管道安裝於浴室，容易造成破損；難清潔喉管之間空間，及市民或因喉管外露而作更改。他們建議安裝保護分隔牆，並設有檢查窗口，方便檢查漏水情況。

長康邨康美樓A07單位的101名住戶已經完成檢疫，全部人對新型冠狀病毒呈陰性反應。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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