【武漢肺炎・最新】確診個案增至56宗　康美樓住戶今回家

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由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港至昨日（14日）累計確診56宗個案。特首林鄭月娥同日於記者者公布，撥250億元成立防疫抗疫基金，支援疫情受創的行業及其員工等，包括向醫管局額外發放47億元；至於面對日漸飽和的3個檢疫中心，政府透露會使用迪士尼樂園內的政府土地興建檢疫中心。
另外，早前在長衣長康邨康美樓A07單位隔離的居民，由於101個樣本的新型冠狀病毒測試已完成並呈陰性，所有人均可於今日（15日）離開隔離營回家。
【14:55】郵政柴灣派遞局一名外判公司的司機家人確診感染新型冠狀病毒，郵政外判司機化驗結果呈陰性，確定並非受感染個案。
【12:20】青衣長康邨康美樓07室住戶，陸續返回居所。第一輛載着康美樓A07室隔離住戶的旅遊巴抵達康美樓地下位置，戴着口罩的住戶陸續下車，並取回行李上樓。
【10:10】日前長康邨康美樓有住户疑因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏播毒，惹起公眾關注。香港廁所協會日前曾到公共屋邨視察喉管情況，發現當中多個隱患，包括部分排水管道安裝於浴室，容易造成破損；難清潔喉管之間空間，及市民或因喉管外露而作更改。他們建議安裝保護分隔牆，並設有檢查窗口，方便檢查漏水情況。
長康邨康美樓A07單位的101名住戶已經完成檢疫，全部人對新型冠狀病毒呈陰性反應。（資料圖片 / 余俊亮攝）
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