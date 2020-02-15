【武漢肺炎・最新】確診個案增至56宗　康美樓住戶今回家

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港至昨日（14日）累計確診56宗個案。特首林鄭月娥同日於記者者公布，撥250億元成立防疫抗疫基金，支援疫情受創的行業及其員工等，包括向醫管局額外發放47億元；至於面對日漸飽和的3個檢疫中心，政府透露會使用迪士尼樂園內的政府土地興建檢疫中心。

另外，早前在長衣長康邨康美樓A07單位隔離的居民，由於101個樣本的新型冠狀病毒測試已完成並呈陰性，所有人均可於今日（15日）離開隔離營回家。