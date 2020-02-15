【口罩肺炎．開售派發】銅鑼灣幸福堂將發派800個口罩　名額100個

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，HKTVmall、Watsons屈臣氏網店開售，即出現購買人龍。多間店舖門市如AbouThai 阿布泰國生活百貨、Sasa 莎莎、Bonjour 卓悅、日本城及萬寧，不時突然公布有少量口罩以合理價開售，市民可多留意。 Suning 蘇寧網站今日（17日）中午也會開售口罩，為3M Nexcare醫用成人口罩。另台灣茶飲店幸福堂銅鑼灣分店將於中午1時派發800個成人口罩，名額100個。

留意各大公司Facebook公布突擊口罩開售消息

Suning 蘇寧

Body Shielder 盾牌

Sasa 莎莎

AbouThai 阿布泰國生活百貨

Bonjour 卓悅

HKTVmall

JHC 日本城

Watsons屈臣氏FB及口罩專頁

屈臣氏賣口罩網站

Mannings 萬寧

Colourmix 卡萊美

香港購物網

荃灣友信日韓藥粧

HGC 環球全域電訊

建達太陽能

回顧早前爭購口罩情況：【肺炎口罩】屈臣氏網站150萬人排隊 登記已結束

【12:20】幸福堂銅鑼灣渣甸街店會於下午1時，派發800個口罩，名額100個，每人可得8個。

Suning 蘇寧網站將於中午12時開售3M Nexcare醫用成人口罩，每人限購一包，一包五片賣13元。店方建議先登記成為會員，可獲7500點會員積分（價值50元）,「預先填好送貨資料，落單就更快捷」。

不過要免費送貨，訂單金額需滿249元。有網民要求蘇寧可設門市取貨，否則花13元買一包口罩，再支付運費，會令費用偏高。

幸福堂銅鑼灣渣甸街店會於下午1時，派發800個口罩，名額100個，每人可得8個。

地址: 銅鑼灣渣甸街 36 號地下 1 號舖

店方規定不派予：

1.打尖、不守秩序人士

2.由於是成人口罩，不派予小童

3.非該舖籌號人士

4.遺失或損壞籌號人士

5.非香港人

↑ ↑ 2月17日市民購買口罩情況 ↑ ↑

2.16總結：莎莎及盾牌今日（16日）有口罩出售。

想買莎莎口罩，早上9時起可在家鬥快按手機程式THE GULU網上取籌，成功者可憑籌到指定門市以24.6元，購買一包七個的日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩，由於較細小，適合女士及兒童使用。

盾牌粉嶺倉將會開倉賣口罩，派籌1萬個，每籌可買最多兩合口罩，當中成人口罩只限一盒，早上9時開始售賣。

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【10:30】2月16日榮華慈善基金進行「榮華口罩入信箱」活動，榮華義工隊會將把約6萬個 3層口罩，投進每戶的信箱，希望居民和長者可以不用外出排隊又可有口罩使用。

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2月16日莎莎 x THE GULU 網上派籌，市民不用風吹雨打，只要安在家中，也可取到籌號購買口罩。莎莎表示，此次成功採購約1.8萬包日本Fitty口罩，會於莎莎全線89間分店發售。吸取過往經驗，將按照不同區域，開放共8個領籌時段，務求顧客更有效地領取口罩籌。

產品：日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩

售價：$24.6/包（7個裝）

派籌日期：2月16日（今日）

產品資料：

14.5cm x 9cm 適合女士及兒童使用

通過BFE測試：細菌過濾率 99%

通過VFE測試：病毒過濾率 99%

通過PFE測試：顆粒過濾率 99%

有效過濾99%花粉及飛沫中包含之病菌

派籌時間：

時段1 : 上午 9時正開始──灣仔區分店 時段2 : 上午 9時15分開始──中西區、東區、南區分店 時段3 : 上午 9時30分開始──油尖旺區分店 時段4 : 上午 9時45分開始──油尖旺區、深水埗區分店 時段5 : 上午 10時正開始──九龍城區、黃大仙區、觀塘區、西貢區分店 時段6 : 上午 10時15分開始──沙田區、大埔區、葵青區、離島區分店 時段7 : 上午 10時30分開始──北區、荃灣區、葵青區分店 時段8 : 上午 10時45分開始──元朗區、屯門區分店

取貨店舖：領籌時所選之莎莎分店，請參考附圖

取貨時間：2月16日所選分店之營業時間內

每間指定分店各有210張籌

每人憑籌限購1包

領籌須知

1 領取口罩籌前，請細閱條款及細則

2成功領籌後，代表已預留貨品，請於即日(營業時間內)到領籌時所選之莎莎分店購買貨品

3購買前須出示THE GULU App之籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效

4罩籌上顯示的”飛號”只作內部運作用途，與購買之先後次序無關

5THE GULU App之籌號可以主頁面下方之「我的」＞「排隊」查看

盾牌口罩開倉日派出1萬張籌，只限香港市民購買。該公司形容今次是「幾經周折，突破重重封鎖」，口罩才於昨日貨到香港，有見口罩情況日趨嚴重，因此必需以最快速度將口罩落到市民手上，遂以開倉形式開賣。

成人口罩每盒50個，售價150元。公司解釋，各項返貨成本、運費上漲幅度巨大，為平衝營運成本，不得不調整售價，希望得到市民的理解。

該公司又稱，由於是此開倉面對的市民人數巨大，任務艱難，已在「極、極、極短時間內」籌組額外工作人員幫忙，但人手仍是十分短缺，故此希望排隊取籌及購買的市民自律，不要拖慢購買流程，更不要插隊，懇請不要不禮貌對待工作人員，「工作人員已連續一個月不眠不休地工作！」

舉辦日期：2月16日（星期日） 開賣時間：早上9時開始-晚上12點 售賣對象：只限香港市民 形式：排隊派籌，先到先得（10000張籌），必須出示香港身分證才獲得派籌 售賣地點：粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心3樓 售賣貨品：盾牌成人/幼童/兒童/活性碳（50個獨立包裝口罩）

是次開倉售價：

1.盾牌成人獨立包裝口罩－－$150/盒/50個 2.盾牌成人活性碳獨立包裝口罩－－$200/盒/50個 3.盾牌兒童5-12歲145x90mm 獨立包裝口罩－－$150/盒/50個 4.盾牌幼童0-5歲120x70mm 獨立包裝口罩－－$150/盒/50個

這次每名有籌香港市民，必須跟據以下選擇，最多購買2盒口罩：

購買選擇：

1）1盒成人口罩$150

2）1盒活性碳口罩$200

3）1盒兒童口罩$150

4）1盒幼童口罩$150

5）1盒成人口罩+ 1盒兒童口罩$300

6）1盒成人口罩+1盒幼童口罩$300

7）1 盒活性碳口罩 +1盒兒童口罩$350

8）1 盒活性碳口罩+1盒幼童口罩$350

有籌市民不能購買2盒成人口罩

因為童裝口罩庫存少，所以不可以購買2盒幼童/兒童獨立包裝口罩

如果幼童/兒童口罩提早售罄，則每位有籌人士，只能購買1盒成人口罩

歡迎客人以500元紙幣支付貨款，因為銀行每天紙幣存款張數為200張，如果每位客人都以100元紙幣支付，則嚴重影響公司資金運作

排隊起點及路線請看附圖，及跟隨盾牌工作人員指示。盾牌將於Facebook每30分鐘公布1次派籌情況，客人出門前必須留意派籌情況，再考慮是否應該前來排隊購買。沒籌人士切勿進入豐樂工貿中心範圍，以免人多聚集，造成交叉感染；如工作人員受到不禮貌對待，盾牌表明有權沒收籌號。

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屯門歐冠大藥房派2000個中童口罩予區內學童

派發詳情：

全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止 日期：2月16日（星期日） 派籌時間：早上10:00 地址：屯門碼頭海趣坊35-36號鋪 只限屯門區學童 請帶備學生手冊（如家長代領，請額外帶備家長住址證明） 請自備密實袋（因口罩非獨立包裝） 每位學童可免費取得5個 特殊需要學童*可免費取得10個（需出示證明） *根據教育局指引，特殊需要學童 指 聽覺受損/ 視覺受損/ 身體弱能/ 弱智/ 情緒及行為問題/ 專注力不足/ 過度活躍/ 自閉症/ 溝通困難/ 讀寫困難 為減少學童不便，學童無需親自領取，可交由家長或親友代領，但要注意： 家長請帶備「學生手冊」及「家長住址證明」 每位家長最多只可代2位學童代領（如三胞胎或四胞胎情況，會酌情處理）

↑ ↑ 2月16日市民購買口罩情況 ↑ ↑

2月15日總結：有多個機構或公司免費派發口罩，有關團體包括有EGL東瀛遊、幸福堂旺角分店和葵涌皇家體育會。

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【13:10】幸福堂旺角登打士街店派2000個口罩，200個籌迅速派完。負責人表示，這些口罩從土耳其和秘魯搜購，空運回港，成本較本地買更多。他反問為何他能買到口罩，但政府卻買不到。

口罩供應持續緊張，一罩難求，或是要以「天價」購買。今日有多個團體公開派口罩給有需要市民，詳情如下：

EGL東瀛遊第6次送上2000個口罩，長者優先。

派發詳情：

日期：2月15日（星期六） 時間：上午11時正開始派發 地點：尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓 電梯請按五字（尖沙咀地鐵站B2出口，近百樂酒店） 詳情如下： 1. 每位可獲5個口罩，合共400位名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。 2. 由於今次派發以香港人優先，只需出示香港身份證，本公司不會收集任何個人資料。 3. 凡65歲或以上的長者，取籌時請通知工作人員，會安排長者優先領取口罩。 4. 傷健人仕成功取籌後，現場亦會作出彈性處理，安排優先到茶會室領取口罩。 5. 由於此批口罩並非獨立包裝，請各位自備密實袋或環保袋。 是次送上外科口罩標準如下： 規格：外科成人口罩(三層)，PFE & BFE > 99% 產地：馬來西亞

幸福堂旺角分店派發2000個口罩

派發詳情：

時間：15/2下午 1:30 地址：旺角登打士街登打士廣場 43H7 號舖（幸福堂） 將派籌 200個，每人一包 10 片 甚麼人不獲派發？ 打尖、不守秩序 小童 ，因為是派成人口罩 不是店方籌號 遺失或損壞籌號 非香港，因只派香港人

皇家體育會今日派發1,000個口罩。 （皇家體育會FB圖片）

皇家體育會派發1000個口罩

派發詳情：

日期 : 2月15日星期六 派籌時間 : 下午2時30分開始 地址 : 葵涌永建路16-20號高威工業中心B座501室 派發細則： 1. 每位可獲1包(內有5口罩)，合共1000 個，派籌形式進行，額滿即止。 2. 必須親身排隊及領取籌號； 3. 地點視乎路面實際情況更改，如有更改會在專頁公佈； 4. 本公司保留是次活動之最終決定權。 品牌：Altamed 類別：成人適用 物料：3層耳掛式手術口罩;細菌過濾率 (BFE)>95%, 微米粒子過濾(PFE)>95% 出產地： 印尼 包裝：1包5個

屯門歐冠大藥房派發2000個中童口罩予區內學童。（歐冠大藥房FB圖片）

↑ ↑ 2月15日市民購買口罩情況 ↑ ↑

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↓↓2月14日基層市民獲贈口罩情況↓↓

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