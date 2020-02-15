【肺炎口罩．持續更新】按GULU取籌買莎莎口罩　盾牌開倉派萬籌

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，HKTVmall、Watsons屈臣氏網店開售，即出現購買人龍。多間店舖門市如AbouThai 阿布泰國生活百貨、Sasa 莎莎、Bonjour 卓悅、日本城及萬寧，不時突然公布有少量口罩以合理價開售，市民可多留意。 莎莎及盾牌今日（16日）有口罩出售。 想買莎莎口罩，早上9時起可在家鬥快按手機程式THE GULU網上取籌，成功者可憑籌到指定門市以24.6元，購買一包七個的日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩，由於較細小，適合女士及兒童使用。 盾牌粉嶺倉將會開倉賣口罩，派籌1萬個，每籌可買最多兩合口罩，當中成人口罩只限一盒，早上9時開始售賣。

留意各大公司Facebook公布突擊口罩開售消息

Body Shielder 盾牌

Sasa 莎莎

AbouThai 阿布泰國生活百貨

Bonjour 卓悅

HKTVmall

JHC 日本城

Watsons屈臣氏FB及口罩專頁

屈臣氏賣口罩網站

Mannings 萬寧

Colourmix 卡萊美

香港購物網

荃灣友信日韓藥粧

HGC 環球全域電訊

建達太陽能

回顧早前爭購口罩情況：【肺炎口罩】屈臣氏網站150萬人排隊 登記已結束

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2月16日莎莎 x THE GULU 網上派籌，市民不用風吹雨打，只要安在家中，也可取到籌號購買口罩。莎莎表示，此次成功採購約1.8萬包日本Fitty口罩，會於莎莎全線89間分店發售。吸取過往經驗，將按照不同區域，開放共8個領籌時段，務求顧客更有效地領取口罩籌。

產品：日本Fitty 三層過濾絲滑親膚口罩

售價：$24.6/包（7個裝）

派籌日期：2月16日（今日）

產品資料：

14.5cm x 9cm 適合女士及兒童使用

通過BFE測試：細菌過濾率 99%

通過VFE測試：病毒過濾率 99%

通過PFE測試：顆粒過濾率 99%

有效過濾99%花粉及飛沫中包含之病菌

派籌時間：

時段1 : 上午 9時正開始──灣仔區分店 時段2 : 上午 9時15分開始──中西區、東區、南區分店 時段3 : 上午 9時30分開始──油尖旺區分店 時段4 : 上午 9時45分開始──油尖旺區、深水埗區分店 時段5 : 上午 10時正開始──九龍城區、黃大仙區、觀塘區、西貢區分店 時段6 : 上午 10時15分開始──沙田區、大埔區、葵青區、離島區分店 時段7 : 上午 10時30分開始──北區、荃灣區、葵青區分店 時段8 : 上午 10時45分開始──元朗區、屯門區分店

取貨店舖：領籌時所選之莎莎分店，請參考附圖

取貨時間：2月16日所選分店之營業時間內

每間指定分店各有210張籌

每人憑籌限購1包

領籌須知

1 領取口罩籌前，請細閱條款及細則

2成功領籌後，代表已預留貨品，請於即日(營業時間內)到領籌時所選之莎莎分店購買貨品

3購買前須出示THE GULU App之籌號以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效

4罩籌上顯示的”飛號”只作內部運作用途，與購買之先後次序無關

5THE GULU App之籌號可以主頁面下方之「我的」＞「排隊」查看

盾牌口罩開倉日派出1萬張籌，只限香港市民購買。該公司形容今次是「幾經周折，突破重重封鎖」，口罩才於昨日貨到香港，有見口罩情況日趨嚴重，因此必需以最快速度將口罩落到市民手上，遂以開倉形式開賣。

成人口罩每盒50個，售價150元。公司解釋，各項返貨成本、運費上漲幅度巨大，為平衝營運成本，不得不調整售價，希望得到市民的理解。

該公司又稱，由於是此開倉面對的市民人數巨大，任務艱難，已在「極、極、極短時間內」籌組額外工作人員幫忙，但人手仍是十分短缺，故此希望排隊取籌及購買的市民自律，不要拖慢購買流程，更不要插隊，懇請不要不禮貌對待工作人員，「工作人員已連續一個月不眠不休地工作！」

舉辦日期：2月16日（星期日） 開賣時間：早上9時開始-晚上12點 售賣對象：只限香港市民 形式：排隊派籌，先到先得（10000張籌），必須出示香港身分證才獲得派籌 售賣地點：粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心3樓 售賣貨品：盾牌成人/幼童/兒童/活性碳（50個獨立包裝口罩）

是次開倉售價：

1.盾牌成人獨立包裝口罩－－$150/盒/50個 2.盾牌成人活性碳獨立包裝口罩－－$200/盒/50個 3.盾牌兒童5-12歲145x90mm 獨立包裝口罩－－$150/盒/50個 4.盾牌幼童0-5歲120x70mm 獨立包裝口罩－－$150/盒/50個

這次每名有籌香港市民，必須跟據以下選擇，最多購買2盒口罩：

購買選擇：

1）1盒成人口罩$150

2）1盒活性碳口罩$200

3）1盒兒童口罩$150

4）1盒幼童口罩$150

5）1盒成人口罩+ 1盒兒童口罩$300

6）1盒成人口罩+1盒幼童口罩$300

7）1 盒活性碳口罩 +1盒兒童口罩$350

8）1 盒活性碳口罩+1盒幼童口罩$350

有籌市民不能購買2盒成人口罩

因為童裝口罩庫存少，所以不可以購買2盒幼童/兒童獨立包裝口罩

如果幼童/兒童口罩提早售罄，則每位有籌人士，只能購買1盒成人口罩

歡迎客人以500元紙幣支付貨款，因為銀行每天紙幣存款張數為200張，如果每位客人都以100元紙幣支付，則嚴重影響公司資金運作

排隊起點及路線請看附圖，及跟隨盾牌工作人員指示。盾牌將於Facebook每30分鐘公布1次派籌情況，客人出門前必須留意派籌情況，再考慮是否應該前來排隊購買。沒籌人士切勿進入豐樂工貿中心範圍，以免人多聚集，造成交叉感染；如工作人員受到不禮貌對待，盾牌表明有權沒收籌號。

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屯門歐冠大藥房派2000個中童口罩予區內學童

派發詳情：

全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止 日期：2月16日（星期日） 派籌時間：早上10:00 地址：屯門碼頭海趣坊35-36號鋪 只限屯門區學童 請帶備學生手冊（如家長代領，請額外帶備家長住址證明） 請自備密實袋（因口罩非獨立包裝） 每位學童可免費取得5個 特殊需要學童*可免費取得10個（需出示證明） *根據教育局指引，特殊需要學童 指 聽覺受損/ 視覺受損/ 身體弱能/ 弱智/ 情緒及行為問題/ 專注力不足/ 過度活躍/ 自閉症/ 溝通困難/ 讀寫困難 為減少學童不便，學童無需親自領取，可交由家長或親友代領，但要注意： 家長請帶備「學生手冊」及「家長住址證明」 每位家長最多只可代2位學童代領（如三胞胎或四胞胎情況，會酌情處理）

↑ ↑ 2月16日市民購買口罩情況 ↑ ↑

2月15日總結：有多個機構或公司免費派發口罩，有關團體包括有EGL東瀛遊、幸福堂旺角分店和葵涌皇家體育會。

【武漢肺炎】索東瀛遊免費口罩落空 有人靠攝紙巾 一罩用三日

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【13:10】幸福堂旺角登打士街店派2000個口罩，200個籌迅速派完。負責人表示，這些口罩從土耳其和秘魯搜購，空運回港，成本較本地買更多。他反問為何他能買到口罩，但政府卻買不到。

口罩供應持續緊張，一罩難求，或是要以「天價」購買。今日有多個團體公開派口罩給有需要市民，詳情如下：

EGL東瀛遊第6次送上2000個口罩，長者優先。

派發詳情：

日期：2月15日（星期六） 時間：上午11時正開始派發 地點：尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓 電梯請按五字（尖沙咀地鐵站B2出口，近百樂酒店） 詳情如下： 1. 每位可獲5個口罩，合共400位名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。 2. 由於今次派發以香港人優先，只需出示香港身份證，本公司不會收集任何個人資料。 3. 凡65歲或以上的長者，取籌時請通知工作人員，會安排長者優先領取口罩。 4. 傷健人仕成功取籌後，現場亦會作出彈性處理，安排優先到茶會室領取口罩。 5. 由於此批口罩並非獨立包裝，請各位自備密實袋或環保袋。 是次送上外科口罩標準如下： 規格：外科成人口罩(三層)，PFE & BFE > 99% 產地：馬來西亞

幸福堂旺角分店派發2000個口罩

派發詳情：

時間：15/2下午 1:30 地址：旺角登打士街登打士廣場 43H7 號舖（幸福堂） 將派籌 200個，每人一包 10 片 甚麼人不獲派發？ 打尖、不守秩序 小童 ，因為是派成人口罩 不是店方籌號 遺失或損壞籌號 非香港，因只派香港人

皇家體育會今日派發1,000個口罩。 （皇家體育會FB圖片）

皇家體育會派發1000個口罩

派發詳情：

日期 : 2月15日星期六 派籌時間 : 下午2時30分開始 地址 : 葵涌永建路16-20號高威工業中心B座501室 派發細則： 1. 每位可獲1包(內有5口罩)，合共1000 個，派籌形式進行，額滿即止。 2. 必須親身排隊及領取籌號； 3. 地點視乎路面實際情況更改，如有更改會在專頁公佈； 4. 本公司保留是次活動之最終決定權。 品牌：Altamed 類別：成人適用 物料：3層耳掛式手術口罩;細菌過濾率 (BFE)>95%, 微米粒子過濾(PFE)>95% 出產地： 印尼 包裝：1包5個

屯門歐冠大藥房派發2000個中童口罩予區內學童。（歐冠大藥房FB圖片）

↑ ↑ 2月15日市民購買口罩情況 ↑ ↑

▼消委會測試29款口罩性價比▼

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↓↓2月14日基層市民獲贈口罩情況↓↓

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