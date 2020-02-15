【肺炎口罩．持續更新】東瀛遊幸福堂等團體　今日派7000口罩

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，HKTVmall、Watsons屈臣氏網店開售，即出現購買人龍。多間店舖門市如AbouThai 阿布泰國生活百貨、Sasa 莎莎、Bonjour 卓悅、日本城及萬寧，近日不時突然公布有少量口罩以合理價開售，市民可多留意。

今日（15 日）有至少四個機構或公司，將會免費派發口罩，合共5,000個口罩成人及2,000個中童口罩。有關團體包括有EGL東瀛遊、幸福堂旺角分店、葵涌皇家體育會派及屯門歐冠大藥房。

留意各大公司Facebook公布突擊口罩開售消息

AbouThai 阿布泰國生活百貨

Sasa 莎莎

Bonjour 卓悅

HKTVmall

JHC 日本城

Watsons屈臣氏FB口罩專頁

屈臣氏賣口罩網站

Mannings 萬寧

香港購物網

荃灣友信日韓藥粧

HGC 環球全域電訊

建達太陽能

回顧早前爭購口罩情況：【肺炎口罩】屈臣氏網站150萬人排隊 登記已結束

↓↓消委會及港大深圳醫院教你自製口罩↓↓

【肺炎口罩】專家研廚房紙自製口罩 功效媲美外科口罩（附教學）

【武漢肺炎】消委會港大推廚紙製口罩媲美外科口罩 惟兩處不宜戴

+14
+13
+12

口罩供應持續緊張，一罩難求，或是要以「天價」購買。今日有多個團體公開派口罩給有需要市民，詳情如下：

EGL東瀛遊第6次送上2000個口罩，長者優先。

派發詳情：

日期：2月15日（星期六）

時間：上午11時正開始派發

地點：尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓 電梯請按五字（尖沙咀地鐵站B2出口，近百樂酒店）

詳情如下：

1. 每位可獲5個口罩，合共400位名額，並會以派籌形式進行，額滿即止，以免人流聚集。

2. 由於今次派發以香港人優先，只需出示香港身份證，本公司不會收集任何個人資料。

3. 凡65歲或以上的長者，取籌時請通知工作人員，會安排長者優先領取口罩。

4. 傷健人仕成功取籌後，現場亦會作出彈性處理，安排優先到茶會室領取口罩。

5. 由於此批口罩並非獨立包裝，請各位自備密實袋或環保袋。

是次送上外科口罩標準如下：

規格：外科成人口罩(三層)，PFE & BFE > 99% 產地：馬來西亞

幸福堂旺角分店派發2000個口罩

派發詳情：

時間：15/2下午 1:30

地址：旺角登打士街登打士廣場 43H7 號舖（幸福堂）

將派籌 200個，每人一包 10 片

甚麼人不獲派發？

打尖、不守秩序

小童 ，因為是派成人口罩

不是店方籌號

遺失或損壞籌號

非香港，因只派香港人

皇家體育會今日派發1,000個口罩。 （皇家體育會FB圖片）

皇家體育會派發1000個口罩

派發詳情：

日期 : 2月15日星期六

派籌時間 : 下午2時30分開始

地址 : 葵涌永建路16-20號高威工業中心B座501室

派發細則：

1. 每位可獲1包(內有5口罩)，合共1000 個，派籌形式進行，額滿即止。

2. 必須親身排隊及領取籌號；

3. 地點視乎路面實際情況更改，如有更改會在專頁公佈；

4. 本公司保留是次活動之最終決定權。

品牌：Altamed

類別：成人適用

物料：3層耳掛式手術口罩;細菌過濾率 (BFE)>95%, 微米粒子過濾(PFE)>95%

出產地： 印尼

包裝：1包5個

屯門歐冠大藥房派2000個中童口罩予區內學童

派發詳情：

全數免費派發予學童，籌號400隻，派完即止

日期：2月16日（星期日）

派籌時間：早上10:00

地址：屯門碼頭海趣坊35-36號鋪

只限屯門區學童

請帶備學生手冊（如家長代領，請額外帶備家長住址證明）

請自備密實袋（因口罩非獨立包裝）

每位學童可免費取得5個

特殊需要學童*可免費取得10個（需出示證明）

*根據教育局指引，特殊需要學童 指 聽覺受損/ 視覺受損/ 身體弱能/ 弱智/ 情緒及行為問題/ 專注力不足/ 過度活躍/ 自閉症/ 溝通困難/ 讀寫困難

為減少學童不便，學童無需親自領取，可交由家長或親友代領，但要注意：

家長請帶備「學生手冊」及「家長住址證明」

每位家長最多只可代2位學童代領（如三胞胎或四胞胎情況，會酌情處理）

屯門歐冠大藥房派發2000個中童口罩予區內學童。（歐冠大藥房FB圖片）

↑ ↑ 2月15日市民購買口罩情況 ↑ ↑

▼消委會測試29款口罩性價比▼

+25
+24
+23
【武漢肺炎】消委會港大推廚紙製口罩媲美外科口罩　惟兩處不宜戴
【自製口罩防肺炎】醫院、消委會認證！網購買料每個只需$0.6
【武漢肺炎】林鄭：160萬捐贈口罩將送弱勢社群　向醫管局撥47億
【情人節・圖輯】疫情中街上戀人一對對　口罩下携手共度好時節
【武漢肺炎】民研：市民口罩儲備量平均增至3周　指全靠良心企業
【肺炎口罩．深度】「口罩荒」這堂經濟課　港府完美示範反面教材

↓↓2月14日基層市民獲贈口罩情況↓↓

+2
+9
+8
+7
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。