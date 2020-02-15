【肺炎口罩．持續更新】東瀛遊幸福堂等團體　今日派7000口罩

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，HKTVmall、Watsons屈臣氏網店開售，即出現購買人龍。多間店舖門市如AbouThai 阿布泰國生活百貨、Sasa 莎莎、Bonjour 卓悅、日本城及萬寧，近日不時突然公布有少量口罩以合理價開售，市民可多留意。

今日（15 日）有至少四個機構或公司，將會免費派發口罩，合共5,000個口罩成人及2,000個中童口罩。有關團體包括有EGL東瀛遊、幸福堂旺角分店、葵涌皇家體育會派及屯門歐冠大藥房。