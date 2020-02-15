【武漢肺炎】東瀛遊免費派二千口罩　由馬來西亞人自費贈送

隨著新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港的口罩供應極為短缺。在今早（15日）10時半，尖沙咀漆咸道南約200多人排隊等候東瀛遊派發口罩，人龍從漆咸道東延至內街寶勒巷，職員高呼「大家唔好急，仲有口罩！」市民均對東瀛遊分批上樓取口罩的安排感到滿意。東瀛遊的合作夥伴指，口罩從馬來西亞採購，希望與港人共渡時艱。

▼東瀛遊免費派發口罩情況▼

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今早在東瀛遊尖沙咀分行外，有大量職員維持秩序及舉牌指引市民，現場秩序良好。直至10時40分，職員換上「口罩經已派發完畢」的牌子，有長者高呼「冇口罩！唔開心呀！」。東瀛遊顧慮到長者長時間排隊體力不支，及擔心天氣不佳，提早15分鐘派發口罩。

何小姐指，附近的家品店亦在派發口罩，所以取得口罩後便飛奔到東瀛遊排隊，可惜籌號已經派光。她表示已三天重複使用同一個口罩，家裡只剩下幾個口罩，為了延長口罩的壽命，惟有把紙巾放在裡面阻隔濕氣。之前曾在網店成功把口罩放進購物車，結帳時卻顯示售罄，對每日疲於奔命搶口罩感到心累。

67歲的李先生成功取得口罩，他是名校車司機，因學校延長停課而失去收入。雖然育有四名子女，但顧慮他們的家庭需要而沒有求助。提及到政府的措施，他怒斥「政府傻下傻下，班官低能」，認為政府若及早全面封關，市民便不須在疫情的恐慌下搶購口罩，質疑現行的政治制度下，官員並非有能者居之。他更一度嗚咽：「每日睇到電視都覺得好沮喪，我都叫啲細路有能力就去移民。」

馬來西亞人自費採購口罩派發 與港人共渡時艱

東瀛遊於馬來西亞的16年合作夥伴David Tham表示，因多年以來做港人生意，得知香港的情況後想回饋社會，與港人共渡時艱，便自費從馬來西亞採購口罩，親自運送到港派發。由於馬來西亞亦收緊口罩的政策，他用三個星期螞蟻搬家的方式，從不同的廠商購買2,000個口罩，平均每個約兩元，更透露之後仍會繼續採購口罩幫助港人。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼