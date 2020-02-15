【武漢肺炎・直播】天水圍入夜後有人堵路　防暴警到達清理

「武漢肺炎」襲港，本港確診個案已增至56宗。政府早前指，有需要時會把一些普通科門診診所改造成「指定診所」，方便有病徵的「武漢肺炎」懷疑患者看醫生。醫院管理局公布十八區指定診所名單後，惹來多區市民不滿。 天水圍、堅尼地城、香港仔等多區居民今天（15日）都舉辦遊行，抗議當區的指定診所。《香港01》將會直擊現場情況。

防暴警清理路障。（麥凱茵攝）

【18:46】天水圍：防暴警趕抵現場，清理雜物。

【18:33】天水圍：警方離開後，天秀路一帶有人以發泡膠及木卡板堵路。防暴警未到，現場交通受阻。

【17:47】醫院管理局表示，位於大埔汀角路的賽馬會普通科門診診所今早遭到惡意破壞。醫管局發言人對於普通科門診診所接二連三遭惡意破壞，嚴重影響醫護人員及病人的安全，予以嚴重譴責。

發言人表示，惡意破壞醫療設施，嚴重影響運作，令無辜病人受害，呼籲停止破壞行為，並已將有關事件交警方處理及加強診所的保安。

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【17:39】天水圍：大批防暴警員登上警車離開，但輕鐵天秀站仍有一隊軍裝警員駐守。然而現場仍有一百名市民不願離去，有女子不斷爆粗鬧警員，亦有男子稱如中武漢肺炎會攬住警員。

【17:34】西環：遊行人士大致自行散去。

【17:21】天水圍：警方再舉起藍旗，並展示胡椒噴劑，要求在場人士回家。

【17:15】西環：約20人繼續遊行，期間有與路入口角。警員在對面馬路跟住遊行人士。

【16:53】天水圍：現場有市民指罵防暴警拘捕年輕人，一批警員返回天秀路，要求在場人士離開，否則會控以非法聚集，截查多名市民身份證。

【16:51】西環：遊行人士繼續在行人路遊行，未有防暴警出現。

【16:48】天水圍：警方押走逾十名被捕人士，當中包括一名義務急救員，登上兩部白色小巴。

【16:38】天水圍：有義務急救員同被押到天秀路公園對出，他雙手並僅無與其他截查般索上索帶。

↓↓重溫天水圍遊行全過程↓↓

防暴警包抄輕鐵天秀站示威者，約30人被捕，主要是年輕人。（梁鵬威攝）

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【16:37】天水圍：再多三名穿黑衣示威者被捕，現場有約30人被捕。

【16:33】天水圍：警方發稿指今日下午約3時半，一批示威者在天水圍遊行期間，突然有暴徒闖入輕鐵天秀站，縱火焚燒站內設施。警方更指有「暴徒」更向火堆淋潑懷疑易燃液體，令火勢一度加劇；又有「暴徒」向輕鐵路軌投擲垃圾桶，妄顧市民安全，而當時一輛輕鐵正在對面路軌行駛。

警方警告「暴徒」立即停止違法行為，強調會果斷介入採取執法行動。警方指遊行發起人已在現場宣佈遊行結束，警方呼籲示威者保持理性，和平有序地離開現場。

【16:20】天水圍：約10名黑衣少年被捕，要反手被膠帶綁手。

【16:10】天水圍：防暴警再舉藍旗，指在場聚集人士參與非法集結，要求離開，警員向一名人士及記者群射胡椒噴劑。

【16:05】天水圍：一批黑衣人被防暴警扣留，要他們除下口罩，踎在地上，可見多是少年人。

【16:01】天水圍：港鐵公布，由於輕鐵天秀站附近有公眾活動，輕鐵服務受影響，服務調整如下：705及706綫調整至10-12分鐘一班車。

【16:00】天水圍：一批防暴警已落地，並舉起藍旗，在兩邊「包抄」示威者，並噴了胡椒噴劑。

輕鐵天秀站入閘機遭縱火。（麥凱茵攝）

消防員到輕鐵天秀站處理入閘機被縱火。（麥凱茵攝）

【15:53】輕鐵天秀站繼遭縱火後，再有人將一個垃圾桶擲向一邊路軌。附近有一批黑衣人聚集。

【15:50】西環亦有數十人在區內遊行，反對西環設立指定「肺炎診所」。

【15:45】輕鐵天秀站消防警鐘一度響起，入閘機火已熄滅，消防員到場調查。

【15:43】發起遊行的區議員宣布遊行完結。有議員稱天水圍有數十萬人，擔心有武漢肺炎患者到來求診，會危及區內居民。

【15:39】天水圍有區議員發起和平遊行反對政府將區內健康中心列為肺炎指定診所，輕鐵天秀站入閘機遭縱火。

1月15日，天水圍遊行，反對當區設立「指定診所」。（麥凱茵攝）

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警車沿路尾隨遊行隊伍，遊行隊伍已經過天秀路公園。 （麥凱茵攝）

【15:25】遊行隊伍已到達健康中心對出，健康中心外有防暴警員駐守，中心則以木板圍封出入口。

【15:18】遊行隊伍經過天晴邨，一街之隔有警員在地面布防。有遊行人士指罵警員，警方旗手戒備。

【15:01】遊行人數已增至近千人。警車沿路尾隨遊行隊伍，已經行過天秀路公園。

【14:45】天水圍天業路健康中心被政府指定為接受武漢肺炎的地區診所，今日（15日）元朗區區議員郭文浩、巫啟航及關俊笙在天水圍發起遊行，反對政府的決定。他們批評，政府作出決定前並諮及通知區議會，擔心疫情會在社區內爆發。

遊行隊伍在下午2時半放宏逸廣場集合，至3點出發步行至天業路健康中心。現時約有百幾人聚集，有人揮動香港獨立旗幟，警方則在較遠位置觀察，氣氛平靜。

▼早前多區市民反對指定診所的情況▼

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醫管局計劃在十八區各使用其中一間普通科門診診所作為「指定診所」，但至今仍未公布何時會正式啟用，僅稱有需要時可在48小時內啟用。元朗區的指定診所本身是天水圍（天業路）社區健康中心；而中西區指定診所就選擇堅尼地城賽馬會普通科門診診所。

其中在天水圍的遊行由當區區議員發起，包括郭文浩、巫啟航、關俊笙、林進、李俊威、陳樹暉、王百羽、張秀賢等人，主辦單位稱已獲得警方發出不反對通知書，今天下午2時半在宏逸廣場集合，3時出發，將途經天秀路公園、天晴邨一期，終點是慧景軒對出行人路。.