【武漢肺炎・直播】輕鐵天秀站遭縱火及垃圾桶堵路軌　防暴警噴椒

「武漢肺炎」襲港，本港確診個案已增至56宗。政府早前指，有需要時會把一些普通科門診診所改造成「指定診所」，方便有病徵的「武漢肺炎」懷疑患者看醫生。醫院管理局公布十八區指定診所名單後，惹來多區市民不滿。 天水圍、堅尼地城、香港仔等多區居民今天（15日）都舉辦遊行，抗議當區的指定診所。《香港01》將會直擊現場情況。

【16:01】港鐵公布，由於輕鐵天秀站附近有公眾活動，輕鐵服務受影響，服務調整如下：705及706綫調整至10-12分鐘一班車。

【16:00】一批防暴警已落地，並舉起藍旗，在兩邊「包抄」示威者，並噴了胡椒噴劑。

輕鐵天秀站入閘機遭縱火。（麥凱茵攝）

【15:53】輕鐵天秀站繼遭縱火後，再有人將一個垃圾桶擲向一邊路軌。附近有一批黑衣人聚集。

【15:50】西環亦有數十人在區內遊行，反對西環設立指定「肺炎診所」。

【15:45】輕鐵天秀站消防警鐘一度響起，入閘機火已熄滅，消防員到場調查。

【15:43】發起遊行的區議員宣布遊行完結。有議員稱天水圍有數十萬人，擔心有武漢肺炎患者到來求診，會危及區內居民。

【15:39】天水圍有區議員發起和平遊行反對政府將區內健康中心列為肺炎指定診所，輕鐵天秀站入閘機遭縱火。

1月15日，天水圍遊行，反對當區設立「指定診所」。（麥凱茵攝）

警車沿路尾隨遊行隊伍，遊行隊伍已經過天秀路公園。 （麥凱茵攝）

【15:25】遊行隊伍已到達健康中心對出，健康中心外有防暴警員駐守，中心則以木板圍封出入口。

【15:18】遊行隊伍經過天晴邨，一街之隔有警員在地面布防。有遊行人士指罵警員，警方旗手戒備。

【15:01】遊行人數已增至近千人。警車沿路尾隨遊行隊伍，已經行過天秀路公園。

【14:45】天水圍天業路健康中心被政府指定為接受武漢肺炎的地區診所，今日（15日）元朗區區議員郭文浩、巫啟航及關俊笙在天水圍發起遊行，反對政府的決定。他們批評，政府作出決定前並諮及通知區議會，擔心疫情會在社區內爆發。

遊行隊伍在下午2時半放宏逸廣場集合，至3點出發步行至天業路健康中心。現時約有百幾人聚集，有人揮動香港獨立旗幟，警方則在較遠位置觀察，氣氛平靜。

▼早前多區市民反對指定診所的情況▼

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醫管局計劃在十八區各使用其中一間普通科門診診所作為「指定診所」，但至今仍未公布何時會正式啟用，僅稱有需要時可在48小時內啟用。元朗區的指定診所本身是天水圍（天業路）社區健康中心；而中西區指定診所就選擇堅尼地城賽馬會普通科門診診所。

其中在天水圍的遊行由當區區議員發起，包括郭文浩、巫啟航、關俊笙、林進、李俊威、陳樹暉、王百羽、張秀賢等人，主辦單位稱已獲得警方發出不反對通知書，今天下午2時半在宏逸廣場集合，3時出發，將途經天秀路公園、天晴邨一期，終點是慧景軒對出行人路。.