【武漢肺炎・最新】隔離中宿生逃走？　理大：獲准回家繼續隔離

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港昨日（15日）無新確診病例，累計數字維持56宗，其中一名病人死亡，一名病人康復出院，仍有54人留院。 醫管局總行政經理張子峯昨日表示，局方需將防護裝備留給最前線的醫護人員，將會延後大部分的預約手術及檢查，以及一半預約覆診。他預計在未來兩星期，每日將有1萬人次受影響，即兩周內十個工作天，會共有10萬人次受影響。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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【02:23】有理大學生及紅磡區議員不滿理大將從內地回港的學生，排在紅荔道學生宿舍隔離，昨日（16日）發起集會，促校方停用宿舍作隔離用途，惟只有三人出席。昨晚上8時許，三名理大宿生向記者表示，聲稱獲得內部文件指有至少3名內地學生未完成隔離離開房間，另外有1名內地生更未完成隔離提早退宿，質疑理大就情況是否知情，促請校方交代事件。

理大今日凌晨1時許回應稱，在宿舍接受自我隔離的宿生包括內地生、國際生及本地生，有個別宿生在進行自我隔離期間，表示希望回家繼續進行隔離，校方在評估相關情況後，盡可能尊重相關宿生的合理意願，讓他們離開宿舍；但相關宿生一旦離開，必須完成14日自我隔離才可返回宿舍。校方未有交代他們是哪裡學生。

【武漢肺炎】三人集會促停用宿舍隔離南返宿生 理大：百人全健康

政府昨深夜公布，將派免費包機接載滯留鑽石公主號郵輪港人回港，但日期仍需待日本完成檢疫程序才落實。（資料圖片）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼