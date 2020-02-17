【武漢肺炎・直播】新增一宗確診個案累計58宗　另有2宗初步確診

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港昨日（16日）新增一宗確診個案，為54歲男士，累計數字57宗，其中一名病人死亡，兩名病人康復出院，仍有54人留院。 昨日新增確診個案的54歲患者為巴馬丹拿集團（P&T Group）工程師部門員工，住在太古城明宮閣，2月7日起發病，發病後曾到「基督門徒福音會西灣河分會」參與聚會。另外，「打邊爐家族」的24歲男患者，已於昨日出院。 至於停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號疫情嚴峻，昨日再增70多人確診。當中確診的香港居民增至21人，即較前日累計11人，增加近一倍。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【16:37】劉家獻表示，現時仍有55位確診患者留醫院，當中5人危殆，亦有一名病人由嚴重轉為穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席記者會，交代疫情最新進展。

張竹君表示，今日新增一宗確診個案，是一名69歲的退休人士，他居於怡明邨怡情樓。

此外，張竹君指現時亦有兩宗初步確診個案， 其中一名是45歲男子，曾過越南，與第57宗確診個案是同事關係，但兩人不在同一樓層工作，不過會不時見面，開會討論工作事項。此外，張竹君亦指該男子曾於醫管局開會，現正追蹤該批與會者，了解會否有病徵。而另一宗初步確診個案，是第56宗個案的太太，現於東區醫院留醫。

【16:00】警方表示，為了方便善信參與觀音開庫儀式，大坑蓮花宮一帶的禮賢里、蓮花宮東街、蓮花宮西街及

蓮花街將於明日（18日）下午約4時至19日晚上7時封閉。

至於紅磡觀音廟，華人廟宇委員會早前表示，考慮到紅磡觀音廟善信眾多，周三（19日）將取消觀音開庫。

【15:23】特區政府今日將派出保安局、入境事務處及衞生署人員組成的特遣隊伍前往日本東京，在當地為「鑽石公主號」郵輪上的香港居民安排返港事宜。保安局局長李家超將會到機場送行。

【15:07】消息透露，住太古城患新型肺炎54歲男子的太太，今日初步化驗結果亦對新型肺炎病毒呈陽性反應。

【15:00】消息人士表示，保安局副局長區志光、入境處處長曾國衞今日傍晚，啟程往日本，接滯留郵輪鑽石公主號港人回港。

【14:38】有消息指，太古城確診的54歲男子，和45歲初步確診的男同事，近日曾到醫管局總部開會，醫管局已在相關地點清潔消毒。

【13:18】滙豐銀行一名員工的家屬上周被確診新型冠狀病毒肺炎，滙豐銀行發言人今日（17日）發新聞稿透露，該名員工、及其他家庭成員的化驗結果均對新型冠狀病毒呈陰性反應。因應政府有關檢疫政策，涉事家庭成員需要完成檢疫期。

【13:08】有線新聞報道，滯留在日本的郵輪鑽石公主號港人正填寫出境表格並準備落船，將到隔離中心。

【09:10】居太古城54歲患者昨(16日)確診後，消息指其45歲男工程師同事亦染病。該男子於2月7日見過該名住太古城的同事，12日起感到不適，13日出現發燒並曾向私家醫生求診，至昨日（16日）入住伊利沙伯醫院，初步化驗結果對新型冠狀病毒呈陽性反應。患者報稱住慈雲山慈愛苑第三期愛華閣，1月底曾到越南。

▼香港確診個案一覽▼

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【08:11】截至周一（17日）上午8時11分，全國確診病例70554宗，累計1767人死亡，疑似病例8228宗，治癒病例10766宗；在重災區湖北，確診病例58182宗，過去一日再多100人不治，累計增至1696人不治，6639人治癒。

【03:00】湖北省孝感市新冠肺炎防控指揮部周日（16日）晚發布第17號令，宣布由周一（17日）零時起，所有城鎮居民嚴禁外出，違反命令者一律處10日以下的治安拘留。

【23:58】財經事務及庫務局周日（16日）表示，物流署現時的口罩庫存約有1200萬個，加上各部門的存貨及懲教署的產量，政府稱只足夠應付約兩個月的需求，又指現時的總用量控制在大概每月800萬個的水平，並優先分配防疫物資予參與檢疫工作、執行檢疫令，以及維持必要公共服務的前線人員。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國約六萬人確診▼