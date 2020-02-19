【武漢肺炎．互動】本港錄兩死　最全患者關係圖　重現完整傳播鏈

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，本港已出現多組家庭、工作場所及聚餐感染個案，更有多宗源頭不明感染，以及懷疑是鄰近地區甚至是大廈糞渠傳播的個案，顯示疫情進一步蔓延。 《香港01》製作確診個案互動關係圖，按確診日期、家庭群組、居住區域等，臚列患者關係及疑似傳播鏈；並將患者出現病徵後曾逗留及到訪地點，按時序繪製作成互動地圖，以重現傳播足跡，讀者可點擊選擇顯示所需資料。 專頁開發：簡浩德；資料整理：陳嘉慧

▼本地肺炎確診個案關係圖▼

本港自1月23日出現首宗確診個案，其後疫情持續擴大，至今確診患者超過60人，涉及多個家庭，更出現聚餐、工作場所及疑似大廈排污渠傳播，另外多宗源頭不明的單宗感染個案亦令人憂慮。

而疫情在港爆發之初，正值農曆新年，過後本地爆出多宗聚餐感染，包括「打邊爐家族」、康美樓感染群組、西灣河打麻雀家庭、屯門良田村聚餐個案。

「打邊爐家族」涉13人 兼爆發「二代傳播」

當中，「打邊爐家族」涉及13名患者，家族中首名確者診為一名24歲男子，他一家及三家親戚，即患者的父母、外婆、二姨、三姨、四姨、三姨丈、兩名表弟及表姐，其後皆確診感染。此群組後來更出現二代感染，24歲男子父親及二姨的同事一同受感染，是新型冠狀病毒肺炎在本港爆發以來的最大型傳播。

「淘大2.0」康美樓 疑爆大廈排污渠、聚餐「雙料」傳播

長康邨康美樓更疑似出現「淘大2.0」的大廈傳播的個案。康美樓共用同一糞渠、相隔10層的兩個A07室單位，先後有一人及三人確診感染，分別是高層首先確診的75歲男子，低層其後確診62歲女子、其37歲的兒子及新抱。當局初部推測，該低層單位廁所排氣管切開密封欠佳，或導致洩漏及傳播。

而低層37歲夫婦二人曾到北角明星海鮮酒家出席家庭聚餐，當超過20出席聚餐的親友中，有6人確診感染，包括37歲女患者的父親、阿姨、同齡表哥或表弟等。此個案群組疑為大廈排污渠、聚餐連環「雙料」傳播。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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初期：錄多宗輸入個案引致的本地家居傳播

其餘多宗家庭群組感染包括西灣河打麻雀家庭﹙個案39-40﹚、屯門良田村聚餐個案﹙個案47及51﹚。另有4組與輸入個案相關的家庭感染，涉及第3及8宗、第4及5宗兩對來港探親的武漢夫妻，第9-11宗訪港武漢夫婦及其在港工作的女兒，以及第13宗已病逝39歲本地男子及其居於黃埔花園的母親。

▼香港確診個案一覽▼

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後期：農曆新年假期後多宗工作場所傳播

值得留意的是，假期之後，工作場所感染疑有增加，除了「打邊爐家族」兩宗同事之間傳播個案，太古城明宮閣、任職巴馬丹拿集團的確診患者，其一名同事亦告確診。

西灣河港鐵站一帶 多名患者曾到訪

現有個案中，至少7名患者居住於或近期曾到訪西灣河一帶，包括第23宗個案、63歲女病人居於西灣河高望大樓，以及居於西灣河街長興大廈、農曆新年期間一同打麻雀後確診的第38、39及40宗個案，以上住所均位於西灣河港鐵站附近。

而第16宗的何文田半山壹號的64歲女病人，以及第57、60宗的太古城明宮閣夫婦，在出現病徵期間皆有到過西灣河一帶出席教會聚會。