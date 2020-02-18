【武漢肺炎】政府醫生斥衞署拒供口罩通勤用　促界定「必須服務」

疫症當前，醫護人員的裝備成公眾焦點，政府醫生協會及香港政府華員會醫務化驗員及化驗師分會今日（17日）發表聯合聲明，透露自特首林鄭月娥及衞生署署長陳漢儀公開表示，無生病者不應戴口罩後，衞生署便拒絕為員工提供口罩作上下班乘車時用。聲明亦指出，署方調員任較高風險的工作時，安排倉卒之餘，亦欠奉工作流程及防護衣物等資料。 工會聲明又提到，目前署方無界定何謂「必須服務」，未列明哪些員工可在家工作，促署方盡快定義，以免為社會增加不必要人流，同時可減少口罩的整體消耗量。

政府醫生協會及香港政府華員會醫務化驗員及化驗師分會的聯合聲明，透露衞生署拒絕為員工提供口罩作上下班乘車時用，工會指出，員工往往因為工時長，難以從實體店或網上購買外科口罩，署方應提供口罩予員工。

目前衞生署員工有機會被抽調到會接觸可能受感染人士的工作崗位，工會引述員工的意見指，抽調的安排太倉猝，亦欠奉工作流程及防護衣物等資料，有部份早已獲批的休假同受影響。聲明呼籲署方應向前線工作人員，包括在診所探熱分流的職工、在邊境口岸簽發檢疫令的人員，提供適切及足夠的個人防護裝備。

政府醫生及化驗員建議 可考慮減少「必須服務」

工會聲明又提到，目前署方無界定何謂「必須服務」，未列明哪些員工可在家工作，促署方盡快定義，以避免個別中層管理人員為免麻煩、要求一些非必須到辦公室上班的同事每天外出上班，一來會為社會增加不必要人流，另一方面亦會增加外科口罩的消耗量。聲明建議，署方可考慮減少必須 (essential) 服務的辦公日子，例如每星期只於星期一、三、五於辦公室工作，署方亦可安排可遙距操作的電腦系統。

醫務化驗員被調往檢疫營量度體溫 工會批資源錯配

另外，由於新型肺炎的疫情，公共衞生化驗服務處工作量急升，實驗室的同事星期一至日均須上班並超時工作，署方更要求部分醫務化驗員調配往檢疫營協助量度體温，而非支援有關化驗室進行須專業知識的化驗工作。工會認為，署方應確保公共衞生化驗服務處有合適的人手負責決策工作，並確保足夠人手應付今次疫情，避免資源錯配。