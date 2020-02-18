【武漢肺炎・最新】外媒引菲律賓官員指將容許菲傭赴港澳工作

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港昨日（17日）新增3宗確診個案，累計已有60人染病。此外，一名外傭亦於東區醫院初步確診，她的僱主是早前有份出席北角明星海鮮酒家的家族聚餐其中一人。 而保安局及入境處已派員往日本，協助留在鑽石公主號上的港人，乘包機返香港。政府透露，包機會於2月19日(周三)啟程返回香港。

【15:23】外國傳媒引述菲律賓外交部副部長Dodo Dulay的Twitter發文，指菲律賓將解除禁令，容許菲傭返回香港和澳門工作，但未有交代具體落實細節。

【13:55】消息指，本港第59宗確診個案、在巴馬丹拿集團任職工程師、家住慈雲山的45歲男子，他的太太及三個女兒今日凌晨入住威爾斯親王醫院隔離，太太及其中兩個女兒均有發燒，最新化驗結果顯示，四人均對新型冠狀病毒呈陰性。

+ 8 + 7 + 6

【武漢肺炎】正制定方案接滯留湖北港人 林鄭：非內地不配合

【武漢肺炎】抗疫基金撥款修訂為280億元 預留10億全球搜購口罩

【武漢肺炎】抗疫戰輸澳門？ 林鄭：樂意包機接回鑽石公主號澳人

【武漢肺炎】商戶生意跌九成 今日發起罷市要求業主減租

【鑽石公主號】船上1/4人確診成淘大翻版 何栢良憂過百港人中招

2月18日，林鄭月娥在行會前見記者，繼續無戴口罩。（梁鵬威攝）

【12:00】鑽石公主號郵輪上共有五名澳門居民，2男3女，年齡介乎於24至82歲，其中三名同時持有澳門及香港兩地的居民身份證。澳門當局指，五名澳門居民將獲安排乘搭港府包機抵達香港，當中兩名同時持有港澳兩地居民身份證的人士計劃留在香港，另外三人則由港府專車送返澳門，並按澳門衛生當局的要求到指定地點進行14天醫學觀察及隔離。

在疫症陰霾下，香港人搶購口罩、消毒用品甚至廁紙等日用品，有團體分裝消毒用品派給市民。（歐嘉樂攝）

【09:55】醫管局表示，早前有確診新型冠狀病毒病人曾經在二月七日到訪醫院管理局大樓，一名出席當日會議的員工表示喉部不適，昨晚被送往醫院進行檢測，其新型冠狀病毒檢測結果呈陰性反應，目前未有其他參與會議的醫管局員工表示不適。醫管局會繼績配合衞生防護中心的跟進追蹤調查。

【09:30】由保安局副局長區志光、入境處長曾國衛率領的60名官員已抵日本，與香港駐日經貿辦官員商討包機安排，下午將前往中國駐日領事館。區志光稱若港人確診將需於當地接受治療，不能即時返港。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾七萬人確診▼

+ 9 + 8 + 7

【08:33】截至間周二（18日）上午8時33分，全國確診病例72528宗，累計1870人死亡，疑似病例6242宗，治癒病例12561宗；在重災區湖北，確診病例59989宗，累計增至1789人不治，7862人治癒。

【00:05】據了解，東區醫院增一宗初步確診個案，患者是一名外傭。值得注意的是，該名確診外傭早曾接受病毒檢測，當時結果呈陰性，但最新的化驗結果卻呈陽性，或屬本港首宗「陰轉陽」個案。

消息指，該外傭的67歲女僱主早前亦已確診，為本港第52宗確診個案，是長康邨康美樓其中一宗確診個案的姨甥女，她早前曾出席早前在北角明星酒家的29人家族聚餐。