【武漢肺炎・最新】累計62確診個宗　太古城患者外母初步確診

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日新增一宗確診、一宗初步確診，累計已有62人染病。保安局及入境處已派員往日本，協助留在鑽石公主號上的港人，乘包機返香港。政府透露，包機會於2月19日（周三）啟程返回香港。

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【21:20】消息指，屯門醫院初步確診患者是太古城住戶、第57宗個案的外母。她在2月15日跌倒後入住屯門醫院，2月16日接受手術，她在術前一直無發燒、肺炎或呼吸道徵狀。直至她的女婿及女兒（第60宗個案）先後於2月16日及17日確診後，院方安排其轉入隔離病房。

【21:10】新巴/城巴發內部通告，指因應疫情，車長及工程部前線員工，可申請「自願無薪假」。

【21:05】衞生防護中心表示，下午於記者公布的初步確診個案，即居於觀塘金橋華廈、於聯合醫院留醫的男病人亦已確診，現時本港累計有62宗個案。

【20:20】據了解，屯門醫院今天新增一宗初步確診個案，一名83歲女患者曾因髖關節骨折而在該院做手術，由於當時未發現她或患有「武漢肺炎」，手術室亦非負壓，現時有11名醫護人員需要隔離，事件或涉及手術室及骨科兩個部門。

另一個消息人士證實，屯門醫院有11名醫護，因曾為一名初步確診者做手術，現需要隔離，11名醫護暫時未有出現病徵。

【20:00】民建聯立法會議員鄭泳舜表示，再接獲鑽石公主號船上港人通知，新增確診個案，至今收到累計23名港人確診，他指，由於日本當局正陸續公佈及通知最近感染結果，預計感染港人人數持續上升，部份患者沒有病徵亦確診感染，情況令人憂慮及關注。

【19:45】律政司司長鄭若驊今日到訪元朗區，向有需要的家庭派發口罩及健康資訊單張，她聯同博愛醫院的社工下午前往朗善邨，探訪長者家庭，並向他們派發口罩、食物、健康資訊單張及其他物資。

【19:00】保安局副局長區志光在日本見記者稱，局方希望明天晚上將全部滯留鑽石公主號的港人帶走。日方早前公布，20日將完成所有人的檢測，他寄望日方能先盡快完成港人的檢測；如未能順利完成，船上人士或需分批返港。他又說，暫時計劃分兩班機將港人送返港，如有需要不排除多加一班，但無論如何，明晚至少會有一班機回港。他表示不清楚實際返港的人數，但至少有數十港人為確診者、其密切接觸者或有病徵者，無法於這幾天回港。

2月18日，日本官方最新公布，再多88人對病毒呈陽性反應，船上累積感染人數增至542人。（美聯社）

【18:53】日航（JAL）指因應新型冠狀病毒影響，導致航班需求減少及防止機組人員受感染，由2月21日起將減少來往香港及東京的班次。當中JL029/JL026來往香港及東京羽田機場，將由每周7班減至4班 ；而來往香港及東京成田機場的JL736/JL735航班則由每周7班減至3班。

【17:11】今日新增一宗初步確診個案，一名58男士，在聯合醫院留院。他住觀塘康寧道金橋華廈，妻女住中山，1月22日曾到內地，2月5日曾即日來回到澳門，2月15日咳嗽，11日及13日看私家醫生，1月17日入聯合醫院。

【16:54】記者會

接回鑽石公主號港人

食物及衞生局副局長徐德義：鑽石公主號接回港的港人，一定要完成測試且呈陰性才能上機回港，若有任何發燒等醫學象徵是不能上飛機。因為不知道他們在船上的接觸者，所以回港後仍需要強制檢疫。

未清楚有多少人不願跟政府包機回港，但這些人回港後，必須再檢疫。

現存檢疫中心已經用了八九成，一定不夠鑽石公主號的乘客回港，因此火炭駿洋邨有迫切性。

食物及衞生局副局長徐德義（左）、 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（後排）、醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右），2月18日見記者。（張浩維攝）

【16:33】食物及衞生局、衞生署及醫管局記者會：

明日加強監測措施擴展至門診

食物及衞生局副局長徐德義：2月1日至今，加強化驗室監測計劃下，已監測9400個病人，當中20人確診，即本港1/3確診個案是加強實驗室實驗而找到的。當局建議將加強監察機制，將由住院病人擴至門診病人，醫管局明日將範圍涵蓋至普通科門診。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻：明日起，急症室、普通科門診，18歲以上、發燒及有呼吸道病徵或有肺炎病人而又毋須入院，醫管局會派發檢測瓶，讓病人回家後，第二朝自行採集深層唾液，再交回醫院檢測。深喉唾液，即起床後不刷牙、飲水，採口水樣本。

新增一宗菲傭確診 一度檢測為陰性

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增一宗個案，是34歲女士、家庭傭工，為61宗確診個案，與第52宗有關。1月14日凌晨入院，做快速測試為陰性，但胸肺片有隱性，2月15日照CT（電腦掃描）發現肺部有問題，再採上呼吸道樣本，今日確診。她一直穩定，覺得自己不大問題。她並無參加1月26日的晚宴，相信是家中傳播。

確診者未菲律賓籍傭工，2月9日曾在大會堂外的戶外空間與其他菲傭聚會，全程戴口罩、並無吃東西。

兩確診者今日可出院

第57和59個案，醫管局開會的個案。2月7日的會議，只有第57號開，與會者七八人，有一人是醫管局同事不適送院，測試後呈陰性。

第6、第14確診病人，今日可望出院。第6情況穩定，電腦掃描康復得好好，第14確診病人用過兩種抗病毒藥物。他們出院後兩周會再覆診。第6號病人曾在武漢從事會計工作；第14號病人是曾經乘搭鑽石公主號的80歲伯伯。

【15:23】外國傳媒引述菲律賓外交部副部長Dodo Dulay的Twitter發文，指菲律賓將解除禁令，容許菲傭返回香港和澳門工作，但未有交代具體落實細節。

【13:55】消息指，本港第59宗確診個案、在巴馬丹拿集團任職工程師、家住慈雲山的45歲男子，他的太太及三個女兒今日凌晨入住威爾斯親王醫院隔離，太太及其中兩個女兒均有發燒，最新化驗結果顯示，四人均對新型冠狀病毒呈陰性。

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2月18日，林鄭月娥在行會前見記者，繼續無戴口罩。（梁鵬威攝）

【12:00】鑽石公主號郵輪上共有五名澳門居民，2男3女，年齡介乎於24至82歲，其中三名同時持有澳門及香港兩地的居民身份證。澳門當局指，五名澳門居民將獲安排乘搭港府包機抵達香港，當中兩名同時持有港澳兩地居民身份證的人士計劃留在香港，另外三人則由港府專車送返澳門，並按澳門衛生當局的要求到指定地點進行14天醫學觀察及隔離。

在疫症陰霾下，香港人搶購口罩、消毒用品甚至廁紙等日用品，有團體分裝消毒用品派給市民。（歐嘉樂攝）

【09:55】醫管局表示，早前有確診新型冠狀病毒病人曾經在二月七日到訪醫院管理局大樓，一名出席當日會議的員工表示喉部不適，昨晚被送往醫院進行檢測，其新型冠狀病毒檢測結果呈陰性反應，目前未有其他參與會議的醫管局員工表示不適。醫管局會繼績配合衞生防護中心的跟進追蹤調查。

【09:30】由保安局副局長區志光、入境處長曾國衛率領的60名官員已抵日本，與香港駐日經貿辦官員商討包機安排，下午將前往中國駐日領事館。區志光稱若港人確診將需於當地接受治療，不能即時返港。

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【08:33】截至間周二（18日）上午8時33分，全國確診病例72528宗，累計1870人死亡，疑似病例6242宗，治癒病例12561宗；在重災區湖北，確診病例59989宗，累計增至1789人不治，7862人治癒。

【00:05】據了解，東區醫院增一宗初步確診個案，患者是一名外傭。值得注意的是，該名確診外傭早曾接受病毒檢測，當時結果呈陰性，但最新的化驗結果卻呈陽性，或屬本港首宗「陰轉陽」個案。

消息指，該外傭的67歲女僱主早前亦已確診，為本港第52宗確診個案，是長康邨康美樓其中一宗確診個案的姨甥女，她早前曾出席早前在北角明星酒家的29人家族聚餐。