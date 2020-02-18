【武漢肺炎】工聯會接千名湖北港人求助 　包括懷胎七個月孕婦

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情持續。湖北省武漢市於上月23日宣布封城，隨後多個省市亦陸續跟隨，而目前有約2,200港人滯留在湖北。工聯會表示，截至17日傍晚，透過微信收到約500宗港人求助，涉及人數逾千人，分佈在湖北省不同地區，包括有懷孕七個月孕婦滯留當地。工聯會今日（18日）陪同數名滯鄂港人家屬約見政制及內地務局局長聶德權，促加強「綠色通道」工作，盡快運送必須品及藥物等。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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妻子因白事去湖北 回港無期

家屬邱先生指，其妻子因姨丈過身做白事而去湖北，「個個返上去都有理由。」指其妻回港無期，影響家庭收入，他又要獨力照顧11歲兒子。

另一家屬陳先生指，妻子是駐武漢武昌工作，訂購的高鐵車票，無法趕及在當日早上封關前離開，曾致電多次駐武漢辦但無人接聽，他最希望起碼妻子有納入政府的聯絡名單。

多名家屬稱未能聯絡駐武漢辦

家屬羅先生表示，其60歲妻子與家姐於上月19號到武漢，原本都有猶豫，但關乎母親的死忌一周年要掃墓，出於孝心決定起行，原打算24號返港，沒料到23號就封城。羅先生指，妻子現居老家，但當區已有30多宗確診個案，二人精神壓力大，與他視頻通話時都忍不住哭，尤其家姐本身有心臟血管問題，帶備的十日藥物已服畢，早前聯絡駐武漢辦不果，現時亦不知幾時送到藥物，而其他物資如食物等暫不成問題，有小區補給。

工聯會表示，截至17日傍晚，收到過百宗港人求助，涉及人數超過230人。（鄭秋玲攝）

麥美娟：當局承諾加強運送藥物工作

工聯會立法會議員陸偉雄表示，求助個案主要訴求是回港，認為是「人之常情」，「無可能無了期滯留。」他認為可設先後急緩分批接回港人。同黨的立法會議員麥美娟表示，能夠聯繫到當地港方官員才能夠「安人心」，故建議政府除了電話熱線，亦可設微信聯繫方法。

麥美娟透露，聶德權在會面中承諾會加強運送物資及藥物的「綠色通道」工作，惟接回港人方面仍需規劃，如怎樣將遍布不同地區的滯鄂港人集中起來，如何減低中途的感染風險等。

工聯會認為，政府應盡快協助滯留湖北港人，特別是有限協助讓長者、孕婦、小童及長期病患者，在安全有序情況下回港。工聯會另外指出，旗下的內地諮詢服務中心已收到近200宗長居內地其他省市港人求助，主要是長者有長期藥物需要，但無法回港取藥等。

政制及內地事務局局局長聶德權於2月15日表示，政府一直在研判接回滯留港人的可能性，但需確保香港有足夠檢疫地點容納該批人士，亦需與湖北省政府協調交通安排，才能啟動方案

需與湖北省政府協調交通

特首林鄭月娥今日（18日）被問到會否考慮安排以高鐵接載湖北省內的港人，林鄭指較為困難，因為香港高鐵站已關閉，鐵路上亦需要一套衛生裝備才能確保安全，故此暫時不會考慮高鐵方案。政制及內地事務局局局長聶德權於2月15日表示，政府一直在研究接回滯留港人的可能性，但需確保香港有足夠檢疫地點容納該批人士，亦需與湖北省政府協調交通安排，才能啟動方案。