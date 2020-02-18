【鑽石公主號】港乘客未知包機詳情　只能無奈接受回港後再隔離

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，曾接載本港一名確診者的郵輪「鑽石公主號」，確診個案持續增加，現時仍有300多名港人於郵輪上。行政長官林鄭月娥今日（18日）表示，本港派出的其中一班包機明天（19日）抵達日本。與妻子仍在船上被隔離的資訊保安專家楊和生表示，暫時仍未收到政府通知有關包機詳情，如航班時候及行李安排等細節。 「鑽石公主號」的港人抵港後，須到火炭駿洋邨接受14日強制檢疫。楊坦言不欲到駿洋邨進行隔離，苦笑指「喺郵輪到住咗20幾日都慣晒，去火炭生活支援肯定仲少」，唯沒有選擇下只好無奈接受。

楊和生表示，暫時仍未收到政府通知有關包機詳情。（資料圖片）

只收過兩個政府訊息

楊和生今午向《香港01》記者表示，目前只收過兩個政府訊息，包括WhatsApp訊息通知有包機安排，以及電話查詢他們乘搭包機的意向，現時仍未接到政府通知任何包機的細節。他又指，根據美國日前撤離公民的經驗，會先透過船公司通知乘客詳情，並告知行李應送到哪裏。他希望政府盡早通知乘客細節，「愈早知就愈少uncertainty（不確定因素）」。

「家居隔離真係無可能？」

然而楊又指，不擔心未能上到包機，因船公司已確定若隔離期已過而未有離開安排，可繼續留在郵輪上，回港機票亦可實報實銷。對於回港後要到駿洋邨進行隔離，他認為是不理想的選項，反問「家居隔離係咪真係無可能？」

▼鑽石公主號船上情況▼

他無奈指雖然不欲到駿洋邨進行隔離，但基於公共衞生考慮會遵從決定，並向記者苦笑道「可唔可以走佬」。他認為在船上住了20多日，「都習慣晒」，到駿洋邨檢疫中心又要再適應環境；加上在郵輪上船公司提供充足的生活支援，擔心檢疫中心支援及環境亦不理想。

林鄭月娥今日指，「鑽石公主號」港人返港後需再接受14日強制隔離，抵港後會送到駿洋邨檢疫，強調駿洋邨是唯一選擇，政府無後備方案。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼