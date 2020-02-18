【逃犯條例】澳門賭場周四重開　客人要保持一座位距離禁企位投注

澳門行政長官賀一誠批准境內賭場周四（20日）零時起，解除臨時關閉令，意味各大賭場可重新開業。今日（18日）澳門博彩監察協調局、6間博企、衛生局疾病預防控制中心及傳染病協調員梁亦好舉行會議，當中提出多項重開後的措施。 除了一般要的消毒程序、要求員工及賭場客人進行體溫量度及必須佩戴口罩外，將會調整賭枱距離及設置，即每一張賭枱不能設有企位投注，而座位投注的客人，必須隔一個座位置才能容許投注，減低交叉感染機會。

澳門博彩監察協調局當局表示，為保護員工及客人健康，各博企已對全澳娛樂場的 405 個客人出入口處及 47 個員工出入口處，會為客人及員工進行體溫檢測及包括要求所有員工及客人必須佩戴口罩。（澳門博彩監察協調局提供）

澳門博彩監察協調局表示，由周四（20日）零時起，解除賭場的臨時關閉令，但當中加入多項預防感染的相關措施，當中需要按照衛生局派發的「博彩娛樂場所的環境和設施消毒指引」及「給博彩業復工後對員工及顧客的管理建議」。而在2月5日起實施暫停開放娛樂場的措施後，博監局要求各博企在全部娛樂場暫停營運期間，對場內的博彩區域、餐廳及其他不同設施，進行清潔及消毒，並在重開後，必需繼續嚴格遵守防疫協調中心的衛生指引，在場內加密消毒及清潔。

曾到湖北者續不准入賭場

當局又表示，為保護員工及客人健康，各博企已對全澳娛樂場的405個客人出入口處及 47 個員工出入口處，會為客人及員工進行體溫檢測及包括要求所有員工及客人必須佩戴口罩，而所有員工和客人必須填報健康聲明。此外，又限制所有在入境澳門特區前 14 天內曾經到過湖北省的人士進入娛樂場。

澳門當局要求各博企在賭枱距離及設置上作出調整，每一張賭枱不能設有企位投注，座位投注的客人，必須隔一位置才能容許投注（澳門博彩監察協調局提供）

最多只得一半賭枱可重開

此外， 當局要求各博企在賭枱距離及設置上作出調整，每一張賭枱不能設有企位投注，座位投注的客人，必須隔一位置才能容許投注，以百家樂賭枱為例，以往有7個位置的賭枱，現時只能容許3至4人同時在同一賭枱上投注；每一個賭區不能開多於半數的賭枱，以確保枱與枱之間的距離；角子機必須隔一至兩部才能營運一部，以確保客人與客人之間的距離。

當局又指，員工飯堂必須分隔座位距離，以確保不會交叉感染，又分散員工休息時間的人數，以免大規模聚集。又呼籲各博企需要繼續呼籲員工如不需上班，盡量留在家中，避免離境，減少交叉感染機會。

澳門經濟財政司司長李偉農早前表示，未充足條件的娛樂場提出申請可延緩30天重開。澳門政府正與六大博企檢查及準備前期重開工作，並作出部署，包括根據澳門衛生局指引，調整賭枱管理及數量，提高安全系數，要測溫、戴口罩等。政府適時會公布娛樂場重開整體數字。