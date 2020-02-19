【武漢肺炎】僱主憂外傭假期聚會增風險　促衞生署翻譯防疫資訊

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在港蔓延，截至昨日本港共有62宗確診個案，其中一宗個案涉及一名32歲菲籍女傭，其僱主早前曾出席北角明星酒家29人聚餐，席間有6人確診。 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今日（19日）在港台節目表示，相關個案為僱主帶來憂慮，外傭在放假期間外出聚會或會增加染病風險，她促請衞生署應將防疫資訊翻譯成數種語言，讓外傭了解更全面；又建議僱主與外傭協調，銷假工作並以支薪代替。 外勞事工中心社區主任唐曉昕表示，有外傭向僱主反映自己想外出假期，因而被僱主要求辭職。唐認為，部分外傭的工作居所沒有獨立房間，她們假期時或想外出伸展，希望僱主體諒。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，僱主憂慮外傭在放假期間外出聚會或會增加染病風險，促請衞生署應將防疫資訊翻譯成更多語言。（資料圖片）

建議僱主與外傭協調 銷假工作換支薪

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在節目中表示，外傭確診個案為僱主帶來憂慮，她擔心外傭在放假期間外出聚會或會染病，亦憂慮外傭出外假期時有否做足保障。她表示，僱主可以與外傭協調，原定假日可銷假工作，該些日子將可獲支薪；但她同時提醒，僱主不能單方面命令外傭銷假、留家受薪工作。

據容馬珊兒觀察，在銅鑼灣維園的外傭聚集時大多配戴口罩，而聚集情況亦較過往減少。

出席同一節目的外勞事工中心社區主任唐曉昕說，收到不少反映指，外傭所接收的資訊不多，衞生署大部分資訊均以中文發布，多數外傭的疫情資訊來源是僱主。唐表示，部分外傭具備獨立房間，假期或會選擇留在工作居所，但部分外傭沒有獨立房間，假期時或想外出伸展，希望僱主體諒；與此同時，外傭很難避免不在街上聚會，她們在財政上很難負擔商戶消費。

唐曉昕表示，目前收到的投訴不多，但有個案顯示，有外傭向僱主反映自己想外出假期，因而被僱主要求辭職；另有個案指，由於菲律賓方面早前推離境禁令，導致有菲傭未能來港工作，有僱主因此選擇中止合約。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，在新簽合約方面，有超過一百名菲傭未能來港工作，由於本港正處停課，部分僱主或對外傭有迫切需要，令她及僱主十分擔心及緊張。