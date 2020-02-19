【鑽石公主號．日本直擊】乘包機港人已抵駿洋邨　日兩八旬乘客亡

日本的鑽石公主號郵輪，因早前有乘客被確診患上新型冠狀病毒引發的肺炎，全船乘客被強制留在船上隔離，2月19日完成14日的隔離期，港府安排包機接載通過檢測的香港居民回港。首架包機將於2月20日凌晨從東京羽田機場起飛，其中45人早已決定乘包機離開的乘客，傍間陸續下船，後來再有數十名港人亦決定離開，最後有逾100名乘客登上包機，入境處處長曾國衞重申，乘機者全部是香港人。首批乘客今早(20日)8時許抵達香港，並由多部旅遊巴送達火炭駿洋邨再進隔離14天。料今天入境處會安排第二班包機載另一批乘客回港。 另外，兩名在郵輪上確診的八旬患者在日死亡，兩人均為日本人。《香港01》會全程直擊。 記者：邱靖汶、攝影記者：楊凱力 日本直擊

【10:50】日本放送協會(NHK)引述消息人士指，「鑽石公主號」兩名確診乘客死亡，資料指兩人均是八十多歲的一男一女長者，據日本讀賣新聞報道，兩名死者均為日本人，亦是郵論上確診病人中，首次出現死亡個案。

【10:20】數部旅遊巴抵達駿洋邨。

【09:45】接載有關居民的旅遊巴，由警方「鐵馬」開路及多部警車前往護航，駛往駿洋邨。

【09:15】接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，開始駛出停機坪，前往火炭駿洋邨隔離。

接載106名鑽石公主號香港居民的政府免費國泰包機，提早20分鐘在早上8時半抵港。（余俊亮攝）

接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，開始駛出禁區。（梁煥敏攝）

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【09:00】第二輛接載香港居民的旅遊巴駛離停機坪，同樣有十多人，當中有一名男童。

【09:00】保安局局長李家超表示，乘搭此班包機的鑽石公主號旅客共有106人，全是香港居民。

【武漢肺炎．最新】李家超：盼今日將所有檢測陰性滯日港人送返港

【08:55】首輛接載香港居民的旅遊巴駛離停機坪，有十多人，主要是長者。

【08:47】鑽石公主號香港居民陸續落機。由於需步行落登機梯，部分長者較為不便。

【08:42】政府免費國泰包機抵達停機坪，並開啟機門，數名身穿防護衣人員登上機，準備協助機上的鑽石公主號香港居民落機。

政府免費國泰包機CX8543提早20分鐘抵港。（梁煥敏攝）

【08:31】政府免費國泰航空包機CX8543已飛抵香港國際機場。

【08:30】乘搭政府免費國泰航空包機返港的鑽石公主號102名香港居民，需入進駿洋邨檢疫14日。警方今早起查問進入入邨道路的車和人，工作人員也在邨內準備。

【07:20】包機C8543剛越過台灣台中近岸上空，尚有約1.5小時抵港。

【07:00】八輛負責接載由日本橫濱返港的鑽石公主號郵輪旅客的旅遊巴，已駛到機場停機坪準備。現場所見，旅遊巴司機已穿上保護衣、頭痛、口罩及面罩等裝備。

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【06:20】香港機場東岸路對出停車場，有政府人員跟旅遊巴士司機及醫療輔助隊等人員講解工作情況，跟後到停機坪作準備。現場所見，當局安排了8架大型旅遊巴及3架小型旅遊巴，大部分司機已穿上藍色保護衣、口罩等裝備。

【4:20】政府表示，國泰包機將於早上8:50抵達香港國際機場。

【鑽石公主號】102返港旅客中有人未有檢測證明 曾國衛：係陰性

【04:00】首架包機終在凌晨4時起飛，較原定時間遲了3小時，正在東京灣爬升。航路約需5小時，即他們大約早上9時抵港。

【03:30】登上首架政府國泰航空包機的鑽石公主號旅客已上機，連接飛機的登機橋已脫離，航機即將啟動前往跑道，準備起飛。

【01:27】入境處處長曾國衛亦在機場，表示今次包機共有102人，所有人的檢測結果經日方證實都是陰性，只是日方未能即時發出證明書。

【01:10】現場所見港人分批到達機場，每次只有小量人，因此能避免在機場大堂大排長龍。

【00:47】地勤人員正為港人登記資料，完成登記後即可前往辦理出境手續。

日本地勤人員穿上全套保護衣、頭套、手套及口罩。

有鑽石公主號港人乘客表示，原先需要等待日方發出檢疫通知書才能登岸，但早前收到通知，表示所有香港人都可以落船，而自己到上機前並未收到檢疫通知書，亦不知道檢疫結果。

亦有乘客表示，雖然未收到檢疫通知書，但以為可以落船就代表檢疫結果是陰性，在記者追問之下才發覺其實是無任何結果通知就能上機。

晚上旅遊巴到達鑽石公主號附近時的情況。（路透社）

【00:36】首架旅遊巴抵達機場。入境處處長曾國衛表示，剛才郵輪上巴士的時間較長，是因為讓更多人上機，暫時有92人，較原先預計的45人大增47人，預計有過百人來港。

有港人表示，知道回港後要到駿洋邨隔離14日，但認為比在船上好。

亦有港人表示，日方照顧船上三餐，但始終擔心受到感染，能夠落船心情輕鬆了一點。

【00:29】政府派出的包機為國泰的777-300客機，是用來取代波音747的大型客機，每架438個坐位，乘客會隔一定距離乘坐，減低傳染機會。

據了解兩架包機各有10至11名機艙服務員及兩名機師當值，但不會安排飛機餐，機艙服務員亦會穿上衞生署提供的保護衣，在指定位置乘坐，並僅負責關機艙門等服務，以減低傳播風險。

今晚會先安排首批港人乘搭首班包機，預計第二班包機將於20日安排，但詳情未定。

【00:12】距離原定起飛時間還有約半小時，旅遊巴終於啟程。

↑↑2月19日鑽石公主號情況↑↑

【23:55】據了解，有人臨時改變決定，令願意隨首班包機回港的乘客超過45人。現離包機原定起飛時間，還有不夠1小時，羽田機場網站亦已顯示正在辦理登機手續，惟接駁碼頭到機場多架旅遊巴仍未開出。

【23:26】澳洲今晚亦派出包機，接走鑽石公主號上的澳洲人，包機已經抵達羽田機場。

【23:24】鑽石公主號有約350名分別持有特區護照及外國護照的香港居民，港府周二（18日）晚上公布，船上染病港人大增至約50人，今日（19日）保安局局長李家超表示已升至53人，較周日（16日）公布的21人勁升1.5倍。

確診患者及密切接觸者，均不能乘搭今次的包機回港，需要在日本接受治療或隔離。

【22:59】再有旅客落船，到櫃枱接受檢測。

【22:43】早前有數人落船後完成檢疫上旅遊巴，但船公司隨即暫停落船，現時今晚要搭包機的港人未全部落船及上車。

【22:30】6名首先上岸到埼玉縣隔離的港人，已經到達羽田機場。

【22:05】衞生署等港府人員已經到達鑽石公主號外，準備為落船港人進行檢疫，如無身體不適，即可以進入旅遊巴，準備前往機場。

羽田機場網站顯示，當地時間1時45分開出的包機，已經開始辦理登機手續。

【21:39】鑽石公主號郵輪上的乘客陸續下船，碼頭上已有大型旅遊巴調動，準備接載下船乘客。入境處人員會為他們核對證件及身份，再幫他們檢查體溫、整理行李等，之後就安排他們上車。同一個家庭或可坐得比較近接近，陌生的乘客或需要隔行坐。現場所見，乘客下船後，仍需走一段距離，中途做核對及檢查等程序，才能登上旅遊巴。

根據政府早前發給鑽石公主號港人乘客的信，乘搭包機的港人上機前會量體測，如有發燒或身體不適將不能登機。在機上，乘客需要全程戴上口罩，如要暫時脫下，脫下前及戴上後必須清潔雙手。

回港之後，會即時從機場乘車前往臨時隔離檢疫中心，即火炭駿洋邨，接受14日檢疫。衞生署會安排進行病毒檢查，萬一檢測結果呈陽性，將會盡快安排入住醫院接受隔離治療。

如滯日港人選擇不乘坐包機回港，在之後入境時仍然要按情況進入指定檢疫中心，隔離最長14日。

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【21:09】神戶大學醫學院感染症內科教授岩田健太郎，亦有在Youtube發布短片，並稱他在18日（周二）曾以災害派遣小組成員身份登上鑽石公主號，下午收到厚生勞動省通知要求他落船。他透露船內的情況連他也感到害怕，因一般應付疫症會設置患者與醫療人員出入的紅區，以及沒有受到病毒感染的綠區，但鑽石公主號上卻沒有。

他又指有發燒的乘客自行找駐船醫生求醫，他也曾近距離遇見過患者，檢疫人員卻未特別留意。而檢疫人員和船員、醫療人員並不是全部都穿着防護衣物。

岩田健太郎稱，船上情況比起2003年沙士及近年非洲爆發的伊波拉病毒都嚴峻。他曾經到中國及非洲視察沙士和伊波拉病毒爆發時的情況。

【19:55】日本《共同社》引述岩手醫科大學教授櫻井滋指，他推測船上可能出現兩輪感染，第一輪是乘客之間的傳播，第二輪或是在隔離之後，透過船務員提供服務時傳播。

傍晚時份陸續有大型旅遊巴駛入橫檳碼頭，入境處處長曾國衛亦在其中一部車上。(楊凱力攝)

【19:22】保安局副局長區志光表示，名單上有350多香港人，50多人確診，30多人為緊密接觸者，但名單仍雖然最後確認。在這350多人之中，230個香港居民選擇乘搭包機回港，16個拒絕，其他人則未決定。區志光希望拒絕的港人回心轉意，未決定的人亦加快決定，並指出明天還會有包機回港。46個香港居民可以落船，另有6人在岸上隔離亦可以離開，即合共52名香港居民可以離開，當中有45人願意乘搭今晚包機，7人拒絕。

今晚包機乘客全部為香港人

入境事務處處長曾國衛表示，現在等待船公司準備好就能安排香港人落船，隨即會去機場，在機場有特殊通道，專門處理出入境程序。今晚包機全部是香港居民，並沒有內地及澳門居民。

部份乘客料明天收到檢測結果

曾國衛表示，日方檢測程序已經完成，只差公布結果即可離開，預計明日收到結果通知的人數會大增。曾又稱，有不願意搭包機的香港人表示，本身有機位可以回港，有部份人亦希望繼續日本行程。曾又稱，政府人員會留待整個行動完成才會離開日本。

【18:15】根據日本媒體《NHK》報道，鑽石公主號今日再多79人確診，令確診人數增至621人，其中有68人沒有發燒症狀，另今日有443人經檢疫之後落船。至今有53名香港居民確診。

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【16:30】首班包機將於20日凌晨起飛

中國駐日大使館發出通告，指經中國駐日本大使館、外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。首架包機將於2月20日凌晨1:45（香港時間00:45）從東京羽田機場起飛。

港府的包機，將會接數名澳門居民。中國駐日大使館以「中國同胞將乘包機返港」為題，有報道指包機將會接載內地人，但消息指部份傳媒誤解駐日使館的標題，包機只會接港澳人士，據悉，首班包機接載的全部為香港居民。

《香港01》記者今早到接受港人確診者的千葉醫院，發現設施較簡陋，家屬指入院幾日，仍沒有任何藥物治療。

↑↑2月18日鑽石公主號情況↑↑

中國駐日本大使館公布包機時間。

早上起陸續有乘客落船

滯留在日本的鑽石公主號郵輪的乘客，今日結束隔離期，乘客早上起開始分批下船。日本當局先安排日本人離開，並有約10架巴士在碼頭附近停泊，供落船人士搭乘前往各大主要車站。當地時間早上11時，開始有完成隔離的日本乘客拖行李箱下船，他們大多搭乘的士或者私家車離開。在靠近郵輪及巴士附近，檢疫人員有穿全套的保護衣，不過乘客出來的通道外戒備的保安則只佩戴口罩。

日本厚生勞動省早前表示，已經採集所有乘客的病毒檢測樣本，若結果呈陰性，健康無問題便可以下船；船公司方面則預計今日首批有約500人離船。下船的乘客可以直接回家，但需要繼續與檢疫人員保持聯絡。

首架包機明日零時45分起飛

鑽石公主號上共有352名香港居民，其中260人持特區護照，另外92人持外國護照。入境事務處處長曾國衞周二（18日）表示暫時計劃分兩班機將港人送返港，如有需要不排除多加一班。今早保安局局長李家超表示，政府考慮安排第三架包機赴日本。首架接載港人返港的包機將於周四（20日）本港時間凌晨零時45分起飛。

早前食物及衛生局局長徐德義表示，隨包機返機人士需接受日本當局的新型冠狀病毒檢測，並呈陰性結果，另亦需接受本港衞生署人員健康篩查，包括量度體溫和問卷調查，確保沒有病徵才可上機，而返港後亦需要接受檢疫14日。