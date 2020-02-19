【鑽石公主號．日本直擊】第二班港人包機最快晚上6時日本起飛　

日本的鑽石公主號郵輪，因早前有乘客被確診患上新型冠狀病毒引發的肺炎，全船乘客被強制留在船上隔離，2月19日完成14日的隔離期，港府安排包機接載通過檢測的香港居民回港。首架包機已於周四（2月20日）早上抵港，106名港人已入住火炭駿洋邨檢疫中心強制隔離14日，並有多10人確診，船上確診港人增至65人。據悉，2月20日另有兩名乘客下船，沒有登上包機而是自行乘航班返港，抵港後被送往駿洋邨。 第二班包機原定周四晚起飛，及後延至周五（21日）傍晚6時於日本羽田機場起飛，入境處已通知船上港人於早上10時準備落船。《香港01》會全程直擊。 記者：邱靖汶、攝影記者：楊凱力 日本直擊

【09:05】接送落船乘客的旅遊巴已經到達碼頭，保安局副局長區志光、入境處長曾國衛已到場準備協助船上港人離船返港。

【07:33】入境處通知船上港人，根據日方公布，鑽石公主號郵輪的旅客病毒檢測工作周五（2日）上午將會完成，檢測陰性或曾與確診旅客有緊密接觸的旅客將收到確認證明書並獲准離開郵輪。他們需在早上10時前進食早餐完畢並收拾好行李，船公司會在10時左右開始廣播通知離船，港府亦會在碼頭位置設置櫃枱協助辦理手續，以及安排大巴前往羽田機場，乘搭下午6時起飛回港的包機。

羽田機場在2月20日19:44的資料顯示，原訂今晚啟程的包機已經取消。（網上截圖）

至20:02時，羽田機場的資料顯示已不再有該包機的資料。（網上截圖）

【22:18】接載鑽石公主號港人回港的第二架包機，原訂今晚（20日）起飛，但現時要延遲出發。在日本協助安排的保安局副局長區志光表示，原定於今晚11時45分的包機已取消。

入境處處長曾國衛則表示，一直沒有放棄今晚的包機，但今日收到日方通知，今日下午至夜晚其他國家有大型撤離行動，因此非今次撤離行動國家的人士暫未能落船。

他指出，曾透過中國駐日大使館等方面，向日方爭取能否有一些時段讓港人下船，甚至在半夜才撤離也可以，但日方最終沒有安排。

曾國衛表示，日方指出明日船上的檢測安排將全部完成，沒有確診的人士可以下船離開，即理論上無確診港人明日可以下船回港。港府會盡量安排明日乘包機回港，可能在傍晚6時或半夜1時多，視乎日方安排何時下船。

曾國衛表示，船上暫有65宗港人確診。

至於為何未安排緊密接觸者回港，區志光表示因有一定傳染風險，因此無法安排在同一包機回港。他表示，希望之後會再作安排。

日方未能及時發出檢測證書，區志光表示可能出現時間差，強調所有可以落船的人，檢測結果均呈陰性。

區志光今日下午到兩間醫院探訪8名患者，並不能親自見面。第一間醫院的兩名患者已經在隔離病房，無法與他們接觸，只能透過醫護人員送出物品。而另一間醫院的6名患者，則能以醫院的電話溝通，患者情緒穩定。

醫管局設立了情緒支援熱線，有當值臨床心理學家提供支援。如確診者有需要將病歷及常用藥名披露予日方，可簽署同意書，醫管局會提供協助。

【19:44】消息指第二班包機今晚將無法成行，或押後至明天，確實時間未定，政府代表將於稍後時間交代情況，羽田機場的航班資料亦顯示該班航機已取消並已不再有顯示。

【19:31】正在日本協助滯日港人的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，其中1名入住聖瑪麗安娜醫科大學醫院的女性確診感染的患者情況嚴重，促請政府派醫療專家小組到日本支援。該女患者出現呼吸困難，目前正在深切治療部留醫。

鄭泳舜表示，現時確診港人及緊密接觸者分別入住超過10間醫院，他今日與患者溝通，不少了都表示與醫護人員言語不通，對方不了解患者病史，擔心影響治療進度。

根據日本的消息，鑽石公主號今日再增加13名感染者，令最新受感染人數升至634人。雖然港府早前稱今晚會再有班機離開，惟橫濱碼頭至今仍未見有任何步署，亦未有任何進一步消息。

【19:08】雖然政府早前指今晚將會有第二班包機接滯留的港人離開，惟至今入境處仍未公布細節，在郵輪上的資訊保安專家楊和生，向《香港01》表示，至今日傍晚仍未收到檢測結果，預料將成最後一批離開的港人，現在仍在等候消息。

【18:40】城大一名本地本科生及其家人在鑽石公主號郵輪上確診感染新型冠狀病毒，目前在日本長野縣的醫院接受治療；據了解，確診者包括其父母。

【18:15】《香港01》接獲消息指，就日本鑽石公主號郵輪落船港人，有兩人沒有乘搭港府包機，自行乘坐今早的全日空航班NH859回港，航班於中午近1時抵港。二人抵港後主動申報是鑽石公主號乘客。據了解，衞生署正安排從機場接二人到火炭駿洋邨隔離。

此外，根據羽田機場網站顯示，今晚的包機CX8549與昨日包機一樣，安排在當地時間1:45分起飛，登機閘口亦與昨日包機相同。

昨晚入境處處長曾國衛表示，由於是包機，因此起飛時間可以較有彈性。羽田機場網站亦顯示，昨晚包機最終在4時35分起飛。

【18:00】《NHK》報道，鑽石公主號今日（20日）共有274人可以下船，全部人經檢查後對新型冠狀病毒呈陰性反應，預計明日（21日）全數檢測呈陰性的人都可以下船。

此外，鑽石公主號船上乘客及員工，累計受感染人數為621人。

【10:00】保安局局長李家超今早見傳媒時，透露有關郵輪上的最新數字，指船上共有364名香港居民，有55人確診，33人是密切接觸者須留日本觀察。餘下的276人，其中106人已乘包機抵港，另有16名人士拒絕乘搭包機，扣除這些人士，餘下154人，他們至今仍在等候檢測結果，或是仍未決定是否會乘坐包機離開。

立法會議員鄭泳舜今早在電台節目透露，昨日原本只有45人離開，但船上突然廣播誤稱所有香港人均可以下船，故有大批香港居民即執行理並排隊離開，最後共有106人下船。

日本口罩亦被掃空。(楊凱力攝)

【10:50】日本放送協會(NHK)引述消息人士指，「鑽石公主號」兩名確診乘客死亡，資料指兩人均是八十多歲的一男一女長者，據日本讀賣新聞報道，兩名死者均為日本人，亦是郵論上確診病人中，首次出現死亡個案。

另外，記者今早到過在日本最少三間藥房及店舖，發現店內的面均已被掃空，更有告示貼著：「一人限購一個」。

入境處處長曾國衞昨晚亦有參與助香港居民離開。

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入境處人員今早繼續在酒店大堂為港人準備乘坐包機回港所需的物資，由於昨晚核對資料的環境十分昏暗，小組人員有到百貨公司購買戶外照明燈，希望能加快工作流程。入境處處長曾國衞昨亦有參與包機行動的各項細節，協助離開郵輪的港人，更有協助部份乘客處理行李等。

【10:20】數部旅遊巴抵達駿洋邨。

【09:45】接載有關居民的旅遊巴，由警方「鐵馬」開路及多部警車前往護航，駛往駿洋邨。

【09:15】接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，開始駛出停機坪，前往火炭駿洋邨隔離。

接載106名鑽石公主號香港居民的政府免費國泰包機，提早20分鐘在早上8時半抵港。（余俊亮攝）

接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，開始駛出禁區。（梁煥敏攝）

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【09:00】第二輛接載香港居民的旅遊巴駛離停機坪，同樣有十多人，當中有一名男童。

【09:00】保安局局長李家超表示，乘搭此班包機的鑽石公主號旅客共有106人，全是香港居民。

【武漢肺炎．最新】李家超：盼今日將所有檢測陰性滯日港人送返港

【08:55】首輛接載香港居民的旅遊巴駛離停機坪，有十多人，主要是長者。

【08:47】鑽石公主號香港居民陸續落機。由於需步行落登機梯，部分長者較為不便。

【08:42】政府免費國泰包機抵達停機坪，並開啟機門，數名身穿防護衣人員登上機，準備協助機上的鑽石公主號香港居民落機。

政府免費國泰包機CX8543提早20分鐘抵港。（梁煥敏攝）

【08:31】政府免費國泰航空包機CX8543已飛抵香港國際機場。

【08:30】乘搭政府免費國泰航空包機返港的鑽石公主號102名香港居民，需入進駿洋邨檢疫14日。警方今早起查問進入入邨道路的車和人，工作人員也在邨內準備。

【07:20】包機C8543剛越過台灣台中近岸上空，尚有約1.5小時抵港。

【07:00】八輛負責接載由日本橫濱返港的鑽石公主號郵輪旅客的旅遊巴，已駛到機場停機坪準備。現場所見，旅遊巴司機已穿上保護衣、頭痛、口罩及面罩等裝備。

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【06:20】香港機場東岸路對出停車場，有政府人員跟旅遊巴士司機及醫療輔助隊等人員講解工作情況，跟後到停機坪作準備。現場所見，當局安排了8架大型旅遊巴及3架小型旅遊巴，大部分司機已穿上藍色保護衣、口罩等裝備。

【4:20】政府表示，國泰包機將於早上8:50抵達香港國際機場。

【鑽石公主號】102返港旅客中有人未有檢測證明 曾國衛：係陰性

【04:00】首架包機終在凌晨4時起飛，較原定時間遲了3小時，正在東京灣爬升。航路約需5小時，即他們大約早上9時抵港。

【03:30】登上首架政府國泰航空包機的鑽石公主號旅客已上機，連接飛機的登機橋已脫離，航機即將啟動前往跑道，準備起飛。

【01:27】入境處處長曾國衛亦在機場，表示今次包機共有102人，所有人的檢測結果經日方證實都是陰性，只是日方未能即時發出證明書。

【01:10】現場所見港人分批到達機場，每次只有小量人，因此能避免在機場大堂大排長龍。

【00:47】地勤人員正為港人登記資料，完成登記後即可前往辦理出境手續。

日本地勤人員穿上全套保護衣、頭套、手套及口罩。

有鑽石公主號港人乘客表示，原先需要等待日方發出檢疫通知書才能登岸，但早前收到通知，表示所有香港人都可以落船，而自己到上機前並未收到檢疫通知書，亦不知道檢疫結果。

亦有乘客表示，雖然未收到檢疫通知書，但以為可以落船就代表檢疫結果是陰性，在記者追問之下才發覺其實是無任何結果通知就能上機。

晚上旅遊巴到達鑽石公主號附近時的情況。（路透社）

【00:36】首架旅遊巴抵達機場。入境處處長曾國衛表示，剛才郵輪上巴士的時間較長，是因為讓更多人上機，暫時有92人，較原先預計的45人大增47人，預計有過百人來港。

有港人表示，知道回港後要到駿洋邨隔離14日，但認為比在船上好。

亦有港人表示，日方照顧船上三餐，但始終擔心受到感染，能夠落船心情輕鬆了一點。

【00:29】政府派出的包機為國泰的777-300客機，是用來取代波音747的大型客機，每架438個坐位，乘客會隔一定距離乘坐，減低傳染機會。

據了解兩架包機各有10至11名機艙服務員及兩名機師當值，但不會安排飛機餐，機艙服務員亦會穿上衞生署提供的保護衣，在指定位置乘坐，並僅負責關機艙門等服務，以減低傳播風險。

今晚會先安排首批港人乘搭首班包機，預計第二班包機將於20日安排，但詳情未定。

【00:12】距離原定起飛時間還有約半小時，旅遊巴終於啟程。

↑↑2月19日鑽石公主號情況↑↑

【23:55】據了解，有人臨時改變決定，令願意隨首班包機回港的乘客超過45人。現離包機原定起飛時間，還有不夠1小時，羽田機場網站亦已顯示正在辦理登機手續，惟接駁碼頭到機場多架旅遊巴仍未開出。

【23:26】澳洲今晚亦派出包機，接走鑽石公主號上的澳洲人，包機已經抵達羽田機場。

【23:24】鑽石公主號有約350名分別持有特區護照及外國護照的香港居民，港府周二（18日）晚上公布，船上染病港人大增至約50人，今日（19日）保安局局長李家超表示已升至53人，較周日（16日）公布的21人勁升1.5倍。

確診患者及密切接觸者，均不能乘搭今次的包機回港，需要在日本接受治療或隔離。

【22:59】再有旅客落船，到櫃枱接受檢測。

【22:43】早前有數人落船後完成檢疫上旅遊巴，但船公司隨即暫停落船，現時今晚要搭包機的港人未全部落船及上車。

【22:30】6名首先上岸到埼玉縣隔離的港人，已經到達羽田機場。

【22:05】衞生署等港府人員已經到達鑽石公主號外，準備為落船港人進行檢疫，如無身體不適，即可以進入旅遊巴，準備前往機場。

羽田機場網站顯示，當地時間1時45分開出的包機，已經開始辦理登機手續。

【21:39】鑽石公主號郵輪上的乘客陸續下船，碼頭上已有大型旅遊巴調動，準備接載下船乘客。入境處人員會為他們核對證件及身份，再幫他們檢查體溫、整理行李等，之後就安排他們上車。同一個家庭或可坐得比較近接近，陌生的乘客或需要隔行坐。現場所見，乘客下船後，仍需走一段距離，中途做核對及檢查等程序，才能登上旅遊巴。

根據政府早前發給鑽石公主號港人乘客的信，乘搭包機的港人上機前會量體測，如有發燒或身體不適將不能登機。在機上，乘客需要全程戴上口罩，如要暫時脫下，脫下前及戴上後必須清潔雙手。

回港之後，會即時從機場乘車前往臨時隔離檢疫中心，即火炭駿洋邨，接受14日檢疫。衞生署會安排進行病毒檢查，萬一檢測結果呈陽性，將會盡快安排入住醫院接受隔離治療。

如滯日港人選擇不乘坐包機回港，在之後入境時仍然要按情況進入指定檢疫中心，隔離最長14日。

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【21:09】神戶大學醫學院感染症內科教授岩田健太郎，亦有在Youtube發布短片，並稱他在18日（周二）曾以災害派遣小組成員身份登上鑽石公主號，下午收到厚生勞動省通知要求他落船。他透露船內的情況連他也感到害怕，因一般應付疫症會設置患者與醫療人員出入的紅區，以及沒有受到病毒感染的綠區，但鑽石公主號上卻沒有。

他又指有發燒的乘客自行找駐船醫生求醫，他也曾近距離遇見過患者，檢疫人員卻未特別留意。而檢疫人員和船員、醫療人員並不是全部都穿着防護衣物。

岩田健太郎稱，船上情況比起2003年沙士及近年非洲爆發的伊波拉病毒都嚴峻。他曾經到中國及非洲視察沙士和伊波拉病毒爆發時的情況。

【19:55】日本《共同社》引述岩手醫科大學教授櫻井滋指，他推測船上可能出現兩輪感染，第一輪是乘客之間的傳播，第二輪或是在隔離之後，透過船務員提供服務時傳播。

傍晚時份陸續有大型旅遊巴駛入橫檳碼頭，入境處處長曾國衛亦在其中一部車上。(楊凱力攝)

【19:22】保安局副局長區志光表示，名單上有350多香港人，50多人確診，30多人為緊密接觸者，但名單仍雖然最後確認。在這350多人之中，230個香港居民選擇乘搭包機回港，16個拒絕，其他人則未決定。區志光希望拒絕的港人回心轉意，未決定的人亦加快決定，並指出明天還會有包機回港。46個香港居民可以落船，另有6人在岸上隔離亦可以離開，即合共52名香港居民可以離開，當中有45人願意乘搭今晚包機，7人拒絕。

今晚包機乘客全部為香港人

入境事務處處長曾國衛表示，現在等待船公司準備好就能安排香港人落船，隨即會去機場，在機場有特殊通道，專門處理出入境程序。今晚包機全部是香港居民，並沒有內地及澳門居民。

部份乘客料明天收到檢測結果

曾國衛表示，日方檢測程序已經完成，只差公布結果即可離開，預計明日收到結果通知的人數會大增。曾又稱，有不願意搭包機的香港人表示，本身有機位可以回港，有部份人亦希望繼續日本行程。曾又稱，政府人員會留待整個行動完成才會離開日本。

【18:15】根據日本媒體《NHK》報道，鑽石公主號今日再多79人確診，令確診人數增至621人，其中有68人沒有發燒症狀，另今日有443人經檢疫之後落船。至今有53名香港居民確診。

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【16:30】首班包機將於20日凌晨起飛

中國駐日大使館發出通告，指經中國駐日本大使館、外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。首架包機將於2月20日凌晨1:45（香港時間00:45）從東京羽田機場起飛。

港府的包機，將會接數名澳門居民。中國駐日大使館以「中國同胞將乘包機返港」為題，有報道指包機將會接載內地人，但消息指部份傳媒誤解駐日使館的標題，包機只會接港澳人士，據悉，首班包機接載的全部為香港居民。

《香港01》記者今早到接受港人確診者的千葉醫院，發現設施較簡陋，家屬指入院幾日，仍沒有任何藥物治療。

↑↑2月18日鑽石公主號情況↑↑

中國駐日本大使館公布包機時間。

早上起陸續有乘客落船

滯留在日本的鑽石公主號郵輪的乘客，今日結束隔離期，乘客早上起開始分批下船。日本當局先安排日本人離開，並有約10架巴士在碼頭附近停泊，供落船人士搭乘前往各大主要車站。當地時間早上11時，開始有完成隔離的日本乘客拖行李箱下船，他們大多搭乘的士或者私家車離開。在靠近郵輪及巴士附近，檢疫人員有穿全套的保護衣，不過乘客出來的通道外戒備的保安則只佩戴口罩。

日本厚生勞動省早前表示，已經採集所有乘客的病毒檢測樣本，若結果呈陰性，健康無問題便可以下船；船公司方面則預計今日首批有約500人離船。下船的乘客可以直接回家，但需要繼續與檢疫人員保持聯絡。

首架包機明日零時45分起飛

鑽石公主號上共有352名香港居民，其中260人持特區護照，另外92人持外國護照。入境事務處處長曾國衞周二（18日）表示暫時計劃分兩班機將港人送返港，如有需要不排除多加一班。今早保安局局長李家超表示，政府考慮安排第三架包機赴日本。首架接載港人返港的包機將於周四（20日）本港時間凌晨零時45分起飛。

早前食物及衛生局局長徐德義表示，隨包機返機人士需接受日本當局的新型冠狀病毒檢測，並呈陰性結果，另亦需接受本港衞生署人員健康篩查，包括量度體溫和問卷調查，確保沒有病徵才可上機，而返港後亦需要接受檢疫14日。