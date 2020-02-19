【鑽石公主號．日本直擊】5港人乘第3架包機抵港　將赴駿洋邨隔離

日本的鑽石公主號郵輪因早前有乘客確診患上新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」，全船乘客被強制留於橫濱，在船上隔離，2月19日完成14日的隔離期，港府安排的首班包機，20日早上已把106名港人送返本港，22日82名香港及2名澳門居民（抵港後轉專車回澳門）乘搭第二架包機返港，連同20名自行返港的香港，一共208人在駿洋邨隔離。 5名港人以及保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞等數十名工作人員，則乘搭23日凌晨啟航的第三架包機返港。 餘下的100名港人，當中70人確診武漢肺炎，需留在當地治療，另30人被界定為「緊密接觸者」而不能離開，但將獲准上岸檢疫，他們可何時返港仍是未知之數。 《香港01》會緊貼直擊。 記者：邱靖汶、攝影記者：楊凱力 日本直擊

【0630】

鑽石公主號港人現況；

確診留日醫治 70人

須留在日本觀察 30人

第一班包機 106人

第二班包機 82人

第三班包機 5人

自行乘機回港：20人

總人數 313人

【0630】官員指鑽石公主號有70名港人確診，約30人緊密接觸，並有另一批人員將赴日本支援在日港人，未來亦會加強有關工作。

【0630】入境處處長曾國衛、保安局副局長區志光於機場見傳媒，總結整個撤離行動， 指港府派出3班包機將鑽石公主號的港人帶回香港，其中兩人為澳門居民，193人為香港居民。期間官員稱獲很多機構協助，並感謝中國駐日大使館及駐港公署協助，並稱在行動中有很多感受和體會。受傳媒提問時，指已對自費上機的港人已有充足的防疫指示。

【0630】 接載5名港人的第3架包機到港，由旅遊巴接到火炭駿洋邨，將進行為期14日的隔離。

【01:14】港府第三架國泰航空包機X8547由羽田機場啟航返港，預計早上6時抵港。機場載有5名鑽石公主號非緊密接觸者，以及保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞等數十名工作人員。

↑↑2月23日鑽石公主號情況↑↑

【鑽石公主號】增至68港人確診 第三班包機凌晨接非緊密接觸者

【鑽石公主號】消息：返港男初步確診 昨高燒吃退燒藥無通知醫生

【22:16】第三班包機凌晨返港，只有5名港上乘搭。保安局副局長區志光表示，其中兩人早前獲准下船，在東京市入住酒店，另外為三姊弟檢測結果呈陰性，獲准可下船。

區志光表示，確診港人旅客增至70人，正在不同醫院接受治療；另有30名密切接觸者，當中兩人入住酒店，24人在船上由日方移送到陸地接受隔離，另有4個移送當中。

+ 7 + 6 + 5

【17:30】日本公布最新感染數字，全國共758人受到感染，而鑽石公主號確診人數則有634人。船上檢測結果為陰性的日本人，今日已全數落船。

《共同社》統計10大郵輪港口，今年取消靠港次數最少有206次。

【15:35】保安局局長李家超以及食物衞生局局長陳肇始，今日（22日）見記者時表示，現時鑽石公主號上有32名緊密接觸者，共有百多名鑽石公主號乘客在日本。第三班包機預計將於23日凌晨1時45分起飛，接載所有非緊密接觸者並批准離船的港人，預計人數不多。

李家超表示，現正與日方核對名單，並會向在日本的相關人士發出訊息，講解政府安排。

【13:00】已有逾200名鑽石公主號乘客入住的駿洋邨隔離營，今早(22日)約11時許，再有一輛救護車駛入，由穿上保護衣的醫護人員接載一名男子離開，並前往伊利沙伯醫院接受治理。

昨日(21日)傍晚6時44分，消防處接報有懷疑傳染病個案，一輛救護車期後閃燈駛入駿洋邨，並載走了一名女子及一個男童，他們則被送往威爾斯親王醫院接受治理。

本月22日，救護車到駿洋邨檢疫中心接走一名68歲男子至伊利沙伯醫院。（鄧栢良攝）

【11:30】港府暫未有公布撤走餘下乘客的最新資料，至今仍在日本的乘客約有156人，包括66名被確診須在日本接受治療的港人。

港府於周三(2月19日)，即船上乘客完成隔離期當日，已安排包機接送沒有確診的港人離開，首班包機於本周四（2月20日）早上抵港，106名港人已入住火炭駿洋邨檢疫中心強制隔離14日，據悉，同日另有兩名乘客下船沒有登上包機，並自行乘民航機返港，他們已送往駿洋邨。

第二班包機原定周四晚起飛，但因日本先安排加拿大的旅客撤離，故後延至周五（21日）傍晚6時於日本羽田機場起飛，但過程再有阻滯，原本稱有逾百人返港，最終只有82名港人及2名澳門人登機，而班機亦押後至當地時間晚上十時才起飛，該批乘客已在周六（22日）凌晨1時半抵港。

保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞表示，日方一度搞錯資料，將20名會上機的港人列為緊密接觸者，禁止登機，後來發現原來只涉其中2人，惟當時國泰包機已起飛。該18人最後決定自費乘搭全日空（ANA）航班返港。

【06:50】18名未能乘搭政府包機的鑽石公主號港人，在所乘搭的全日空航班抵港後，由港口衞生署人員安排，乘坐28座旅遊巴到駿洋邨檢疫中心。

在載有18名鑽石公主號港人的全日空航班上服務的空中服務員，抵港時有戴口罩及手套。（梁煥敏攝）

【05:40】18人所乘搭的全日空航班，據了解，除了他們外，機上只有約10名乘客。

【04:49】載有18名未能登上政府包機港人的全日空航班HN821，在凌晨4時43分抵港，較原定提早17分鐘。

載有18名未能登上包機港人的全日空般班HN821，在凌晨4時43分提早抵港。（梁渙敏攝）

【03:20】首批接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，抵達駿洋邨檢疫中心。

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數部警車及鐵馬準備為載有鑽石公主號港人旅客的旅遊巴開路往駿洋邨。（梁煥敏攝）

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【鑽石公主號】第二班包機凌晨載84人回港 2名澳門人直接返澳

【02:54】第二批旅遊巴也駛出禁區閘口，前往駿洋邨檢疫中心。

【02:35】政府公布，抵港的乘客中包括82名香港居民和兩名澳門居民。澳門特區政府已安排專車在香港國際機場直接接載兩名澳門居民經港珠澳大橋返回澳門。

【02:32】三架旅遊巴由警車開路下，離開機場禁區，前往火炭駿洋邨檢疫中心。另有三架也準備出發。

【02:16】藝人森美的父母也是鑽石公主號旅客，他在凌晨近2時在Facebook發文，表示父母也乘搭第二班包機回港。「終於回港接受隔離 安心多點」，他感謝曾幫手協助的所有朋友及專業人士。

森美表示父母乘搭包機抵達。（森美FB截圖）

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【01:56】乘客已坐滿兩部旅遊巴。料會如同第一架包機一樣，之後會由警車開路，駛往駿洋邨進行14日檢疫隔離。

【01:40】檢疫人員登上國泰包機，協助鑽石公主號香港居民落機，乘客之後登上旅遊巴。

【01:32】國泰航空CX8541着陸香港國際機場。

【01:23】84人所乘搭的包機國泰航空CX8541已到大嶼山上空，即將降落。

【01:15】被拒登機18人，自行購買機票，乘搭全日空（ANA）凌晨航班返港，預定凌晨約5時抵達。曾國衞表示，他們檢測為陰性，已囑咐他們在機上戴口罩及多用消毒手液，減少在機上走動。

【00:50】約10架旅遊巴及數架貨櫃車，已陸續到達，準備駛入停機坪。所有負責的工作人員均穿上保護衣，戴口罩及手套等裝備。

【00:35】保安局副局長區志光表示，有84名鑽石公主號香港旅客登上包機回港。第二班包機安排因日方處理混亂，導致有18人未能趕及最後起飛時間趕上機，入境處處長曾國衞表示，如等他們上機，將因延誤太耐而需取消航班，因此當時決定安排該18人住酒店，再安排機位，不過他們後決定自行購買機票，坐另一班航班返港；另有2人因與確診者有緊密接觸，被禁離境，經入境處斡旋後，毋須返回船上隔離，而獲安排到酒店隔離。

【鑽石公主號】日方誤當緊密接觸者 18人錯過政府包機 自費回港

↑↑2月22日鑽石公主號情況↑↑

【21:05】根據政府早前發給鑽石公主號港人乘客的信，乘搭包機的港人上機前會量體測，如有發燒或身體不適將不能登機。在機上，乘客需要全程戴上口罩，如要暫時脫下，脫下前及戴上後必須清潔雙手。

回港之後，會即時從機場乘車前往臨時隔離檢疫中心，即火炭駿洋邨，接受14日檢疫。衞生署會安排進行病毒檢查，萬一檢測結果呈陽性，將會盡快安排入住醫院接受隔離治療。

如滯日港人選擇不乘坐包機回港，在之後入境時仍然要按情況進入指定檢疫中心，隔離最長14日。

港府第二班包機CX8541，已於本港時間晚上9時起飛。

【21:00】港府接載鑽石公主號港人的第二班包機，晚上9時在羽田機場起飛，預計今晚深夜到達香港。而到達後機上港人隨即會由旅遊巴送往火炭駿洋邨，以作隔離檢疫。

【20:53】政府派出的包機為國泰的777-300客機，是用來取代波音747的大型客機，每架438個坐位，包機的乘客會隔一定距離乘坐，減低傳染機會。

據了解兩架包機各有10至11名機艙服務員及兩名機師當值，但不會安排飛機餐，機艙服務員亦會穿上衞生署提供的保護衣，在指定位置乘坐，並僅負責關機艙門等服務，以減低傳播風險。

【20:50】包機已經駛離登機橋，即將起飛。

【20:20】經過一段等待時間，乘客開始登機。

【20:15】中國駐日大使館參贊兼總領事詹孔朝，下午曾到達羽田機場了解情況。詹孔朝表示，患者的密切接觸者仍在船上，並沒有隨這班包機。至於何時能安排他們回港，則要與日方再溝通。

2月21日下午港人落船及上旅遊巴情況↓

【18:46】所有旅遊巴已到達，乘客亦全部辦理登機手續，料包機將可稍後啟航。

【18:03】鑽石公主號乘客陳先生透露，接獲通知日本政府會安排船上緊密接觸者到離船約一小時車程的日本和光大學作隔離，他向職員稱香港政府會安排第三架包機接走緊密接觸者，該職員稱沒有聽聞，但表示欣喜，並稱這是首個地區有只接載緊密接觸者回其所屬地區之包機安排。

【鑽石公主號】郵輪乘客覺遭日本歧視 終能下船：想快啲返屋企

【鑽石公主號】港人密切接觸者將送和光大學隔離 未聞第三架包機

穿上防護裝備的工作人員已在日本羽田機場戒備。（邱靖汶攝）

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【17:40】入境處處長曾國衞到機場，剛巧再有一班旅遊巴到步，處長亦親自為乘客帶路。資訊科技專家楊和生亦在最後一班旅遊巴上，他稱不知出了甚麼狀況，上了旅遊巴等待了4小時，並曾有日本官員上車，故遲了到達。他對能下船感到開心，卻要迎接另一段旅程，期望可過回較正常的生活。

【17:26】日本時間已過下午6時，據悉仍有乘客未到達機場，機場顯示板未有最近起飛時間。入境處人員已辦好行理版及登機證，故旅客到步後，很快便能完成登機手續。

【17:07】雖然已過日本的起機時間，仍有旅遊巴才剛到步，料飛機將要延後起飛。有剛到機場的陳小姐稱，昨日未能上機感失望，但覺香港政府安排已算不錯，相反對日本的安排卻有微言，特別是檢測結果遲遲未出，興幸與她同行的朋友都沒有染病。她又說船公司有把今次的旅費退回，並會每人送一程免費郵輪旅行，但會改坐盛世公主而不會再坐鑽石公主。

【鑽石公主號】港人確診者憂心船上妻子 望港府盡快送妻子回港

【16:56】日本時間現已接近下午6時，但據悉仍有數輛旅遊巴未到達機場，但機場顯示板仍顯示該包機仍在處理登機程序。而在機場櫃位的入境處人員仍然駐守現場，未有離開。

【15:00】乘客已落車並開始辦登機手續。一名姓植的女乘客稱，覺得日本安排不公平，如先讓美國人離開，港人又要遲一點，昨又先讓加拿大撤離，令他們的第二包機要到今天才能離開。此外，她亦遲遲都收不到檢測結果，至今早才收到，令她擔憂了很久，更稱考慮以後都不要再來日本。亦有乘客表示明白疫情風險，會配合安排。乘客處理完登機手續後，亦陸續入閘準備登機。

【14:38】第一架旅遊巴已抵達羽田機場，旅遊巴司機穿上亦穿上全套保護裝備，約有五名入境處人員亦在場準備協助下車的乘客，他們並已設好「行理車陣」，以備幫乘客搬運行理之用。

【14:15】香港入境處人員已到日本羽田機場，準備稍後協助將乘包機的乘客辦理登機手續，工作人員都穿上全套防護裝備。在橫濱碼頭的旅遊巴亦開始啟程到機場。

船上乘客在2月21日日本時間約12時起開始陸續下船。(讀者楊和生先生提供。)

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【13:00】已有約50人下船，入境處職員已安排8架旅遊巴準備接載香港居民到機場，並會乘坐今日下午6時的航機CX8541返港。每名上旅遊巴的乘客，都會獲派一個福袋︳內有口罩、電話卡及消毒用品等。

【11:00】日本當地時間中午12時，仍在郵輪上的港人開始下船，穿上保護衣的入境處職員已在碼頭作好準備，並為船上乘客辦手續，之後陸續有乘客落船上旅遊巴。根據日本的消息，鑽石公主號自周三結束檢疫期後，至今已有700人離船，料今天會再有450人下船離開。

現場情況所見，乘客下船後，仍要步行一段距離到達碼頭的一個有蓋的建築物內，建築物內的人員部份戴上口罩，亦有穿上全套保護裝備，乘客需沿路行到接近旅遊巴的位置，有衞生署及入境處職員為下船乘客量體溫及辦理手續，全程只需時數分鐘，完成手續後便可登上旅遊巴。每架旅遊巴只會載10至20人。

【鑽石公主號】船公司通知中午12時安排持檢疫證明書港人離船

【10:00】船公司通知船上港人，預料今日中午12時會安排港人落船乘包機返港。

【09:40】保安局長李家超表示，現時船上有約150港人檢測陰性，當中約120人已明確表明乘搭包機。另船上確診人數增加1人至66人、緊密接觸者增至41人。他表示，正研究安排身體狀況合適的緊密接觸者返港，並已積極安排第三班包機接走港人。食物及衛生局長陳肇始補充，日本就檢疫有最新安排，若當地有包機接走旅客，容許緊密接觸者返國隔離。

【09:05】接送落船乘客的旅遊巴已經到達碼頭，保安局副局長區志光、入境處長曾國衛已到場準備協助船上港人離船返港。

【07:33】入境處通知船上港人，根據日方公布，鑽石公主號郵輪的旅客病毒檢測工作周五（2日）上午將會完成，檢測陰性或曾與確診旅客有緊密接觸的旅客將收到確認證明書並獲准離開郵輪。他們需在早上10時前進食早餐完畢並收拾好行李，船公司會在10時左右開始廣播通知離船，港府亦會在碼頭位置設置櫃枱協助辦理手續，以及安排大巴前往羽田機場，乘搭下午6時起飛回港的包機。

↑↑2月21日鑽石公主號情況↑↑

【22:18】接載鑽石公主號港人回港的第二架包機，原訂今晚（20日）起飛，但現時要延遲出發。在日本協助安排的保安局副局長區志光表示，原定於今晚11時45分的包機已取消。

入境處處長曾國衛則表示，一直沒有放棄今晚的包機，但今日收到日方通知，今日下午至夜晚其他國家有大型撤離行動，因此非今次撤離行動國家的人士暫未能落船。

他指出，曾透過中國駐日大使館等方面，向日方爭取能否有一些時段讓港人下船，甚至在半夜才撤離也可以，但日方最終沒有安排。

曾國衛表示，日方指出明日船上的檢測安排將全部完成，沒有確診的人士可以下船離開，即理論上無確診港人明日可以下船回港。港府會盡量安排明日乘包機回港，可能在傍晚6時或半夜1時多，視乎日方安排何時下船。

曾國衛表示，船上暫有65宗港人確診。

至於為何未安排緊密接觸者回港，區志光表示因有一定傳染風險，因此無法安排在同一包機回港。他表示，希望之後會再作安排。

日方未能及時發出檢測證書，區志光表示可能出現時間差，強調所有可以落船的人，檢測結果均呈陰性。

區志光今日下午到兩間醫院探訪8名患者，並不能親自見面。第一間醫院的兩名患者已經在隔離病房，無法與他們接觸，只能透過醫護人員送出物品。而另一間醫院的6名患者，則能以醫院的電話溝通，患者情緒穩定。

醫管局設立了情緒支援熱線，有當值臨床心理學家提供支援。如確診者有需要將病歷及常用藥名披露予日方，可簽署同意書，醫管局會提供協助。

【19:44】消息指第二班包機今晚將無法成行，或押後至明天，確實時間未定，政府代表將於稍後時間交代情況，羽田機場的航班資料亦顯示該班航機已取消並已不再有顯示。

羽田機場在2月20日19:44的資料顯示，原訂今晚啟程的包機已經取消。（網上截圖）

至20:02時，羽田機場的資料顯示已不再有該包機的資料。（網上截圖）

【19:31】正在日本協助滯日港人的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，其中1名入住聖瑪麗安娜醫科大學醫院的女性確診感染的患者情況嚴重，促請政府派醫療專家小組到日本支援。該女患者出現呼吸困難，目前正在深切治療部留醫。

鄭泳舜表示，現時確診港人及緊密接觸者分別入住超過10間醫院，他今日與患者溝通，不少了都表示與醫護人員言語不通，對方不了解患者病史，擔心影響治療進度。

根據日本的消息，鑽石公主號今日再增加13名感染者，令最新受感染人數升至634人。雖然港府早前稱今晚會再有班機離開，惟橫濱碼頭至今仍未見有任何步署，亦未有任何進一步消息。

【19:08】雖然政府早前指今晚將會有第二班包機接滯留的港人離開，惟至今入境處仍未公布細節，在郵輪上的資訊保安專家楊和生，向《香港01》表示，至今日傍晚仍未收到檢測結果，預料將成最後一批離開的港人，現在仍在等候消息。

【18:40】城大一名本地本科生及其家人在鑽石公主號郵輪上確診感染新型冠狀病毒，目前在日本長野縣的醫院接受治療；據了解，確診者包括其父母。

【18:15】《香港01》接獲消息指，就日本鑽石公主號郵輪落船港人，有兩人沒有乘搭港府包機，自行乘坐今早的全日空航班NH859回港，航班於中午近1時抵港。二人抵港後主動申報是鑽石公主號乘客。據了解，衞生署正安排從機場接二人到火炭駿洋邨隔離。

此外，根據羽田機場網站顯示，今晚的包機CX8549與昨日包機一樣，安排在當地時間1:45分起飛，登機閘口亦與昨日包機相同。

昨晚入境處處長曾國衛表示，由於是包機，因此起飛時間可以較有彈性。羽田機場網站亦顯示，昨晚包機最終在4時35分起飛。

【18:00】《NHK》報道，鑽石公主號今日（20日）共有274人可以下船，全部人經檢查後對新型冠狀病毒呈陰性反應，預計明日（21日）全數檢測呈陰性的人都可以下船。

此外，鑽石公主號船上乘客及員工，累計受感染人數為621人。

【10:00】保安局局長李家超今早見傳媒時，透露有關郵輪上的最新數字，指船上共有364名香港居民，有55人確診，33人是密切接觸者須留日本觀察。餘下的276人，其中106人已乘包機抵港，另有16名人士拒絕乘搭包機，扣除這些人士，餘下154人，他們至今仍在等候檢測結果，或是仍未決定是否會乘坐包機離開。

立法會議員鄭泳舜今早在電台節目透露，昨日原本只有45人離開，但船上突然廣播誤稱所有香港人均可以下船，故有大批香港居民即執行理並排隊離開，最後共有106人下船。

日本口罩亦被掃空。(楊凱力攝)

【10:50】日本放送協會(NHK)引述消息人士指，「鑽石公主號」兩名確診乘客死亡，資料指兩人均是八十多歲的一男一女長者，據日本讀賣新聞報道，兩名死者均為日本人，亦是郵論上確診病人中，首次出現死亡個案。

另外，記者今早到過在日本最少三間藥房及店舖，發現店內的面均已被掃空，更有告示貼著：「一人限購一個」。

入境處處長曾國衞昨晚亦有參與助香港居民離開。

+ 2

入境處人員今早繼續在酒店大堂為港人準備乘坐包機回港所需的物資，由於昨晚核對資料的環境十分昏暗，小組人員有到百貨公司購買戶外照明燈，希望能加快工作流程。入境處處長曾國衞昨亦有參與包機行動的各項細節，協助離開郵輪的港人，更有協助部份乘客處理行李等。

【10:20】數部旅遊巴抵達駿洋邨。

【09:45】接載有關居民的旅遊巴，由警方「鐵馬」開路及多部警車前往護航，駛往駿洋邨。

【09:15】接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，開始駛出停機坪，前往火炭駿洋邨隔離。

接載106名鑽石公主號香港居民的政府免費國泰包機，提早20分鐘在早上8時半抵港。（余俊亮攝）

接載鑽石公主號香港居民的旅遊巴，開始駛出禁區。（梁煥敏攝）

+ 3 + 2

【09:00】第二輛接載香港居民的旅遊巴駛離停機坪，同樣有十多人，當中有一名男童。

【09:00】保安局局長李家超表示，乘搭此班包機的鑽石公主號旅客共有106人，全是香港居民。

【武漢肺炎．最新】李家超：盼今日將所有檢測陰性滯日港人送返港

【08:55】首輛接載香港居民的旅遊巴駛離停機坪，有十多人，主要是長者。

【08:47】鑽石公主號香港居民陸續落機。由於需步行落登機梯，部分長者較為不便。

【08:42】政府免費國泰包機抵達停機坪，並開啟機門，數名身穿防護衣人員登上機，準備協助機上的鑽石公主號香港居民落機。

政府免費國泰包機CX8543提早20分鐘抵港。（梁煥敏攝）

【08:31】政府免費國泰航空包機CX8543已飛抵香港國際機場。

【08:30】乘搭政府免費國泰航空包機返港的鑽石公主號102名香港居民，需入進駿洋邨檢疫14日。警方今早起查問進入入邨道路的車和人，工作人員也在邨內準備。

【07:20】包機C8543剛越過台灣台中近岸上空，尚有約1.5小時抵港。

【07:00】八輛負責接載由日本橫濱返港的鑽石公主號郵輪旅客的旅遊巴，已駛到機場停機坪準備。現場所見，旅遊巴司機已穿上保護衣、頭痛、口罩及面罩等裝備。

+ 4 + 3 + 2

【06:20】香港機場東岸路對出停車場，有政府人員跟旅遊巴士司機及醫療輔助隊等人員講解工作情況，跟後到停機坪作準備。現場所見，當局安排了8架大型旅遊巴及3架小型旅遊巴，大部分司機已穿上藍色保護衣、口罩等裝備。

【4:20】政府表示，國泰包機將於早上8:50抵達香港國際機場。

【鑽石公主號】102返港旅客中有人未有檢測證明 曾國衛：係陰性

【04:00】首架包機終在凌晨4時起飛，較原定時間遲了3小時，正在東京灣爬升。航路約需5小時，即他們大約早上9時抵港。

【03:30】登上首架政府國泰航空包機的鑽石公主號旅客已上機，連接飛機的登機橋已脫離，航機即將啟動前往跑道，準備起飛。

【01:27】入境處處長曾國衛亦在機場，表示今次包機共有102人，所有人的檢測結果經日方證實都是陰性，只是日方未能即時發出證明書。

【01:10】現場所見港人分批到達機場，每次只有小量人，因此能避免在機場大堂大排長龍。

【00:47】地勤人員正為港人登記資料，完成登記後即可前往辦理出境手續。

日本地勤人員穿上全套保護衣、頭套、手套及口罩。

有鑽石公主號港人乘客表示，原先需要等待日方發出檢疫通知書才能登岸，但早前收到通知，表示所有香港人都可以落船，而自己到上機前並未收到檢疫通知書，亦不知道檢疫結果。

亦有乘客表示，雖然未收到檢疫通知書，但以為可以落船就代表檢疫結果是陰性，在記者追問之下才發覺其實是無任何結果通知就能上機。

晚上旅遊巴到達鑽石公主號附近時的情況。（路透社）

【00:36】首架旅遊巴抵達機場。入境處處長曾國衛表示，剛才郵輪上巴士的時間較長，是因為讓更多人上機，暫時有92人，較原先預計的45人大增47人，預計有過百人來港。

有港人表示，知道回港後要到駿洋邨隔離14日，但認為比在船上好。

亦有港人表示，日方照顧船上三餐，但始終擔心受到感染，能夠落船心情輕鬆了一點。

【00:29】政府派出的包機為國泰的777-300客機，是用來取代波音747的大型客機，每架438個坐位，乘客會隔一定距離乘坐，減低傳染機會。

據了解兩架包機各有10至11名機艙服務員及兩名機師當值，但不會安排飛機餐，機艙服務員亦會穿上衞生署提供的保護衣，在指定位置乘坐，並僅負責關機艙門等服務，以減低傳播風險。

今晚會先安排首批港人乘搭首班包機，預計第二班包機將於20日安排，但詳情未定。

【00:12】距離原定起飛時間還有約半小時，旅遊巴終於啟程。

↑↑2月20日鑽石公主號情況↑↑

【23:55】據了解，有人臨時改變決定，令願意隨首班包機回港的乘客超過45人。現離包機原定起飛時間，還有不夠1小時，羽田機場網站亦已顯示正在辦理登機手續，惟接駁碼頭到機場多架旅遊巴仍未開出。

【23:26】澳洲今晚亦派出包機，接走鑽石公主號上的澳洲人，包機已經抵達羽田機場。

【23:24】鑽石公主號有約350名分別持有特區護照及外國護照的香港居民，港府周二（18日）晚上公布，船上染病港人大增至約50人，今日（19日）保安局局長李家超表示已升至53人，較周日（16日）公布的21人勁升1.5倍。

確診患者及密切接觸者，均不能乘搭今次的包機回港，需要在日本接受治療或隔離。

【22:59】再有旅客落船，到櫃枱接受檢測。

【22:43】早前有數人落船後完成檢疫上旅遊巴，但船公司隨即暫停落船，現時今晚要搭包機的港人未全部落船及上車。

【22:30】6名首先上岸到埼玉縣隔離的港人，已經到達羽田機場。

【22:05】衞生署等港府人員已經到達鑽石公主號外，準備為落船港人進行檢疫，如無身體不適，即可以進入旅遊巴，準備前往機場。

羽田機場網站顯示，當地時間1時45分開出的包機，已經開始辦理登機手續。

【21:39】鑽石公主號郵輪上的乘客陸續下船，碼頭上已有大型旅遊巴調動，準備接載下船乘客。入境處人員會為他們核對證件及身份，再幫他們檢查體溫、整理行李等，之後就安排他們上車。同一個家庭或可坐得比較近接近，陌生的乘客或需要隔行坐。現場所見，乘客下船後，仍需走一段距離，中途做核對及檢查等程序，才能登上旅遊巴。

根據政府早前發給鑽石公主號港人乘客的信，乘搭包機的港人上機前會量體測，如有發燒或身體不適將不能登機。在機上，乘客需要全程戴上口罩，如要暫時脫下，脫下前及戴上後必須清潔雙手。

回港之後，會即時從機場乘車前往臨時隔離檢疫中心，即火炭駿洋邨，接受14日檢疫。衞生署會安排進行病毒檢查，萬一檢測結果呈陽性，將會盡快安排入住醫院接受隔離治療。

如滯日港人選擇不乘坐包機回港，在之後入境時仍然要按情況進入指定檢疫中心，隔離最長14日。

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【21:09】神戶大學醫學院感染症內科教授岩田健太郎，亦有在Youtube發布短片，並稱他在18日（周二）曾以災害派遣小組成員身份登上鑽石公主號，下午收到厚生勞動省通知要求他落船。他透露船內的情況連他也感到害怕，因一般應付疫症會設置患者與醫療人員出入的紅區，以及沒有受到病毒感染的綠區，但鑽石公主號上卻沒有。

他又指有發燒的乘客自行找駐船醫生求醫，他也曾近距離遇見過患者，檢疫人員卻未特別留意。而檢疫人員和船員、醫療人員並不是全部都穿着防護衣物。

岩田健太郎稱，船上情況比起2003年沙士及近年非洲爆發的伊波拉病毒都嚴峻。他曾經到中國及非洲視察沙士和伊波拉病毒爆發時的情況。

【19:55】日本《共同社》引述岩手醫科大學教授櫻井滋指，他推測船上可能出現兩輪感染，第一輪是乘客之間的傳播，第二輪或是在隔離之後，透過船務員提供服務時傳播。

傍晚時份陸續有大型旅遊巴駛入橫檳碼頭，入境處處長曾國衛亦在其中一部車上。(楊凱力攝)

【19:22】保安局副局長區志光表示，名單上有350多香港人，50多人確診，30多人為緊密接觸者，但名單仍雖然最後確認。在這350多人之中，230個香港居民選擇乘搭包機回港，16個拒絕，其他人則未決定。區志光希望拒絕的港人回心轉意，未決定的人亦加快決定，並指出明天還會有包機回港。46個香港居民可以落船，另有6人在岸上隔離亦可以離開，即合共52名香港居民可以離開，當中有45人願意乘搭今晚包機，7人拒絕。

今晚包機乘客全部為香港人

入境事務處處長曾國衛表示，現在等待船公司準備好就能安排香港人落船，隨即會去機場，在機場有特殊通道，專門處理出入境程序。今晚包機全部是香港居民，並沒有內地及澳門居民。

部份乘客料明天收到檢測結果

曾國衛表示，日方檢測程序已經完成，只差公布結果即可離開，預計明日收到結果通知的人數會大增。曾又稱，有不願意搭包機的香港人表示，本身有機位可以回港，有部份人亦希望繼續日本行程。曾又稱，政府人員會留待整個行動完成才會離開日本。

【18:15】根據日本媒體《NHK》報道，鑽石公主號今日再多79人確診，令確診人數增至621人，其中有68人沒有發燒症狀，另今日有443人經檢疫之後落船。至今有53名香港居民確診。

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【16:30】首班包機將於20日凌晨起飛

中國駐日大使館發出通告，指經中國駐日本大使館、外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。首架包機將於2月20日凌晨1:45（香港時間00:45）從東京羽田機場起飛。

港府的包機，將會接數名澳門居民。中國駐日大使館以「中國同胞將乘包機返港」為題，有報道指包機將會接載內地人，但消息指部份傳媒誤解駐日使館的標題，包機只會接港澳人士，據悉，首班包機接載的全部為香港居民。

《香港01》記者今早到接受港人確診者的千葉醫院，發現設施較簡陋，家屬指入院幾日，仍沒有任何藥物治療。

↑↑2月19日鑽石公主號情況↑↑

中國駐日本大使館公布包機時間。

早上起陸續有乘客落船

滯留在日本的鑽石公主號郵輪的乘客，今日結束隔離期，乘客早上起開始分批下船。日本當局先安排日本人離開，並有約10架巴士在碼頭附近停泊，供落船人士搭乘前往各大主要車站。當地時間早上11時，開始有完成隔離的日本乘客拖行李箱下船，他們大多搭乘的士或者私家車離開。在靠近郵輪及巴士附近，檢疫人員有穿全套的保護衣，不過乘客出來的通道外戒備的保安則只佩戴口罩。

日本厚生勞動省早前表示，已經採集所有乘客的病毒檢測樣本，若結果呈陰性，健康無問題便可以下船；船公司方面則預計今日首批有約500人離船。下船的乘客可以直接回家，但需要繼續與檢疫人員保持聯絡。

首架包機明日零時45分起飛

鑽石公主號上共有352名香港居民，其中260人持特區護照，另外92人持外國護照。入境事務處處長曾國衞周二（18日）表示暫時計劃分兩班機將港人送返港，如有需要不排除多加一班。今早保安局局長李家超表示，政府考慮安排第三架包機赴日本。首架接載港人返港的包機將於周四（20日）本港時間凌晨零時45分起飛。

早前食物及衛生局局長徐德義表示，隨包機返機人士需接受日本當局的新型冠狀病毒檢測，並呈陰性結果，另亦需接受本港衞生署人員健康篩查，包括量度體溫和問卷調查，確保沒有病徵才可上機，而返港後亦需要接受檢疫14日。