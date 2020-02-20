【武漢肺炎】兒童如何防疫？　瑪嘉烈兒科醫生提醒四大注意事項

與武漢肺相關的新型冠狀病毒疫情持續，而小童口罩較成人口罩更難買。瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華提醒，兒童防疫最重要是家長的衞生做得足，不單要用1:99漂白水清潔兒童的玩具，更要勤洗手，從小培養兒童潔手的習慣，「有口罩戴錯都會病，如果無口罩不如勤洗手。」 他提出家長防疫中要留意四個要點，一是口罩佩戴方式是否正確；二是教導兒童不要觸摸黏膜；三是勤洗手，包括使用酒精搓手液；最後是要保持家居清潔，但使用1:99漂白水，謹記要用清水過水。

家長要留意，兒童口罩的金屬鋼線要緊貼鼻樑按緊，否則便不合適。 (資料圖片 / 龔嘉盛攝）

新冠狀病毒引起的肺炎疫情日益嚴峻，大人細路出外都要有一罩。不過，小童口罩採購較成人更困難，即便有口罩亦不代表戴得好。瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華說：「見過有啲case嚟到，小朋友個口罩遮到上眼，咁戴係唔啱、無用。」他指出，口罩應是完全覆蓋面部的鼻樑及下巴，而口罩與下巴也不應該有空位，「如果太鬆就要調較個帶，例如先繞一個圈較緊貼一些。」

三層外科口罩已足夠 1歲以下幼童不應戴口罩

有指小童長時間戴口罩會感頭暈不適？關醫生直指，醫學界從不建議1歲以下的兒童配戴口罩，另外若過濾太高的口罩也可能導致換氣較差，使呼出的二氧化碳未能排出，「好似N95因為濾得太好，長時間戴就會暈，所以一般三層嘅外科口罩已經足夠。」三層外科口罩即有防水層、過濾層及吸水層，家長不用追求特別高防的口層；最初訓練兒童戴口罩可以由15分鐘開始再慢慢加長時間。

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關醫生提醒家長要留意戴口罩的6個重點，判斷是否要為兒童更換口罩及戴口罩有不適的地方。一是兒童會否感到呼吸困難，如用手不斷拉扯口罩等行為；二是口罩有破損及毀壞；三是當口罩太鬆，無法與臉密合；四是當有明顯的飛沫或體液如血濺上口罩；五是曾在隔離病房中，或與呼吸道病患接觸後；最後是口罩有否出現異味，因為口罩亦會吸收個人的口部分泌物。此外，每次觸碰口罩均要洗手。

每小時應洗手一次 勿捽眼捽鼻摸面部

若家長真的買不到口罩，使用布口罩可以嗎？關醫生認為，布口罩等並不適合預防病毒感染，「若果買唔到口罩，教小朋友做好手部衞生。」市面有售的防菌儀器又是否有用？關醫生搖頭，直指完全無用。他表示，應該教小朋友養成潔手的習慣，「洗手20秒唱兩次生日歌就啱啱好，要教佢哋由手指洗到落手腕。」同時，家長也應教兒童不要捽眼捽鼻，摸面部。

使用酒精搓手液 噴酒精或會吸入肺部

隔多久要洗一次？關醫生表示，兒童經常接觸不同的物件，故會建議每小時便用皀液洗手一次，若果出外則要用酒精搓手液，「重點一定要等啲酒精揮發先有效。」至於酒精對兒童會否有害，關醫生強調只要酒精揮發後，對兒童的影響並不大，惟不建議噴酒精，因過程用使酒精霧化，兒童有可能吸入肺部內。

兒童雙手經黨接觸不同物品，醫生建議要養成每小時洗手的習慣。（資料圖片 / 高仲明攝）

改穿開胸衣服 減少脫衣時病毒帶到臉

衣服鞋襪會沾病毒嗎？關醫生強調，衣物並不是極強傳染病毒途徑，但不應該穿着出外的衣服直接坐在梳化或床上。大家穿過的鞋可以用1:99漂白水噴表面消毒，而兒童的衣服則可改穿開胸，以減少「過頭笠」穿脫時將病菌帶到臉上。而外套方面，關醫生則指可以放到通風的地方或是太陽下掛起，「飛沫一般唔能夠係表面留太耐，乾咗就唔可以存活。」

家居環境衞生在防疫同樣重要，家長應該每日以1:99漂白水清潔家居，以及浸清兒童的玩具，其後過水及抺乾。

延期打針一至兩個月不大問題

但有家長會擔心兒童外出，如到醫院等會感染，延期打預防針可行嗎？關醫生認為，如打預防針延期一至兩個月，問題不會太大，「但最好都係打返去健康院問。」