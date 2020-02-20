【武漢肺炎．最新】消息：本港再多一名初步確診病人　無外遊記錄

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港累計已錄得65宗確診個案，其中2人死亡。湖北新增確診628例，為自上月27日以來，首次日增低於千宗。 停泊於日本橫濱的郵輪鑽石公主號，有106名港人檢測無染病的旅客，今日凌晨4時乘搭港府包機回港，於早上約8時35分抵達香港機場。保安局長李家超表示，目標是今日內將所船上檢測陰性的港人送返香港，並會安排第三班包機赴日。現時有55名港人確診，33名緊密接觸者需留在日本接受治療和隔離；另16人拒絕乘包機返港。 另外，政府亦向立法會財務委員會提交文件，指防疫抗疫基金會加碼至300億元，並於周五討論撥款申請。

▼日本鑽石公主號港人情況▼

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【10:36】消息人士透露，聯合醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名38歲女子，近期沒有外遊紀錄，因肺炎入院。據悉，患者住在元朗。另外，昨日確診的小西灣邨夫婦，將轉至瑪嘉烈醫院隔離治療。

保安局長李家超、食衛局長陳肇始見傳媒交代鑽石公主號港人返港情況。（歐陽德浩攝）

【09:10】李表示，由始至終以撤回港人為考慮，今次是通過外交途徑促成，若機位有可以容納空間，無論是澳門人、內地人或台灣人，都會考慮，但首要是港人回港，衛生原則是檢測是陰性，非確診者或緊密接觸者。他強調，目前沒有收到港人或澳門人以外人士提出乘坐包機的要求。

【09:03】被問及政務司長張建宗昨日指本港疫情受控的說法是否有誤，陳肇始沒有正面回應，僅指在一直在監察疫情及不同專家組整體策略，認為是正確及方向是對的，已不斷監察、不同應對措施，以及擴大監察範圍，有效減低社區傳播。

【08:55】李家超表示，安排包機是香港居民而設，但其他地方如有需要，會以人道考慮處理。他稱，檢疫中心不同部門有不同職責，保安工作及有否違反檢疫令，責任是在警方；醫療服務及查詢有醫療輔助隊。他稱暫時沒有內地人要求一同乘坐包機。

【08:50】李家超表示有55名確診港人，33名是緊密接觸者，有200多人表示會乘坐包機，15人拒絕；包機未起飛都希望他們改變主意乘坐免費包機，否則他們可能在安排住宿有困難，大機會返港後仍需接受14日檢疫。他稱，港人乘坐包機是優先，又指有外國代表查詢上包機安排。

【08:49】陳肇始感謝乘客合作及諒解，並強調入住者沒有病徵及不是確診或懷疑個案，入住獨立單位，執法及醫護人員24小時當值，基本上不能隨意進出，若沒有衛生人員書面許可不能在社區活動。

【08:48】食物衞生局局長陳肇始表示，衛生署及醫管局安排14名工作人員在上機觀察乘客健康狀況，港口衛生科會在下機前講解檢疫安排，如有發燒會送往醫院隔離，下機前亦會量度體溫。如無病徵，會送往火炭駿洋邨檢疫中心，屆時衛生署人員亦會再作病毒檢查，如呈陽性會送院檢疫及隔離。檢疫中心單位設有基本傢俬、小食及飲品，民政署會提供協助。她表示，受檢疫人士要每日量度體溫，如有發燒及其他徵狀會安排送院處理；她又指郵輪上每日有確診個案，可見病毒鏈未切斷，參考外國做法，14日檢疫是審慎及穩妥做法。

【08:44】政府無論如何會準備第三架包機，雖然今次撤離港人行動相當複雜。李家超感謝多方努力，包括國泰安排及機組人員，以及中國駐日大使、入境處、保安局等部門協助，又多謝日本駐港總領事提供想法及向日本政府反映。

【08:42】李表示，原本下船只有30至40人，但在多方協調下，最終接載106名港人回港。船上共有364名港人，260人持特區護照，近100名其他護照人士，包括55確診者暫時未能回港。目前有20至30名表示不會坐包機，希望他們改變主意，目標是所有檢測及陰性結果人士今日內全部接送回港，並會安排下午讓港人上機，盡量將所有香港人接送回港才起飛。

【08:38】李家超表示，成功安排首批港人上包機，今早凌晨出發和抵港。所有人士送往火炭駿洋邨檢疫中心作14日檢疫，包括106名港人，當中88人持香港特區護照，18人持其他國家護照，所有人通過檢測及屬陰性，獲日本厚生勞動省納入陰性名單。

【08:25】食物及衞生局長陳肇始、保安局長李家超將見傳媒，交代安排日本鑽石公主號港人乘包機返港安排。

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【08:05】截至間周四（20日）上午8時05分，全國確診病例74654宗，過去一日再多108人不治，累計增至2118人死亡，疑似病例5348宗，治癒病例16154宗。在重災區湖北，確診病例62031宗，累計2029人死亡，10337人治癒。

【06:40】湖北衞生健康委員會公布，全省昨日（19日）新增628宗新型冠狀病毒肺炎，是自上月27日以來，首度日增少於1,000宗。扣除覆核後剔走原列確診個案279宗，新確診病例淨增加349例。全省確診累計62,031宗，當中武漢市佔44,412宗。

武漢市仍最嚴重，新增615例，另增加的有：仙桃市5例、十堰市3例、隨州市3例、襄陽市2例，合共628宗。多市覆核後扣減確診人數，總共279例：黃岡市核減5例、鄂州市核減5例、恩施州核減5例、天門市核減13例、孝感市核減15例、黃石市核減16例、宜昌市核減16例、荊州市核減31例、咸寧市核減66例、荊門市核減107例，合共扣除279例。

全省新增病亡108例，總數突破2,000宗，增至2,029宗；全省新增出院1,209例，累計增至10,337例。目前仍在院治療43,745例，其中重症9,128例、危重症2,050例，均在定點醫療機構接受隔離治療。

【06:20】香港機場東岸路對出停車場，有政府人員跟旅遊巴士司機及醫療輔助隊等人員講解工作情況，跟後到停機坪作準備。現場所見，當局安排了8架大型旅遊巴及3架小型旅遊巴，大部分司機已穿上藍色保護衣、口罩等裝備。

【鑽石公主號】102返港旅客中有人未有檢測證明 曾國衛：係陰性

【06:00】鑽石公主號郵輪疫情嚴重，首批102名香港旅客今日凌晨4時（香港時間，下同）乘搭港府的國泰航空包機回港，預計早上9時許才可抵港。有旅客抵達東京羽田機場時表示，每日在船上聽到愈來愈多人確診，十分憂慮，得以離船回港，心情頓時感到輕鬆；亦有受訪旅客稱，為了整體社會利益，接受回港後再隔離14日安排。

入境處處長曾國衛表示，所有能夠落船的港人，檢測結果都呈陰性反應。他說，日本當局最初的檢測進展較慢，經外交部斡旋後，檢測結果有所加快，所以臨時多一倍旅客可回港，但未能及時取得證明書。第二班包機會延至今晚（20日）才啟航，讓更多檢測結果呈陰性的港人可回港。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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【00:00】首批獲准離開「鑽石公主號」的港人，在周三（19日）晚上10時開始在日本橫濱落船，他們會由旅遊巴接載到東京羽田機場，再乘坐專機回港，預計周四（20日）早上抵香港機場。外交部駐香港特別行政區特派員公署晚上在facebook發貼文表示，公署副特派員宋如安、與中國駐日大使館參贊兼總領事詹孔朝、保安局副局長區志光及入境處處長曾國衛在現場負責指導撤離工作。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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▼官方「強制自我檢疫問與答」▼