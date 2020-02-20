【財政預算案2020】陳茂波派錢1萬在望？　抗疫紓困措施成焦點

【前瞻】2020-21年度《財政預算案》將於本月26日公布，財政司司長陳茂波近月回應派錢問題時，指本年度赤字料創新高，暗示不可能全民派錢。但武漢肺炎疫情拖垮本地經濟，各政黨都建議財爺向市民每人派一萬元，林鄭月娥又已強調預算案將有紓困措施，預料退稅、津貼等解困措施將大幅增加，不過有報道指陳茂波近期取態有變，正積極考慮派錢，唯面對可能出現千億元赤字，仍有待拍板。
【財政預算案2020】疫情打擊各行業 業界盼政府帶頭減租、助周轉
政府推出250億元抗疫基金，但仍有不少行業未受惠。新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，飲食界、零售界遭受重創，大嘆租金負擔沉重，期望港府帶頭減租及推出貸款擔保計劃，協助企業現金周轉。教育相關行業如補習社、校巴亦因長期停課大受打擊，期望政府發放津貼和豁免停車場收費紓困。
【財政預算案2020】專訪香港「派錢之父」 羅祥國：派錢應制度化
建制泛民多個政黨都建議財爺陳茂波向市民每人派錢一萬元，《香港01》記者專訪香港首位於政界提出全民派錢的人物──前立法局議員、經濟學者羅祥國。羅祥國指當時是為帶動討論，對「不分貧富派錢」其實有所保留，指有人可因此獲得雙重福利，反而不公平。他認為陳茂波上次派錢縱然行政上引來混亂，但理念終歸有其道理，建議「派錢」制度化。
【財政預算案2020】回歸23年僅5次見紅 今年赤字創新高勢破700億？
財政司司長陳茂波預告，新一個財政年度（2020/21年度）的預計財政赤字可能是歷來最高，更可能會維持一段時間。翻查資料，1997回歸後23年間僅5個財政年度錄赤字，最嚴重的一次錄得赤字633億元。按陳茂波說法，20/21年度赤字隨時達700億元。
【財政預算案2020】回顧03沙士、08金融海嘯救市招數 邊樣可翻叮？
香港過去十多年多次經歷經濟低潮，包括03年沙士及08年金融海嘯，最終渡過難關。翻查當年的財政預算案，會否找到可以借鑑以挽救經濟下滑的措施？