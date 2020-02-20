【財政預算案2020】陳茂波派錢1萬在望？　抗疫紓困措施成焦點

【前瞻】2020-21年度《財政預算案》將於本月26日公布，財政司司長陳茂波近月回應派錢問題時，指本年度赤字料創新高，暗示不可能全民派錢。但武漢肺炎疫情拖垮本地經濟，各政黨都建議財爺向市民每人派一萬元，林鄭月娥又已強調預算案將有紓困措施，預料退稅、津貼等解困措施將大幅增加，不過有報道指陳茂波近期取態有變，正積極考慮派錢，唯面對可能出現千億元赤字，仍有待拍板。