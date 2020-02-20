政府研推劏房租管　團體建議要求租金升幅不超10%並可優先續租

政府早前指出，會為輪候公屋超過3年、合資格的一般申請住戶提供現金津貼，金額會參考綜援租金津貼上限一半，又指運房局會成立工作小組，研究推行針對劏房的租務管制。 民間監察政府推行租管陣線說，就租管的研究，政府至今未有具體時間表，質疑可靠性成疑。他們表明，自政府提出租金津貼的紓困措施後，已有3成租戶表示，業主已向他們發放消息表示將會加租。陣線擔心，若政府不同步推出租務管制，津貼尚未發放，租客已面對加租困境。

有團體擔心若政府不同步推出租務管制，津貼尚未發放，租客已面對加租困境。（王潔恩攝）

民間監察政府推行租管陣線由一眾關注租管的民間團體及社福團體組成。陣線於2020年1月至2月期間進行了電話訪問， 訪問了240戶居於不適切住所的街坊。

三成租戶的業主已表示會加租

結果發現，有超過6成人擔心業主會因政府的紓困措施加租，即使現時政府尚未落實有關措施，但已有3成人表示，業主已發放消息表示將會加租。

民間監察政府推行租管陣線表示。若政府不同步推出租務管制，擔心津貼尚未發放，租客已面對加租困境。他們指出，現時租金升幅已達不合理水平，業主和租客的議價能力不對等，認為落實租務管制刻不容緩。

民間監察政府推行租管陣線說，政府至今未有實施租管的具體時間表，質疑可靠性成疑。（張浩維攝）

陣線說，現時業主和租客的議價能力不對等，認為落實租務管制刻不容緩。（張浩維攝）

要求開放小組

政府早前表明，運房局會成立工作小組研究租管，陣線表示，政府早於2014年已有租管研究，但最後卻以擔心租管會令單位供應減少、業主會提升租金為由，表明對租管態度審慎。

陣線擔心，是次研究會重蹈覆轍、再次變成閉門造車，要求小組開放各持分者參與。民主黨立法會議員尹兆堅表示，現時坊間不知道小組的成員名單，建議讓更多持分者加入，包括劏房戶的民間代表等，以增加透明性。

劏房戶藍貓由2012年入住劏房，至今已排公屋兩年多。她認為，政府應多支援劏房戶，建議政府提供的租金津貼應是劏房與公屋租金之間的差額。

民主黨立法會議員尹兆堅建議，讓更多持分者加入專責小組。（張浩維攝）

建議租金升幅不得超過10%

陣線發言人陳穎彤建議日後的劏房租管方案，包括可要求租金升幅不得超過租金10%；而在死約期後，業主或租客可要求租約通知期不少於3個月；租客可享優先續租權，超過5年後可由雙方自行擬定，而在5年續租期間，業主只可收回單位予自己及親屬居住。

她又指，現時估計每十戶劏房戶，只得一至兩戶有在租約「打釐印」，建議無論租約長短都必須「打釐印」，以確保租約合法性。