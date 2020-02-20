【武漢肺炎】校巴保姆車司機收入近乎零 　政府補貼不足盼加碼

武漢肺炎疫情持續，全港中、小學停課，校巴及保母車從業員生計亦大受打擊。有業界組織今日﹙20日﹚表示，由於復課無期，一眾從業員｢被失業｣，部分車公司亦已瀕臨結業，司機亦需停職，借錢度日。 經營保母車40年等舒太表示，情況較沙士嚴峻，即使向朋友借款30萬元，仍無法向司機、保母支薪，希望政府可提供支援，更哽咽：｢係咪唔記得咗保母車？｣

舒太哭訴經營情況較沙士差，難以繳付薪金。（黃偉倫攝）

政府早前宣布，全港中、小學，及幼稚園或特殊學校，不早於3月16日復課。學童車協會、公共巴士同業聯會、汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會暨學童車組今日召開記者會。

公共巴士同業聯會副主席郭思源指，全港近2,000輛保母車、3,500輛校車，連同司機、保母、文員等職位，從業員逾萬人。他表示，業界的絕大分來自接載學童服務，部分公司已到結業邊緣。

譚偉照表示，暑假補課時，會提供免費服務。（黃偉倫攝）

經營保母車約40年的舒太，曾經歷沙士時的窘局，但坦言現時情況較當時更嚴峻。她表示，本身有20輛車，當中有部分需供款，在無收入的情況下，根本難以繳交，更無法向司機、保母支薪，即使2月初向朋友借30萬元，亦只足夠供車、車位租金。

舒太表示，沙士時亦有供車，但當年有暫緩供款的措施，最終亦順利渡過難關，哭訴現時情況更嚴峻，｢未試過無錢出糧」，形容司機，保母都十分徬徨。

為了紓解困局，舒太表示曾於坊間尋求不同基金協助，惟一直求助無門；又認為政府忽略業界，｢係咪唔記得咗保母車？｣她又稱，雖然曾有家長在停課前繳交學費，但現時全數都要求退款；亦有家長表示失業，之後會退出學前班，故預料復課後，收入亦會減少。

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任職校巴司機35年的馮先生，表示過往月入約1.5至1.8萬元，惟校巴公司於1月尾已通知2月需停職。馮先生坦言，需要供樓及養育孩子，無計可施下向親友借款5萬元。他續稱，曾考慮應轉工，但現時經濟差，即時兼職也不受聘。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會暨學童車組主席譚偉照表示，校巴及保母車即使不營運，但每輛車的開支每月分別約為6萬元及4萬元。他表示，業界本身營利不高，只要連續1、2個月沒有收入， 就難以負擔，不少司機及保母已需薪金已需打折，及停職留薪。

不過近期亦有不少家長投訴， 學校停課卻無法退回車資。譚偉照承認，部分業界已收取2月份的車資，幾乎每日都收到要求退款的查詢。不過他指，業界一般向家長或校方協議，需繳付10至12個月的車資，強調之後暑假補課時，業界會提供免費服務，現時只是預繳服務，令行業可維持，希望家長可遵守合約精神。

政府早前建議向每輛持牌非專營巴士提供一筆過的2萬港元津貼，及學校私家小巴1萬港元的非實報實銷補貼。郭思源形容，補貼只是杯水車薪，形容現時｢頂無可頂｣，尤其業界近年響應環保政策換車，不少公司需要供車，負擔更大，希望政府可再加碼提供協助，亦可與銀行業界商討以｢還息不還本｣的方式，讓業界渡過難關後再繼續供車。