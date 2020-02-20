【武漢肺炎】7物流組織聯署致函政府　促寬減稅收、補貼租金半年

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，令本港經濟負擔百上加斤。香港空運運輸業協會、香港物流協會及香港物流商會等7個物流組織聯署致函政府，促請政府為該行業提供緊急援助措施。 當中建議包括政府以20萬元現金應急補貼中小企物流公司，其中不少於50%用於補貼工人薪金，實報實銷，以支援他們繼續營運；另外亦建議寬減一年公司稅收等。

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香港空運運輸業協會（HAAT）、香港物流協會（HKLA）、香港物流商會（CHKLI）、香港物流管理人員協會（HKLMSA）、香港航運物流協會（HKSTLA）、香港貨運物流業協會（HAFFA）以及香港運輸物流學會（CILTHK）今日（20日）表示，聯署致函香港特別行政區行政長官林鄭月娥。

聯署的物流組織表示，貿易及物流業是香港四大經濟支柱之一，7間組織共代表以十萬計的業內人士。因新型冠狀病毒疫情而進一步惡化的空前經濟形勢下，希望透過聯署行動作出呼籲。

7個物流組織聯署致函政府，促請政府為該行業提供緊急援助措施。（資料圖片）

組織希望政府可提供20萬元現金應急補貼中小企物流公司，並擔保貸款200萬以支持業務持續發展；另外亦建議政府補貼租金一半，實報實銷，為期6個月。組織又促請政府設立特別失業救濟基金，用以幫助在疫情影響持續下失業的僱員；並寬減一年公司稅收。

聯署的物流組織又要求政府補貼運輸費用，包括空運貨站費用補貼每公斤5毫，以及貨櫃碼頭處理費補貼每貨櫃300元。組織解釋，提議的主要目的是為避免業內大規模裁員潮、公司倒閉或撤資，同時鞏固香港的經濟。