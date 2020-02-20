【武漢肺炎】小西灣確診夫婦女兒IFC Longchamp上班　須關門消毒

新型冠狀病毒疫情持續，本港累計確診個案至68宗。《香港01》記者接獲國際金融中心（IFC）管理處今日（20日）向商戶發出的電郵，指商場內的法國品牌Longchamp店有一名前線銷售員的父母昨日確診，而該名銷售員並無出現症狀，病毒測試呈陰性，並按衞生署指令正接受14天隔離。IFC指，該店今日不營業，會進行清潔消毒。翻查資料，該店員的父母，是昨日確診公布、居於小西灣邨的夫婦。 Longchamp發聲明，確認中環IFC分店一名女銷售員，其父母昨日（19日）確診新型冠狀病毒，IFC分店所有員工由即日起，會家居隔離14天。

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昨日確診的一對夫婦，男子68歲，女子70歲，居於小西灣邨瑞滿樓，二人於2月12日起咳嗽、有痰。丈夫在發病後沒有參與特別活動，但就曾經去晨運；女患者則逢初一、十五到佛堂。由於二人最近沒有外遊，衞生防護中心相信他們屬於本地感染個案，會進一步追蹤二人是否與其他輸入個案有關連，再界定感染源頭。

據IFC今日（20日）向租戶發出的電郵內容，1051號舖位的Longchamp，一名前線銷售員的父母昨日確診，而該名銷售員並無出現症狀，病毒測試呈陰性，並正接受14天隔離。

除了該店，IFC購物中心會進行清潔消毒，包括特定商店場所，所有公共區域如自動扶梯、電梯大堂、走廊、廁所等，並指自1月29日通函中的預防措施仍在全面執行，會與衛生防護中心密切合作，籲租戶提醒員工保持良好個人衛生，如果有發燒或其他呼吸道症狀，應立即就醫，避免上班。

IFC通函指Longchamp員工父母確診，該名員工無症狀正隔離。

國際金融中心（IFC）管理處今日（20日）向商戶發出的電郵，指商場內的法國品牌Longchamp店有一名前線銷售員的父母昨日確診，而該名銷售員並無出現症狀，病毒測試呈陰性。（資料圖片）

分店所有員工家居隔離14天

Longchamp發言人確認中環IFC分店一名女銷售員，其父母昨日（19日）確診新型冠狀病毒。

Longchamp說，該員工的病毒測試結果呈陰性，未有出現病徵，現已根據衛生署要求進行14天檢疫。為了確保安全，IFC分店所有員工由即日起會作家居隔離14天，而該分店今日亦會停業，並安排專業人員作徹底清潔及消毒。