昨晚滯留在鑽石公主號的部份港人獲准離開郵輪，共有106人乘搭港府的包機回港，但有16人拒上包機。《香港01》接獲獨家消息指，有兩名已經離船的港人，自行乘搭今早起飛的全日空（ANA）航班NH859回港，航班於本港時間中午近1時抵港。 據了解，二人抵港後主動申報是鑽石公主號乘客，衞生署正安排從機場接二人到火炭駿洋邨隔離。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

+ 15 + 14 + 13

《香港01》接獲消息指，就日本鑽石公主號郵輪落船港人，有兩人沒有乘搭港府包機，自行乘坐今早的全日空航班NH859回港，航班於中午近1時抵港。二人抵港後主動申報是鑽石公主號乘客。據了解，衞生署正安排從機場接二人到火炭駿洋邨隔離。

昨日獲准離船的港人，全部新型冠狀病毒測試都是呈陰性。早前港府表示，即使港人不乘搭免費包機，回港後亦要接受強制檢疫。

根據機管局航班升降資料，全日空NH859航班，東京時間早上8:45（香港時間7:45）在東京羽田機場起飛，香港時間下午12:54抵港。

今日傍晚約6時半，私下回港的一男一女港人，乘政府安排旅遊巴抵達駿洋邨，開始14日隔離。

昨晚滯留在鑽石公主號的部份港人獲准離開郵輪，現場環境昏暗。入境處應變小組人員要即時到百貨公司購買戶外照明燈，而入境處處長曾國衞在日本有親自參與包機行動，於碼頭設置的工作站登記協力，爭取簡化於羽田機場離境程序。

首架國泰航空包機CX8543，在香港時間凌晨4時起飛，較原定時間遲了3小時，約在今早8點多抵達香港。第一批抵港鑽石公主號乘客，上午9時45分左右乘坐旅遊巴離開機場，由警車開路，出發到駿洋邨隔離。抵港旅客全部均戴上口罩登上前往駿洋邨的旅遊巴，部份人神態輕鬆向窗外揮手﹑比大姆指。早上約10時半，數輛旅巴先後進入邨內停泊，每輛旅巴乘客約有10人，未有坐滿，身穿全套保護裝備的人員登上巴士，數分鐘後旅客由人員指示下離開車廂。駿洋邨內與旅客接觸的工作人員，均穿上全副保護裝備戒備，包括保護衣﹑口罩及頭套等等。

較早前保安局局長李家超會見傳媒指106名乘坐包機抵港的港人通過檢測及屬陰性。至今鑽石公主號確診港人55名，另外33名緊密接觸者，有200多人表示會乘坐包機，20至30名港人表示不會坐包機。他表示：「包機一日在羽田機場，都希望他們改變主意乘坐免費包機。」

鑽石公主號的部份港人，2月19日晚上陸續獲准離船，乘搭港府安排的旅遊巴到機場。（美聯社）

（晚上10:50更新：）

衞生署發言人指，衞生署今日接獲入境事務處轉介兩名由日本自行回港的「鑽石公主號」乘客，經衞生署港口衞生科人員作出評估及量度體溫後，已隨即安排專車將他們轉送駿洋邨的檢疫中心接受14天的檢疫觀察 。