補習名師Kris Lau涉以1000元向舊生取DSE資料　罪名不成立

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉於2017年，向前學生兼時任考評局評卷助理提供1000元報酬，以取得該年中學文憑試(DSE)英文聆聽及綜合能力卷的保密資料。兩人否認一項串謀代理人接受利益罪，早前受審，案件今(16日)於西九龍法院裁決，裁判官梁少玲裁定兩名被告罪名不成立。梁官表示，兩被告行為上已構成犯罪元素，惟控方未能證明犯罪意圖，故裁定兩人罪脫。辯方隨即申索訟費，裁判官則形容兩人只是僥倖脫罪，「唔止可疑咁簡單」，拒批訟費。 Kris Lau步出法庭時，稱現時工作可重回正軌，又聲言：「會繼續幫學生攞5星星。」

首被告劉冠華（45歲）及次被告黃子軒（20歲）同被控於2017年4月17日至5月13日期間，劉被指用1000元報酬，串謀任考評局評卷助理的黃，披露該年香港中學文憑試英國語文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料。

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)被裁定罪名不成立。（林樂兒攝）

WhatsApp留言畀完我等收錢

控方指，黃2017年4月批改試卷時，獲分發試卷及評分準則，隨後向劉洩露該些資料。庭上曾播出劉傳給黃的WhatsApp錄音，劉要求對方寫下改卷時留意到的事項，例如題目要求、學生經常串錯的生字，最後更謂：「列點寫出嚟畀我。咁畀完我點呀？等收錢囉！收錢呀𡃁仔！出糧呀！」他又表示「打靚啲嘅話，我copy成篇放上網」，並叫對方「註明係Kris Lau嘅畢業生」。而其Facebook專頁在數天後張貼一篇題目為《我個名叫做「無間道」》的帖文，內容述及涉案試卷。

被告劉冠華早前出庭作供(右)。

三分人考生滿分只有評卷員會知

考評局評核發展部時任助理總經理蔡筱坤早前指，該帖文披露了評卷員所聞，提及涉案試卷的答案、考生常犯錯誤等，內容與評分準則一致。她表示，評卷助理的聘書列明不得披露保密資料，包括考生表現、考生分數等。辯方盤問下，蔡同意試後不久電台會上傳部分試題錄音，有經驗的老師和有水準的考生可翻聽錄音，不難掌握答案。就老師會以此製作攻略，她回應該類資料只是公眾推斷的答案，惟劉的帖文述及某題目只有三分一考生獲滿分，而這只有評分人員才會知悉。

只叫黃分享改卷心得

劉早前自辯時，強調只要求黃分享改卷「心得」，沒有叫他提供評分準則、標準答案。就控方指某筆轉帳是洩密的酬勞，劉解釋曾聘用黃做「網絡打手」等工作，該筆款項是相關薪金。他在盤問下表示，黃為他撰寫該Facebook帖文是付錢的因素之一，但同時直指若要賄賂就「唔會咁蠢」以匯款方式留下痕跡。

劉又辯稱帖文加上「無間道」的字眼是因當時流行，又指電影《無間道》中的曾志偉安排臥底潛入警隊，但他從沒叫黃應徵考評局評卷助理一職。

案件編號：WKCC3328/2019