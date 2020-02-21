【鑽石公主號・專訪】從郵輪到駿洋邨　港人難忘疫船14日驚心動魄

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，累計630多人感染，佔全艘船3,700人近兩成，是全球其中一個最密集感染地方。船上有364名港人，部份人在周三（19日）終於獲准落船，周四（20日）凌晨首批106人乘搭港府包機回港。而截至周四晚，船上有65名港人確診。 陳先生（化名）是其中一名檢測呈陰性獲准回港的「幸運兒」，昨早回港後入住火炭駿洋邨檢疫中心。回顧在船上驚心動魄的14日，從最初不擔心，到每日確診數如同幾何級上，，加上日本政府做事嘆慢板及資訊混亂，愈來愈多人從無病變中招，可幸最終回港。他指駿洋邨雖然簡陋，但回港總比在船上好，希望隔離14日後可健康回家。

有一日船上新增70多人確診，真係驚！ 鑽石公主號港人旅客陳先生（化名）

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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2月1日，本港一名80歲的男子確診新型冠狀病毒肺炎。同時揭發他的外遊史：1月10日到內地，17日從香港飛到日本，20日在橫濱搭乘鑽石公主號郵輪，到25日返回香港。郵輪之後繼續行程，從越南到台灣、沖繩，2月4日回到橫濱。

港人陳先生（化名）與太太從香港上船，2月4日到橫濱，當時有搭過船的乘客確診的新聞早已傳遍世界，但船上依然無人戒備，陳先生亦本以為可以上岸遊玩，「但突然說不能上岸。原本船上無人戴口罩，人人去餐廳食飯，去可以容納一千多人的劇院看表演。」他憶述，「2月6日一起身，才知道餐廳封了。」

但突然說不能上岸。原本船上無人戴口罩，人人去餐廳食飯，去可以容納一千多人的劇院看表演。 鑽石公主號港人旅客陳先生（化名）

確診人數不斷上升 開始正視

之後鑽石公主號郵輪上的人要在房間內隔離，陳先生住在沒有窗的船艙房，每日有兩段「放風」時間，到甲板見見陽光。他說一開始還不太擔心，直至確診人數愈來愈多，「有一日船上新增70多人確診，真係驚！」

船上確診者比例不斷上升，陳先生不敢再當無事，「新聞說有40多個確診者沒有病徵，真係好大鑊！」他在船上只能等待，不知何時才能歸家，「一開始見到其他人還有笑容，之後有些人真的有情緒問題。」

在郵輪上隔離十多日，三餐有人送餐，但房間和走廊無消毒，陳先生亦擔心病毒從空調系統、水管傳播。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

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以為不能馬上回港 最終成幸運兒

美國在2月17日率先派包機接回鑽石公主號的公民，而港府亦在在日本設下的隔離屆滿日（19日）接載船上的港人，到翌日凌晨包機出發回港。

陳先生是其中一個可以上機的「幸運兒」，「（19日）一早收到入境處電話，說『有機會』返香港，等了一整日都沒有通知，以為無希望，船上突然有國語廣播，讓我們集合。」當地時間晚上11點，他終於下船，上了旅遊巴，再等多一個多小時才開車，直奔機場，辦理出境手續後終於登上國泰包機。

機上國泰空服員穿白色保護衣

生經過多次探熱，無論在巴士還是飛機上，所有乘客都全程戴着口罩，「不太擔心會交叉感染，大家都保護好。」香港時間凌晨4時，包機終於起飛，陳先生回憶道，機上國泰的空服員均身穿白色的全身保護衣，沒有餐飲服務。

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入住火炭駿洋邨 總比船上安全

周四早上8時半，包機落地香港，完成入境手續和探熱後，陳先生和其他105名港人乘坐旅遊巴，到早上10時許抵達火炭駿洋邨檢疫中心。陳先生和太太二人獲分配一個單位，內有三張床，佈置較為簡陋，但有窗口，全層只有三個單位有人入住。

接受隔離的人不能離開單位，屋外有人協助，讓親友送物資給接受隔離的人，每日三餐都有專人送到屋外。陳先生回港後的第一餐是炒飯和檸茶，晚餐也有番茄肉醬飯，他坦言伙食和環境一定不夠郵輪上好，但回到香港總比在船上安全。

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斥日本政府嘆慢板致變疫船

回顧整個滯留過程，陳先生直斥日本政府嘆慢板，並沒有果斷將乘客接到陸上隔離，令船上的感染人數愈來愈多。對於港府的行動，他亦覺得可能日方無積極協助，只有美國最早派包機接走公民。

在船上經歷十多日驚心動魄的日子，陳先生希望所有在隔離營的人，14日後可以健康回家。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼