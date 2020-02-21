【武漢肺炎】油美苑確診男警常到大本型一粥麵　同店女收銀亦確診

衞生防護中心周四（20日）公布，單日增3宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，連同一宗疑似個案，累計共69宗新型肺炎確診個案。 最新確診的患者是一名48歲男警員，駐守北角警署。病人有長期病患，居於油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍，發病後無上班，但曾到西環明星海鮮燒鵝專門店出席聚會，並逗留4個半小時。另一確診個案是一名住觀塘曉麗苑的38歲女子，她於油塘大本型商場「一粥麵」任收銀員，無外遊紀錄。兩人的同住家人都有徵狀，將被安排接受檢疫。 據了解，該男警員也經常到一粥麵，為與38歲收銀員的共同點，二人相隔約一星期發病。

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生署衞生防護中心公布，截至周四（20日）晚上8時，增加三宗由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」，至今本港確診個案累計68宗、疑似個案一宗，即總共69宗。

確診83歲女子丈夫花如「磨砂玻璃」 列疑似個案

中心將第66宗個案列為疑似個案。他是一名75歲男子，為確診的太古城工程師的外父，其妻為昨日確診83歲女子（為第63宗個案）。病人過去健康良好，居於屯門海景花園一座，其胸腔電腦掃瞄出現相關特徵，連同流行病學調查初步資料所得，中心將其界定為疑似個案。據了解，他的肺花如「磨砂玻璃」。



病人於潛伏期內（即1月12日至25日期間）曾多次即日往返廣東東莞樟木頭。另外，進一步調查顯示病人於1月25日至2月18日早上9時至11時期間，到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓早膳。衞生防護中心要求曾於上述時間到訪該酒家的市民，如出現相關病徵，致電中心熱線。

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的士司機中招 衞生防護中心促乘客致電中心熱線

第68宗個案為一名58歲男的士司機，病人過往健康良好，居於元朗新田石湖圍。他自本月8日起出現發燒和咳嗽，於10日及17日向同一名私家醫生求診。他於本周二（18日）到北區醫院求醫，昨日因昏厥而入住該院接受治，呼吸道樣本證實對2019冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。他在潛伏期內沒有外遊，其同住的妻子及兒子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

衞生防護中心表示，的士司機所駕駛的士車牌號碼為JW9897，最後上班日期為本周日（16日），衞生署促曾於1月25日至2月16日期間乘搭該的士的乘客，請致電衞生防護中心熱線。

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另兩宗確診個案有相連。第67宗個案為一名38歲女子（為第67宗個案），，過去健康良好，居於觀塘曉麗苑曉暉閣。病人於本月10日出現發燒和咳嗽，同日向一名私家醫生求醫，14日再向同一名私家醫生求醫。她於本三（19日）到基督教聯合醫院求醫並入院接受治療，呼吸道樣本證實對2019冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

她於潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫沒有出現病徵，將被安排接受檢疫，而其同住兒子自1月24日起出現間歇性咳嗽，將被安排入住基督教聯合醫院接受進一步檢查。

確診男警發燒仍出席同袍歡送會

第69宗個案為一名48歲男子，病人有長期病患，是一名警員。他是透過本周三（29日）起擴闊至普通科門診及急症室病人的「加強化驗室監測」計劃確診。他自本周二（18日）起出現發燒和咳嗽，本周三到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，本周三被安排入住基督教聯合醫院接受隔離治療，病人現時情況穩定。

該名警員患者自本周二出現病徵後沒有上班。他於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者，包括妻子及外母，均出現病徵，晚上被轉送基督教聯合醫院接受治療。病人於本周二下午5時半至10時曾到訪西環西營盤德輔道西271-285號西環明星海鮮燒鵝專門店出席聚會，中心正跟進相關接觸者工作。

患者居於油塘油美苑潤美閣，據悉，他平日愛到油塘大本型的一粥麵內用膳，即該確診女收銀員工作地方。二人發病相差約一星期，女收銀10日出現發燒和咳嗽，另警員劉在18日發燒。