【武漢肺炎・最新】今日無新增確診　四警出現徵狀等待檢測

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港累計69人染病，昨日新確診的一人是警員，更參加同胞榮休飯局，有59人因此要接受檢疫。停在日本橫濱的鑽石公主號郵輪，增至66名港人感染，第二架包機將在今日下午起飛，至少120人會回港。

【18:47】警隊內部今日流傳一名駐守香港仔分區的巡邏女警疑感染肺炎，據了解，該女警只是患普通流感。此女警並非衞生署公布需要接受檢測的四名警員之一。

【18:00】可換濾芯口罩面世 3月中量產至少200萬塊

化學專家鄺士山（K Kwong) 今日（21日）公布，成功研發可換濾芯的口罩「HK MASK」。口罩使用上「nanofiber 」，其過濾效果經過測試，較外科口罩更好。

口罩預期在3月中量產，月產量至少200萬個。惟售錢要稍後才能公布。

左起：張竹君醫生、劉家獻醫生交代最新疫情，並透露有59名警員需要送檢疫中心。（羅君豪攝）

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【16:53】張竹君稱，確診新型肺炎、現留醫北區醫院的的士司機， 駕駛紅色的士，他平日工作時間朝9晚5，他不記得曾接載客人到醫院診所，不過他曾於年初一、二（1月25日、26日）到落馬洲、深圳灣及港珠澳大橋載客，惟他不覺得乘客是病人。

【16:50】張竹君表示，油塘油美苑確診新型肺炎的北角警署警員，其太太、外母對新型肺炎化驗初步呈陰性。

【16:45】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港第11宗武漢肺炎確診病人，即海通國際投資部董事總經理37歲鄧晞已康復出院，累積有6人出院。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因應個案可能增多，今日確定正式請求警方協助，啟動重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS），以超級電腦追蹤疫情。另外，2月18日參與退休晚宴的警員確診，當中飯局有59名接觸者，由於晚宴時間長及較多人， 該59人均要送去檢疫中心；其中4位有徵狀在醫院等待檢測，包括兩人在瑪麗醫院，另外各有一人在東區醫院、聯合醫院。

【15:28】綜合多個消息，至少兩名警員已入港島東聯網醫院，等候新型冠狀病毒測試。據警隊內部流傳消息，其中一人是香港仔分區的女警。

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【13:30】防暴警察在置地廣場多個門口戒備，旗手亦已到場。

【13:15】林卓廷指，多個月來不明白警方為何能夠在元朗7.21事件袖手旁觀，至今也只有7人被捕，當中更沒有任何主謀。他不滿建制派，也質疑警方的執法尺度，「原來佢（鄧炳強）做警察係學成龍。」

【13:00】有網民發起多區「和你lunch」。在中環多處都有防暴警員戒備，警員在遮打街截查多人，並將一名男子帶上警車。現時置地廣場中庭約有數十聚集，並唱起《願榮光歸香港》。立法會議員林卓廷及劉公子等人也有現身。

▼日本鑽石公主號港人情況▼

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【12:05】消息透露，衞生署與警方今日商討啟動「超級電腦」（MIIDSS），追蹤本港新型冠狀病毒肺炎的傳播鏈。據悉，由於目前社區染病個案增加，例如的士司機、涉及港珠澳大橋金巴的個案等，有關個案的染病關係或趨複雜，故需要以警方的超級電腦分析最新疫情趨向。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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【08:39】就網上有人號召今日（21日）及明日（22日）中午到基督教聯合醫院聚集，醫院管理局提醒市民，公立醫院已啟動緊急應變級別，全面禁止探訪。基於公眾衛生考慮，醫管局呼籲市民不應前往公立醫院聚集，以免引起散播傳染病的風險。

【07:45】截至周五（21日）上午7時45分，全國確診病例75102宗，累計死亡人數2239人，疑似病例4922宗，治癒病例18022宗；在重災區湖北，過去一日新增411宗確診個案，累計62442宗，多115人死亡，總數2144人，現仍有42056人留醫，其中重症及危重症合共近11000宗。

【06:00】中國國務委員兼外長王毅，2月20日在老撾出席中國與東盟關於新型肺炎冠狀病毒疫情的特別外長會。王毅表示，疫情令中國與東盟國家之間的經濟合作受到一定阻礙，但是完全可以克服和彌補，中國經濟擁有強勁動力和韌性，長期向好的大趨勢不會改變。

【05:45】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月20日指出，2019冠狀病毒病（COVID-2019，俗稱武漢肺炎）尚未在全球廣泛傳播，但強調病毒隨時可在全球傳播。

【00:30】本港首度有警員初步確診新冠肺炎。據了解，該名48歲姓許警員駐守北角警署，月初調到東區第三梯隊防暴隊，他在本周一及二（17日及18日）休假，周二當日出現輕微發燒，但仍堅持出席一名沙展的榮休飯局，之後周三及周四（19日及20日）申請病假。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼