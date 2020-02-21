【武漢肺炎．最新】網民號召聯合醫院聚集　醫管局呼籲不應前往

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，截至周五（21日）上午7時45分，全國確診病例75102宗，累計死亡人數2239人，疑似病例4922宗，治癒病例18022宗。 有人在網上號召今日前往觀塘聯合醫院聚集，醫管局表示公立醫院已全面禁止探訪，呼籲市民不應前往聚集。

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【08:39】就網上有人號召今日（21日）及明日（22日）中午到基督教聯合醫院聚集，醫院管理局提醒市民，公立醫院已啟動緊急應變級別，全面禁止探訪。基於公眾衛生考慮，醫管局呼籲市民不應前往公立醫院聚集，以免引起散播傳染病的風險。

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【07:45】截至周五（21日）上午7時45分，全國確診病例75102宗，累計死亡人數2239人，疑似病例4922宗，治癒病例18022宗；在重災區湖北，過去一日新增411宗確診個案，累計62442宗，多115人死亡，總數2144人，現仍有42056人留醫，其中重症及危重症合共近11000宗。

【06:00】中國國務委員兼外長王毅，2月20日在老撾出席中國與東盟關於新型肺炎冠狀病毒疫情的特別外長會。王毅表示，疫情令中國與東盟國家之間的經濟合作受到一定阻礙，但是完全可以克服和彌補，中國經濟擁有強勁動力和韌性，長期向好的大趨勢不會改變。

【05:45】世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月20日指出，2019冠狀病毒病（COVID-2019，俗稱武漢肺炎）尚未在全球廣泛傳播，但強調病毒隨時可在全球傳播。

【00:30】本港首度有警員初步確診新冠肺炎。據了解，該名48歲姓許警員駐守北角警署，月初調到東區第三梯隊防暴隊，他在本周一及二（17日及18日）休假，周二當日出現輕微發燒，但仍堅持出席一名沙展的榮休飯局，之後周三及周四（19日及20日）申請病假。

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