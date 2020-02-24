【武漢肺炎】星之子陳易希公司開放網上平台 助學校停課不停學

武漢肺炎疫情肆虐，教育局宣布全港學校不早於3月16日復課，大多學校轉為網上教學。「星之子」陳易希經歷過沙士停課，深明「停課不停學」的重要性，其創辦的科技公司近日將產品，校園網上平台升級，並開放100個免費試用名額，望與社會一同抗疫。 陳表示，系統整合了多項功能，包括校園影片庫、即時通訊、家課上傳等，便利師生。有私立幼稚園使用平台接近兩年，認為打破停課局限，「家長、老師能做到24小時的聯繫」。

遇沙士停課 得老師相助續研機械人

校家角智能校園方案行政總裁陳易希亦是大眾熟悉的「星之子」。他憶述，2003年仍是一名初中生，當時埋首於製作機械人，惟遇上「沙士」同樣面對停課，幸而有老師扶助，亦開放實驗室予他，才可繼續研發，奪得國際大獎。



17年過去，受到武漢肺炎疫情影響，全港所有學校停課近兩個月。陳易希表示，新年起疫情嚴峻，「不斷喺度諗做到咩可以幫到社會，睇下自己公司有冇嘢啱」。他們花一個星期時間，將2016年的推出智慧校園網上平台「校家角」升級，期望更多人可受惠。

港人團隊製作 整合多項功能



陳易希指，系統設「校園電視台」，老師可上載拍下的教學片段、工作紙，學生只要登入系統便可瀏覽，做完後便能交功課，校方又能透過即時聊天室回饋。他解釋，系統其中一大特點是，整合了多個程式功能，「不少學校面對資訊混亂情況，如果逐樣逐樣分開做，工作量會上升」。



另外，平台由本地團隊研發，校方、家長遇到任何使用困難，團隊可迅速解答，現時有約100間學校使用，一日訊息量可高達30萬。陳透露，有計劃添置LIVE直播功能。

平台內設校園新聞、電子回條及家課上傳、校園電視台和聊天室等，師生可掌握即時資訊。（鄭子峰攝）

幼稚園透過程式 照常辦才藝表演比賽

加州天地幼稚園校長文敬群表示，學校使用平台已接近兩年，上年受社會運動影響，亦曾停課兩周，當時老師自製影片，以致學生在家自學。惟其坦言，是次停課時間長，校方很難評核學生的學習進度。她認為，透過平台正正整合校方需要，現時仍可舉行「才藝表演比賽」，同學拍片放上平台比拼；老師亦能拍教學片段，指導同學準備畢業禮。

文認為，同其他類似平台最大分別是，系統無需披露個人電話號碼，但家長、老師能做到「24小時的聯繫」。

加州天地幼稚園校長文敬群（右）認為，家長、老師能做到「24小時的聯繫」。（鄭子峰攝）

公司現時提供100個免費試用「校家角」名額，料平均分給中學、小學、幼稚園、教肓相關機構，試用期為期半年。平台提供服務包括校園新聞、電子回條及家課上傳、校園電視台和聊天室等。詳情可瀏覽以下網頁http://www.schoolapphk.co，或透過以下連結報名https://forms.gle/sjP4iMMgb7QPURsPA。