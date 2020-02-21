剔除紓困措施　1月份基本通脹率3.7%　較去年12月多0.8個百分點

政府統計處公布2020年1月的消費物價指數，當中剔除所有政府的一次性紓困措施的影響後，基本通脹率為3.7%，較2019年12月多0.8個百分點，其中食品的增幅最多，達17%。政府發言人解釋，主因是農曆新年旅遊費用和豬肉價格升幅擴大所致。發言人又稱，雖然武漢肺炎疫情可能令一些日用品價格上升，但干擾應只是短暫。

政府統計處公布2020年1月的消費物價指數，當中剔除所有政府的一次性紓困措施的影響後，基本通脹率為3.7%。（資料圖片）

統計處表示，2020年1月整體消費物價按年比較上升1.4%，不過較2019年12月的相應升幅為低，下跌1.5個百分點。政府發言人認為，下跌源於1月份政府代繳公營房屋租金，房協亦豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，以及政府當月開始提供額外電費補貼。

不過，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，統計處表示，1月的基本通脹率，按年升幅為3.7%，較2019年12月的2.9%，多0.8個百分點。根據統計處數據，1月份的食品(不包括外出用膳)價格按年上升17%、雜項服務增4.8%、雜項物品增3.6%、交通增1.8%。下降方面，電力、燃氣及水跌16%、衣履跌5.5%、住屋減3%、耐用物品跌2.7%，以及煙酒減1.5%。

政府發言人表示，通脹率升至3.7%，源於今年農曆新年於1月尾，去年則在2月初，新年期間的旅遊費用及基本食品價格升幅加快，因而扭曲了按年比較。發言人稱，等待2月份的通脹數據，再將兩者合併分析，可更有效評估基本通脹的情況。

發言人又稱，展望未來，外圍價格壓力輕微，而且本地經濟狀況疲弱，料令整體通脹壓力短期得以受控，雖然新型冠狀病毒疫情可能令一些日用品價格上升，但干擾應只是短暫，政府會繼續留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。