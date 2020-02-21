【逃犯條例】涉9.7沙田站衝突　兩男子被控　其中一案將轉介區院

反修例風波引發多場示威，去年9月7日有大批市民在沙田港鐵站集結，最終演變成警民衝突。事件相隔5個月後，再有兩男子被控襲警、抗拒警務人員及管有攻擊性武器罪，案件今（21日）於觀塘裁判法院提堂，二人暫時毋須答辯，控方表示會將其中一案轉介至區域法院處理，並打算將此案與另一暴動案合併，兩名被控均獲准保釋。

被告王灝顓（22歲）為教育大學學生，他被控於去年9月7日在沙田港鐵站B出口外襲擊警員X。裁判官批准他以3000元保釋，但期間不得離港及要居於報稱地址，其案押後至4月17日再訊。

電腦技術員涉抗拒督察和管有鐳射筆

另一被告李俊霖（27歲），報稱電腦技術員，則被控於同日在沙田港鐵站內抗拒督察1663，以及在沙田站B出口外管有攻擊性武器，即兩枝鐳射筆，意圖將其作非法用途。控方表示會將此案轉介至區域法院處理，及與另一暴動案合併處理，案件押後至3月13日以等候轉介文件。他獲准以5000元保釋，但期間不得離港及要居於報稱地址。

另外，被告周啟龍（20歲）疑於去年6月9日民陣遊行後於凌晨時分疑遭警方截查及登記身分，警方事後申搜查令，在其家中發現伸縮棍，他因而被控管有違禁品罪。案件今同在觀塘裁判法院提堂，但暫時毋須答辯，其案押後至4月3日再訊，期間他獲准以1000元保釋，但不得離港及要居於報稱地址。

案件編號：KTCC189-191/2020