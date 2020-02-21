【武漢肺炎】擬啟動警方超級電腦追蹤傳染鏈　沙士立功　屢破奇案

武漢肺炎疫情持續，香港出現多宗病毒源頭不明的確診感染個案。衞生署承認正與警方商討研究啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），以協助追尋病毒傳播源頭。 翻查資料，原主要查案的「超級電腦」於2003年沙士時，成功分析歸納病者之間的共通點及關連，協助找出病毒源頭，阻疫情再度擴散，2016年更升級到第三代進一步加強防疫能力。警方的超級電腦亦屢破奇案，包括張子強案、屯門色魔案，以及2004年南亞海嘯尋找失蹤港人。

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「超級電腦」曾助屢破奇案

原名「重大事件調查及災難支援系統」的「超級電腦」，顧名思義用作調作重大事件，沙士爆發前，曾經協助屢破奇案，早於90年代時的「大富豪」張子強案、「屯門色魔」林國偉案，已利用「超級電腦」協助調查破案。警方於2003年曾表示，系統擅長分析複雜資料，可協助偵查嚴重案件。之後2004年的南亞海嘯，時任保安局局長李少光表示，可透過「超級電腦」尋找有多少港人於災難期間曾買機票到災區，再與入境處資料核對，了解有多少人失蹤未回港。

沙士期間分析歸納病者的共通點及關連

沙士爆發時，全港多人感染，醫護亦不能倖免，淘大花園更淪為重災區。當時警方再次動用「超級電腦」，警方將沙士感染者的個人資料、曾去過何處、病發前曾接觸誰人等資料輸入至系統，然後電腦再分析歸納病者之間的共通點及關連，警員藉此找出病毒源頭及散播途徑，得知疫情爆發率較高的地點，再將分析結果告知相關部門。

沙士期間警員啟用「超級電腦」。（政府新聞處圖片）

當年負責統籌「超級電腦」的偵緝總督察陳麟於沙士期間曾表示，由於多人確診感染，難以人手分析，系統則可整理和歸類不規則的英文併寫姓名和地址，然後方便追查。他當時指，系統可顯示何處是沙士的高危地點；亦可分析出哪處是患者的共同接觸地點，或者何人是共同接觸者，如曾接觸被視為香港沙士源頭的一名廣州醫學院教授。他又舉例，當時警方曾以為一名私家醫生為病源，經電腦分析方知道，原來先由一名少女傳染予醫生，再由醫生傳播至其妻及一名3歲女病人。

2016年引進第三代系統 設傳染病感染追蹤功能

翻查資料，「超級電腦」於1990年以540.3萬元購置，到2001年警隊再斥資681萬元購置第二代系統，擁有更大的處理容量，並更有效率及準確地收集數據。到2016年，警方正式引入第三代「超級電腦」，耗資4,398萬元，引進圖像分析及「傳染病感染追蹤」功能等；系統亦加入自動收集數據裝置，具無線射頻識別及生物鑑別技術。2008年的立法會文件提到：「第三代系統將繼續是一套重要工具，協助衞生署在重大疫症爆發期間處理追查與病患者有接觸的人士的分析工作」；又提到可與合作單位，如衞生防護中心以電子形式交換資 料，以提高資料傳遞的速度及準確性。