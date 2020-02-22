【武漢肺炎．最新】上水派3萬口罩　稅局：1月底到期稅款延至3月

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」繼續在全球蔓延，本港昨日（21日）沒有新增確診個案，維持68宗確診及1宗疑似個案。一名警員本周二（18日）晚發燒，仍到西環明星酒家參加同袍退休歡送會，其後確診新冠肺炎。一名當晚有出席的警員，昨出現病徵而入觀塘聯合醫院，尚未有新型冠狀病毒檢測結果，另三人則呈陰性；一名周三（19日）早上返港的鑽石公主號小童遊客昨晚發燒，由駿洋邨檢疫中心送往威爾斯親王醫院，檢測結果亦未公布。這兩宗個案的檢測結果，為今日焦點。

【11:00】稅務局宣布，所有於1月29日至3月1日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至3月2日。

【10:39】上水區鄉事委員會主席侯志強說，由於不想太多人一早排隊或過份擾民，故昨日致電通知早前有登記的居民，今日他們提供登記號碼即可領取一包6個三層裝口罩，毋須排長龍。他預備了逾3萬幾個口罩，以保鮮袋以六個一包分裝，預計至少5000人受惠。而預早登記者可由親友代領，至於行動不便或正當值的清潔工也可毋須排隊領取口罩。

侯說，是次沒統計花費金額，直言疫情嚴重，「口罩短缺，政府未達要求」，故盡量收購合理價格或成本價口罩，故口罩來源地包括越南、馬來西亞及泰國等，希望給市民應急。他指出，有抽驗口罩，盡量確保有三層，又指購入口罩中有兩千多個只有兩層，不適合派發。

【10:00】武漢肺炎疫情持續擴散，全港口罩供應緊張，北區區議會當然議員兼上水區鄉事委員會主席侯志強今日（22日）與團隊的工作人員，在上水區鄉事委員會向市民派發約2,000包口罩，為本月第二次。

侯志強本月11日亦曾在上水鄉事會派出約4,000個口罩，當時每人限取6個。當時吸引大批市民到場排隊領取。

【09:52】消息透露，本港兩名在東區醫院的新型冠狀病毒患者康復出院，分別是第23宗確診的63歲女子，以及第32宗確診的22歲男子。其中，22歲男子是「打邊爐家族」首名確診24歲男子的表弟。

↓↓鑽石公主號香港旅客專機返港及送往駿洋邨情況↓↓

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新型冠狀病毒最新相片曝光。香港大學李嘉誠醫學院、電機電子工程系及電子顯微鏡硏究所合作，從新型冠狀病毒患者分離及培育的新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 電子顯微照片。病毒經過24小時培育之後，大量病毒 (經電腦掃描着色為橙色) 附於細胞表面 (經電腦掃描着色為藍色)，大約有300粒。（港大醫學院提供圖片）

【06:35】外電報道，鑽石公主號11名以色列旅客返國後，當中1人新型冠狀病毒檢測呈陽性，但全部11人在日本檢測時，均呈陰性。

【06:00】社會福利署發言人表示，香港青年協會已通知社署取消原定於今日（22日）在公眾地方舉辦的全港賣旗籌款活動。

一名警員本周二（18日）晚發燒，仍到西環明星酒家歡送會，其後確診新冠肺炎。四名當晚有出席的警員昨同告出現徵狀，三人對新型冠狀病毒檢測呈陰性，另一人未有結果。59名當晚有出席歡送會的警員均列為緊密接觸者，需要檢疫中心隔離14日，其中11名警員接獲通知，並陸續入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心。

居屋油美苑12座大廈中，7座為紀律部隊部門宿舍，由政府產業署管理，包括有確診個案的潤美閣，住戶除了來自警隊外，有其他紀律部隊部門，據了解部分已經跟隨政府早前安排在家工作，與是否有確診個案無關。其中海關表示，已即時安排居住在同一幢大廈的海關人員在家工作14天。