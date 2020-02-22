【武漢肺炎・最新】4名確診或初確診婆婆　均曾到福慧精舍佛堂　

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」繼續在全球蔓延，本港昨日（21日）沒有新增確診個案，維持68宗確診及1宗疑似個案。一名警員本周二（18日）晚發燒，仍到西環明星酒家參加同袍退休歡送會，其後確診新冠肺炎。一名當晚有出席的警員，昨出現病徵而入觀塘聯合醫院，尚未有新型冠狀病毒檢測結果，另三人則呈陰性。 另外，今日新增一宗初步確診個案，患者是96歲老婦，家住天后廟道飛龍臺，1月底曾到北角美輪大廈福慧精舍，她與居住小西灣邨瑞滿樓的確診70歲女病人有可能去同一佛堂，仍待確定。 小西灣邨女病人發病前逢初一、十五到佛堂。 而鑽石公主號回港、於駿洋邨隔離的人士當中，68歲男子初步確診新型冠狀病毒。

【22:40】對於韓國方面的疫情加劇，縱橫遊行政總裁袁振寧表示，現時有3團、約50人於首爾當地，而未來一星期會有5個首爾團將由香港出發，暫時行程如期進行，當中涉及100人。他又說，由於疫情比較嚴重的大邱跟首爾有三、四小時車程，相信影響性較低，若有官方機構，例如世衛或香港保安局或韓國政府表明不適合前往，才會取消程。

【22:40】消息透露指，初步確診的80歲婦人，也曾到過福慧精舍佛堂，即累計4名婆婆都到過，當中2人確診（小西灣70歲婦人及96歲天后婦人）、2人初步確診（80歲柴灣婦人及76歲美輪大廈女居民）。

【武漢肺炎】4名到美輪大廈福慧精舍佛堂老婦中招 一人是居民

【22:20】據消息透露，東區再多兩宗初步確診個案，分別是80歲及76歲女子。其中，76歲女子住在美輪大廈，有去過一樓福慧精舍佛堂；而80歲女病人則到過美輪大廈的佛堂，但未確定是否也是福慧精舍佛堂。

【21:12】衞生署衞生防護中心公布，新增一宗確診個案，患者為曾於1月及2月到訪北角美輪大廈一樓的「福慧精舍」佛堂的96歲婦人（第70宗）。她於本月13日出現發燒及咳嗽，今日到東區尤德夫人那打素醫院求醫並入院接受治療並確診，現時情況穩定。至今本港確診個案累計69宗、疑似個案一宗。

她居於天后天后廟道26-32號飛龍臺，同住的兒子、媳婦及孫女沒有出現病徵，將被安排接受檢疫，她於潛伏期內沒有外遊。中心要求今日凌晨約2時45分從病人寓所接載她到東區醫院的一名的士司機聯絡當局。

該患者與第65宗個案70歲婦人均曾到過「福慧精舍」佛堂，中心促於1月至2到前往該佛堂人士，如出現相關病徵，致電衞生防護中心熱線（2125 1122）。

【20:25】消息指，東區醫院再多一名80歲婦人初步確診，換言之，今日有三人初步確診。她曾到訪佛堂。

【18:03】消息指，今天早上一名從駿洋邨檢疫中心送到伊利沙伯醫院的68歲男子，對病毒測試結果反應呈陽性。換言之，這名男子是首名從日本鑽石公主號返港後初步確診的港人。消息指他昨日發燒，曾自行服退燒藥，無通知醫生。據了解，患者家住畢架山帝景臺，他的痰及喉嚨分泌物均對新型冠狀病毒呈陽性。

【17:00】張竹君表示，火炭駿洋邨有兩名鑽石公主號的隔離人士送院，包括9歲男童及68歲男子。

【16:30】東區醫院初步確診96歲老婦家住天后廟道飛龍臺，1月底曾到北角美輪大廈福慧精舍。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，之前小西灣邨瑞滿樓的確診70歲女病人有可能曾去同一佛堂，仍待確定。張呼籲，在1月25日至今曾到福慧精舍的人士聯絡衞生署。

【16:09】據了解，該名東區醫院96歲確診老婦家住北角，在出現病徵前的數天曾經到過北角的佛堂。翻查資料，第65宗本地確診個案，即住小西灣邨瑞滿樓的70歲女子平日都會逢初一、十五到佛堂，但暫未知兩名患者是否去同一間佛堂。

+ 4 + 3 + 2

【15:35】保安局局長李家超：

今日凌晨84位在鑽石公主號的乘客乘搭港府包機回港。當中82位是香港居民，2位澳門居民。82港人送到駿洋邨檢疫，2名澳門人由機場直接送返澳門。18名乘客因為名單有誤不能上包機，包括17名港人，1名澳門人。17名香港人送到駿洋邨檢疫，澳門人就由澳門政府安排乘車返回澳門。

今日會安排第三班包機回港，明日凌晨1:45起飛。會接所有非密切接觸又獲離船的香港人，預計人數不多。

今日日本當局會安排所有緊密接觸者到陸上檢疫，包括港人，入境處職員會留在日本協助。

仍有100多名港人滯留日本，其中32名是緊密接觸者，另外數十人是非緊密接觸者。

食物及衛生局局長陳肇始：

208名香港居民入住火炭駿洋邨。一名鑽石公主號返港的9歲男童發燒，送到威爾斯親王醫院，初步測試呈陰性。有一名68歲返港的乘客，發燒送院。鑽石公主號乘客，一共68港人確診，會留在日本留醫。密切接觸者，積極跟進返工。

【15:23】消息透露，東區醫院一名96歲女患者對新型冠狀病毒初步呈陽性反應。據悉，患者居於北角，近期沒有外遊紀錄，亦非確診者的緊密接觸者。

【13:35】「鑽石公主號」返港人士被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心。今日早上11時許，一輛救護車駛入駿洋邨，接載一名男子前往伊利沙伯醫院治理。據悉，該名男子68歲，有服降血壓、心臟科藥物。他昨日自行量度體溫時錄得攝氏38.2度，並曾服退燒藥，至今早由檢疫中心的醫生再為他量體溫，則錄得約攝氏37度。為慎重起見，中心安排救護車送他至伊利沙伯醫院接受檢驗。

據悉，68歲男子與太太及其他親友，一行14人早前到郵輪鑽石公主號遊玩。

【11:00】稅務局宣布，所有於1月29日至3月1日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至3月2日。

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【10:39】上水區鄉事委員會主席侯志強說，由於不想太多人一早排隊或過份擾民，故昨日致電通知早前有登記的居民，今日他們提供登記號碼即可領取一包6個三層裝口罩，毋須排長龍。他預備了逾3萬幾個口罩，以保鮮袋以六個一包分裝，預計至少5000人受惠。而預早登記者可由親友代領，至於行動不便或正當值的清潔工也可毋須排隊領取口罩。

侯說，是次沒統計花費金額，直言疫情嚴重，「口罩短缺，政府未達要求」，故盡量收購合理價格或成本價口罩，故口罩來源地包括越南、馬來西亞及泰國等，希望給市民應急。他指出，有抽驗口罩，盡量確保有三層，又指購入口罩中有兩千多個只有兩層，不適合派發。

【10:00】武漢肺炎疫情持續擴散，全港口罩供應緊張，北區區議會當然議員兼上水區鄉事委員會主席侯志強今日（22日）與團隊的工作人員，在上水區鄉事委員會向市民派發約2,000包口罩，為本月第二次。

侯志強本月11日亦曾在上水鄉事會派出約4,000個口罩，當時每人限取6個。當時吸引大批市民到場排隊領取。

【09:52】消息透露，本港兩名在東區醫院的新型冠狀病毒患者康復出院，分別是第23宗確診的63歲女子，以及第32宗確診的22歲男子。其中，22歲男子是「打邊爐家族」首名確診24歲男子的表弟。

↓↓鑽石公主號香港旅客專機返港及送往駿洋邨情況↓↓

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新型冠狀病毒最新相片曝光。香港大學李嘉誠醫學院、電機電子工程系及電子顯微鏡硏究所合作，從新型冠狀病毒患者分離及培育的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）電子顯微照片。病毒經過24小時培育之後，大量病毒（經電腦掃描着色為橙色）附於細胞表面 （經電腦掃描着色為藍色），大約有300粒。（港大醫學院提供圖片）

【06:35】外電報道，鑽石公主號11名以色列旅客返國後，當中1人新型冠狀病毒檢測呈陽性，但全部11人在日本檢測時，均呈陰性。

【06:00】社會福利署發言人表示，香港青年協會已通知社署取消原定於今日（22日）在公眾地方舉辦的全港賣旗籌款活動。

一名警員本周二（18日）晚發燒，仍到西環明星酒家歡送會，其後確診新冠肺炎。四名當晚有出席的警員昨同告出現徵狀，三人對新型冠狀病毒檢測呈陰性，另一人未有結果。59名當晚有出席歡送會的警員均列為緊密接觸者，需要檢疫中心隔離14日，其中11名警員接獲通知，並陸續入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心。

居屋油美苑12座大廈中，7座為紀律部隊部門宿舍，由政府產業署管理，包括有確診個案的潤美閣，住戶除了來自警隊外，有其他紀律部隊部門，據了解部分已經跟隨政府早前安排在家工作，與是否有確診個案無關。其中海關表示，已即時安排居住在同一幢大廈的海關人員在家工作14天。