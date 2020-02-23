【武漢肺炎・最新】消息：駿洋邨多4人初確診　屯門35歲男子確診

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，本港今日新增4宗確診個案，共錄得74人染病。 其中，與北角美輪大廈福慧精舍佛堂有關的個案，合共有4名婆婆染病，衞生署指由於佛堂的兩層處所都上鎖，人員未能內進視察，故已向法庭申手令，將聯同警員入內搜查。其後，佛堂負責人主動開門，衞生署及警方穿全套保護衣入內調查。 消息指，正於駿洋邨隔離、由鑽石公主號郵輪返港的香港人，再多4人初步確診。

(香港01製圖)

【22:10】消息指，正於屯門醫院隔離病房留醫的35歲男病人，已確診染新型肺炎，他的樣本化驗結果起初屬「不確定」，未能界定屬陽性或陰性，其樣本被送到瑪麗醫院再重覆檢測，結果顯示樣本對新型病毒呈陽性反應。

該名男子是居於元朗GRAND Yoho的住戶。

【20:38】據了解，有4個乘過鑽石公主號、正在駿洋邨隔離的港人，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，屬初步確診個案，據指他們將被送往瑪麗醫院隔離。消息指，當局在他們回港後，曾收集樣本作化驗用途。

【20:10】政制及內地事務局發言人表示，特區政府正與內地相關部門聯繫，「積極跟進」目前滯留在湖北省的港人「有序接回香港」的事宜。發言人指，特區政府十分關心現時在湖北省的港人的情況，亦非常理解他們希望可以盡快回港，一直與有關政府部門和衞生專家積極商議，制定實際可行的實施方案。當局正與內地相關部門就事宜溝通，以期盡快把滯留在湖北的港人，包括有特別需要的組群，分批送回香港。

當局又指，最近接獲內地有關部門通報，一位長居武漢市的77歲香港人懷疑染病，因醫治無效過身，及後該個案被納入為感染個案。駐武漢辦事處獲悉後已即時聯絡他在廣州的家人，以期提供協助。

【19:47】澳門政府宣布，今日起將韓國列為疫情高發地區，周一（24日）凌晨零時起，抵達澳門前14日內，曾到過韓國的入境旅客，入境時會被安排往工人球場或氹仔北安碼頭的檢查站，接受醫學檢查。

【19:30】煌府發言人澄清，新港中心煌府的分店自2月8日起已暫停開放，2月10日並無招待任何客人。翻查記錄，集團只在1月10日曾有物業保安公司舉行宴會。

+ 2

【19:00】一名年約70至80歲的女性長者，被穿全套保護衣的救護員從美輪大廈以擔架床抬上救護車。但暫未知是否與佛堂有關。

【18:55】有兩名身穿全白保護衣的食環署人員手持灰色膠筒及清潔工具，進入美輪大廈。相信他們是要為佛堂消毒。

【18:45】有救護人員搬運擔架床到美輪大廈。有附近的居民在四周觀望，亦有大廈居民如常進出門口。

【18:15】美輪大廈門外停泊數架警車和一架衛生防護中心的車輛，由於警方封鎖大廈佛堂範圍，記者只能在街上看到有身穿防護衣的人員，在佛堂內進行消毒，包括窗戶、橫樑等。其後，有約10名警察搬運爆破工具回警署。

【17:30】Grand YOHO服務處發通告指，今日接獲一位3座中層業戶通知，其一名家人剛已進行新型冠狀病毒測試，初步測試結果呈陽性，正在醫院接受隔離治療。翻查資料，上述個案即一名35歲留醫屯門醫院的男子，張竹君於記者會指，仍需要接受測試確認其結果。

服務處指，已安排清潔承辦商在第3座再次徹底清潔消毒大廈的公眾地方及設施，包括大堂、各樓層走廊、升降機、出入口門柄、大堂冷氣系統等；同時特別於第3座加派人手，協助住戶開門及乘搭升降機。

【17:18】對於屯門醫院的懷疑個案，即居於元朗YOHO的35歲男子是否中港司機，張竹君稱未有相關資料，但據初步資料所示，他在2月8日後無離港，故應該不是在強制檢疫令生效後的「特許人士」。

【17:14】被問及「福慧精舍」佛堂內有何活動，張竹君指暫由確診病人口中得知，他們會在佛堂內念經、分派食物，部份人士逗留時間會較長。

張竹君又說，日後會派食環署在佛堂內「大消毒」，亦會取走環境樣本。

【17:11】張竹君說，鑽石公主號回港人士中，當中共4人因不適已送院，當中一名小朋友及56歲男子已證實陰性；有一名人士已確診；另有69歲男士剛送院，暫未有結果。

【17:08】張君竹指剛收到同事通知，稱負責人已開門，故他們已進入佛堂了解情況。

【17:04】醫管局再被問到是否防護裝備不足，劉家獻重申，醫管局的保護裝備仍有一個月的儲存量。他又指，採購部同事正全球採購，但承認有「不明朗因素」，例如有部份國家禁止有關裝備出口。

【16:56】張竹君在記者會曾稱，檢疫隔離措施有「拖慢」的情況發生，被問及有何困難，張竹君稱，雖然不是太難找到須隔離人士，但鑽石公主號乘客正陸續回港等，故中間有些「措手不及」。

【16:50】張竹君又指，曾用各種方法找「福慧精舍」佛堂的聊絡人，但佛堂的兩層樓都已鎖門，故已向裁判官申請手令，會聯同警方進入福慧精舍搜查處所情況。

【16:47】張竹君指，一名35歲男子昨晚到博愛醫院求診，經測試後因未能確實其結果，故送至屯門醫院接受覆檢。但由於結果亦未清晰，故仍待覆檢。

有一名警員早前確診，另有幾名警員都送院檢測，張竹君指正安排有關人士入住檢疫中心，但仍有警員仍未送至隔離營，會呼籲有需要入住檢疫中心的人士留在家中勿外出。她又指，有3名與確診警員有關的同事已送院，結果全是陰性。

【16:42】被問及第74宗個案，是否與住在「福慧精舍」佛堂同層，張竹君否認，但稱病人曾到佛堂。她又指，暫時未知佛堂的病源，又指4名確診病人「未必相識」。

【16:39】劉家獻說，港再新增32宗須呈報個案，截至中午12時，共有99人正接受隔離治療。而74個案確診個案中，今日再多一名病人出院，累計12位，她是第33位女病人。

【16:30】衞生署及醫管局交代最新疫情，由衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生向傳媒講解。

張竹君表示，今日新增4宗確診個案，並有一宗早前的疑似個案，即第66宗個案，已確診。該個案即日前與屯門海天花園酒家有關的個案，亦即太古城確診工程師的外父。

第71宗個案，是一名68歲男子，他早前由鑽石公主號返港，於駿洋邨隔離，因出現病徵送院，今日正式於伊利沙伯大廈確診。

第72宗個案，是一名62歲男子，今日於聯合醫院確診，他住在藍田興田邨彩田樓，是一名保安員，在自己大廈任保安，現與太大及子同住。他在2月10日發燒及咳，曾到公司的飯局，地址位於新港中心的煌府，當時有18個人同場，在確診前曾向私家醫生求診。他在過去14日內無外遊，屬本地個案。

至於與福慧精舍佛堂相關，再增2宗個案，即第73宗個案，她住在柴灣興華邨展興樓，無外遊紀錄，但會不時到佛堂。

而第74宗個案是一名76歲女子，她住在美輪大廈，「每朝都會去佛堂幾分鐘」，於2月13日因肌肉痛，曾向2名私家醫求診，2月22日到東區醫院，今日確診。

衞生署早前呼籲曾到佛堂人士與署方聯絡，至今已收到30人致電查詢。張竹君指，當中有5人不適送院，有10人已入住檢疫中心。

【15:05】記者今日前往中環滙豐銀行對開皇后像廣場一帶，發現在武漢肺炎肆虐的情況下，過去有大批外傭聚集的地方，都較過往冷清，有菲傭更指聚集的人群減少約七至八成。

【14:30】一名35歲男子，其唾液樣本，對新型冠狀病毒初步呈陽性，現時於屯門醫院隔離病房內留醫。據悉他在港府2月8日實施強制檢疫14天之前，多次往返香港及深圳。

【14:00】下午2時許，銅鑼灣時代廣場聚集數十名市民，快閃式高唱國歌，聲援早前於同一場地遇襲的退休教師藍雪寶。參與者高舉五星國旗，部份人則手持寫有「支持藍雪寶老師，為正義發聲」、「反暴力救香港」標語，又高呼「武漢加油」。

有網民早前於銅鑼灣時代廣場外發起「和你lunch」活動，曾多次公開發表言論撐警的退休教師藍雪寶期間遇襲受傷送院。

【12:13】據了解，律敦治醫院今天會再多一人出院，是一名50歲女子，她是「打邊爐家族」中的四姨，她在2月2日出現病徵，於2月9日確診。

【12:10】消息人士透露，屯門醫院一名35歲男子的唾液樣本，對新型冠狀病毒呈陽性反應，是第2宗經此篩查方法揪出的病人。

醫院管理局由本月19日起，擴展檢驗武漢肺炎病人的範圍，新涵蓋病徵較輕微的人士，即出現發燒及上呼吸道感染病症、或輕微肺炎的急症室或普通科門診病人，以盡早識別及提供治療。

居油美苑潤美閣紀律部隊宿舍的48歲男警，本月19日到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應，本月20日送聯合醫院隔離，是首名透過深喉唾液測試篩查出的患者。

【12:00】防暴警退回入仁愛診所，市民亦陸續散去

【11:53】遊行人士離開時，不斷指罵現場戒備警員

【11:46】 大會宣布遊行結束。民主黨屯門區議員黎駿穎表示，與居民同時間知道仁愛診所劃為「指定診所」，雖未正式啟用，希望政府懸崖勒馬。

【11:40】遊行人士途徑屯門「杯渡」輕鐵站時，不斷高叫警員「返武漢執法」，參加者增加至數百人。有遊行人士批評仁愛診所通風口對向校園，指定診所選址不理想。遊行歷時40分鐘，隊頭抵達仁愛診所外。

【11:10】屯門泛民主派區議員強烈譴責政府封關不力，指「指定診所」事宜沒有諮詢區議會，漠視香港居民健康，又批評仁愛診所鄰近民居及學校，不適宜作「指定診所」，呼籲附近居民一同向「冷血政府」說不。遊行逾百人參與，沿途有警員巡視。

【11:00】消息指，聯合醫院新增一宗初步確診個案，患者為62歲男病人。

【10:55】醫管局早前宣布會按疫情逐步啟動18間應對新型冠狀病毒「指定診所」，包括屯門區的仁愛普通科門診診所。

有當區區議員今日（23日）發起遊行反對，上午11時新墟青賢花園出發，沿鄉事會路及青山公路，遊行至屯利街華都花園外，則仁愛診所旁，並已獲發不反對通知書。在遊行開始前，已有約百名市民聚集，有市民手執訴求紙牌，批評政府「零諮詢、零詳情、零尊重」等，參加者胸前繫上白絲帶，憂心政府有關決定會造成社區爆發，希望有關服務集中屯門醫院。此外，集合地點外有警車戒備。

+ 2

【0630】

鑽石公主號港人現況：

確診留日醫治 70人

須留在日本觀察 30人

第一班包機 106人

第二班包機 82人

第三班包機 5人

自行乘機回港：20人

總人數 313人

【0630】官員指鑽石公主號有70名港人確診，約30人緊密接觸，並有另一批人員將赴日本支援在日港人，未來亦會加強有關工作。

【0630】入境處處長曾國衛、保安局副局長區志光於機場見傳媒，總結整個撤離行動， 指港府派出3班包機將鑽石公主號的港人帶回香港，其中兩人為澳門居民，193人為香港居民。期間官員稱獲很多機構協助，並感謝中國駐日大使館及駐港公署協助，並稱在行動中有很多感受和體會。受傳媒提問時，指已對自費上機的港人已有充足的防疫指示。

【0630】 接載5名港人的第3架包機到港，由旅遊巴接到火炭駿洋邨，將進行為期14日的隔離。

↓↓北角美輪大廈福慧精舍佛堂↓↓

+ 3 + 2

相關新聞導讀

【武漢肺炎】西環明星酒家歡送會再多一警有病徵 正待檢測結果

【武漢肺炎】4名到美輪大廈福慧精舍佛堂老婦中招 一人是居民

【武漢肺炎】曾到福慧精舍佛堂兩患者 最後到訪日均為2月8日

【武漢肺炎】兩患者曾到福慧精舍 同廈多佛堂 僧潑飲過液體出街

【武漢肺炎】四日來拒披露患者曾到福慧精舍 張竹君：好似有講過

【鑽石公主號】消息：返港男初步確診 昨高燒吃退燒藥無通知醫生

【武漢肺炎・2.22】4名確診或初確診婆婆 均曾到福慧精舍佛堂

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

截至昨日本港確診個案增至70宗（69宗確診及1宗疑似個案）。昨日新增的確診個案為一名96歲老婦，居於天后廟道飛龍臺，1月及2月曾到福慧精舍，本月13日出現病徵，昨日到東區醫院求醫並確診，現時情況穩定。

【鑽石公主號．日本直擊】

▼香港確診個案一覽▼

+ 36 + 35 + 34

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼