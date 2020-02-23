【武漢肺炎・最新】5港人乘第3架包機抵港　港府將派員赴日支援

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，本港昨日新增一宗確診個案，累計有69宗確診個案及一宗懷疑個案。疫情最新焦點在北角美輪大廈福慧精舍，一共有四位婆婆到過這所佛堂而確診及初步確診。 今日（23日）是農曆二月初一，未知會否仍有人前往上香誦經。 一名鑽石公主號郵輪港男旅客上周四（20日）返港後，在駿洋邨隔離第三日發燒，送院檢測，亦初步確診。 此外，一名48歲男警上周四（20日）確診，他在上周二（18日）晚發燒下，仍出席在西環明星酒家舉行的同袍退休晚宴，同場的59人中，全部需到檢疫中心隔離14日。當中一名警員昨不適，出現病徵，正等待新型冠狀病毒檢測結果。

【0630】

鑽石公主號港人現況：

確診留日醫治 70人

須留在日本觀察 30人

第一班包機 106人

第二班包機 82人

第三班包機 5人

自行乘機回港：20人

總人數 313人

【0630】官員指鑽石公主號有70名港人確診，約30人緊密接觸，並有另一批人員將赴日本支援在日港人，未來亦會加強有關工作。

【0630】入境處處長曾國衛、保安局副局長區志光於機場見傳媒，總結整個撤離行動， 指港府派出3班包機將鑽石公主號的港人帶回香港，其中兩人為澳門居民，193人為香港居民。期間官員稱獲很多機構協助，並感謝中國駐日大使館及駐港公署協助，並稱在行動中有很多感受和體會。受傳媒提問時，指已對自費上機的港人已有充足的防疫指示。

【0630】 接載5名港人的第3架包機到港，由旅遊巴接到火炭駿洋邨，將進行為期14日的隔離。

↓↓北角美輪大廈福慧精舍佛堂↓↓

+ 3 + 2

相關新聞導讀

【武漢肺炎】西環明星酒家歡送會再多一警有病徵 正待檢測結果

【武漢肺炎】4名到美輪大廈福慧精舍佛堂老婦中招 一人是居民

【武漢肺炎】曾到福慧精舍佛堂兩患者 最後到訪日均為2月8日

【武漢肺炎】兩患者曾到福慧精舍 同廈多佛堂 僧潑飲過液體出街

【武漢肺炎】四日來拒披露患者曾到福慧精舍 張竹君：好似有講過

【鑽石公主號】消息：返港男初步確診 昨高燒吃退燒藥無通知醫生

【武漢肺炎・2.22】4名確診或初確診婆婆 均曾到福慧精舍佛堂

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

截至昨日本港確診個案增至70宗（69宗確診及1宗疑似個案）。昨日新增的確診個案為一名96歲老婦，居於天后廟道飛龍臺，1月及2月曾到福慧精舍，本月13日出現病徵，昨日到東區醫院求醫並確診，現時情況穩定。

【鑽石公主號．日本直擊】

▼香港確診個案一覽▼

+ 36 + 35 + 34

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼