【武漢肺炎】衞生署終調整準則　追蹤患者發病前2天接觸者

「武漢肺炎」疫情持續，本港至今已最少有69宗確診及一宗疑似個案。本港衞生當局一直只追蹤確診患者在發病後的接觸者，把密切接觸者送入檢疫中心，而其他接觸者就進行醫學觀察。 不過，多地專家都指，確診者在發病前就已經有傳染力。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在例行記者會上多次被追問會否調整追蹤準則時，僅指因未確定發病前多久有傳染力，因此仍只會追蹤患者發病後的情況。 直到本港出現確診者一個月後，今天（22日）才在記者會上宣布將跟從內地做法，調整追蹤標準至發病前兩天。

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張竹君：之前未能肯定患者發病前多久有傳染力

張竹君今天在記者會上指，由於中國疾控中心今天決定更改密切接觸者定義，港府決定跟隨，會追蹤患者在發病前兩天的接觸者，如屬密切接觸者，同樣需要入住檢疫中心。她續指，當局會嘗試尋回現時69宗確診個案在發病前兩天曾接觸過的人，例如確診警員在發病前曾一同工作的同事，但由於部分人或已過潛伏期，「唔會叫佢去檢疫，但如果有病，就要再睇返。」

被問到現時才更改定義是否太遲時，張竹君稱，由於港府早前未能肯定患者在發病前多久有傳染力，而內地在這方面最有經驗，因此港府決定跟從內地做法。她承認，如患者在發病前已有傳染力，情況令人擔心，「因為佢唔知自己兩日後會發病，可能會繼續返工、見人」，她呼籲市民應減少聚會，盡量與人保持距離。

張竹君今天在記者會上宣布將跟從內地做法，調整追蹤標準至發病前兩天。 （梁鵬威攝）

多地專家都指，確診者在發病前就已經有傳染力，而澳門當局亦早已把追蹤準則定為患者在發病前的24小時。