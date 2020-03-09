【新冠肺炎】黃永樹小學錄影授課趕進度　校長：缺知識基礎成隱憂

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎襲港，全港中小學及幼稚園停課至今超過一個月，學校普遍透過互聯網及電子學習方式，務求令學生「停課不停學」。保良局黃永樹小學教師團隊目前以校本創作形式，拍攝中、英、數三科授課短片，學生「課後」亦須透過學生網上平台交功課。 校長陳瑞良認為，電子學習不能完全取代面授課堂，相信復課後仍要重新教授部分相對複雜的課堂內容。他預計，目前學校開始要探討補課的可行性，例如需要犧牲課外活動、試後活動甚至部分暑假追趕課時；學生在此段停課期間缺少的知識基礎，或是未來兩、三年內的隱憂。

保良局黃永樹小學教師團隊會因應課程進度，為每個級別的學生製作教學及授課短片。（黃舒慧攝）

全港中小學由1月14日起停課，目前最早要待4月20日才能復課，教育局鼓勵學校及學生利用網上的免費資源及電子學習平台，「停課不停學」。保良局黃永樹小學2月開始以校本創作形式，教師團隊會因應課程進度，為每個級別的學生製作教學及授課短片，短片素材、內容、聲演及剪接一手包辦。

目前教學短片內容主要涉及中文、英文及數學科三科，平均每三日發放一段，平均每段不會超過15分鐘。校長陳瑞良表示，拍片教學是新嘗試，由於要兼顧小學生的專注力，目前傾向每段短片只包含一項重點；由開會、備課到完成製作，每30分鐘短片需耗時半日製作，教師同時會透過學校網上平台收發、批改功課。

此外，雖然停課期間學生沒有體育堂，校方會上載活力操及動手做等教學短片，鼓勵學生透過智能手機及平板電腦拍攝及上載活動片段。

保良局黃永樹小學電子學習統籌主任陳卓原自行製作拍攝架，攝製教學短片。（黃舒慧攝）

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網上學習以低年級的瀏覽量及參與程度最高

陳瑞良說，校方早前發通告鼓勵學生參與相關網上學習，並非強迫，整體反應中規中矩，當中以低年級的瀏覽量及參與程度最高，校方接下來會進一步推廣至常識科。他認為，現時的教學環境亦是一個契機，學校收集經驗後，未來或能推動課後應用。

電子學習過往大多只是用作預習課堂，輔助性質居多，陳瑞良認為電子學習目前只是用作追趕重要課堂內容，但不能完全取代面授課堂，對於能力相對普通或較弱的學生來說，校方更難掌握他們的學習進度。他估計，復課後仍要重新教授部分相對複雜的課堂內容。

校長陳瑞良表示，受停課及疫情影響相關活動均告取消，但這些活動對學生來說，都是寶貴學習機會。（黃舒慧攝）

電子學習不能取代面授課堂

然而，電子學習除了不能取代面授課堂，亦不能取代社交訓練及課外活動。陳瑞良說，每學年的2月至4月，學校均會安排大量課外活動，例如遊學團、校際比賽等等，受疫情及停課影響相關活動均告取消，但這些活動對學生來說，都是學習機會，現時仍困在家中的學生或會感到苦悶、枯燥。

此外，小六第三次呈分試亦要取消，陳瑞良認為，部分希望爭取更好成績的學生及家長或會感到失望。至於復課方面，他認為學校及家長的最大考慮是防疫物資是否充足，正式復課後校方亦要花費時間讓學生「熱身」，由假期狀態重新進入學習狀態。

停課期間損失大量課時，陳瑞良直言，學校目前已開始考慮補課的可行性，例如需犧牲上課日下午的課外活動、6月考試完結後的試後活動、暑假部分時間等等，確實做法仍要視乎當局會否延長停課。

停課令知識基礎有缺失 成學界未來兩、三年隱憂

陳瑞良又指，學生在此段停課期間缺少的知識基礎，或成為未來兩、三年內香港學界的隱憂。他認為，停課期間學生的功課壓力理應減少，家長現時可訓練子女做家務，「Home Office」期間與子女一起下廚，培養親子關係及自律性，達至真正的「停課不停學」。