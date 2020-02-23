【武漢肺炎】商經局：無設定以3元包銷1個口罩　強調金額只屬假設

武漢肺炎疫情持續下，社會出現「口罩荒」，早前政府終於表示會支援本地生產口罩，假設每個口罩3元，不過被批評價錢過高。商務及經濟發展局發言人今日（23日）表示，計劃並無設定以3元包銷1個口罩，3元只是假設，估算計劃下包銷口罩所需要的費用，向立法會申請撥款。發言人稱，稍後會公布釐訂口罩價格的方程式，或會因應成本變化，釐訂不同時段的包銷價。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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政府撥款15億元支援本地生產口罩，以每間工廠設兩條生產線計算，預計會有10間本地工廠可受惠，屆時每月可生產至少200萬個口罩。不過立法會的文件提到，由於現時海外採購口罩價升至每個高於一美元，加上香港地價貴，勞工成本又高，故假設每個口罩平均價格為三元，但結果被批評售價過貴。

商經局發言人稱，3元包銷1個口罩的價錢只是假設，用作估算計劃下包銷口罩所需要的財政承擔額，以向立法會申請撥款。發言人指，政府與香港生產力促進局正研究，為計劃下包銷的口罩釐訂合理價格，會考慮原材料價格和廠房租金等生產成本。發言人續指，政府稍後會公布釐訂口罩價格的方程式，可能會因應生產成本的變化，因而於一年的包銷期內，釐訂不同時段的包銷價。

政府撥款15億元支援本地生產口罩（資料圖片）

發言人又指，合資格獲得政府資助的生產線，必需符合多項條件，包括具備無塵車間的廠房、設有可每月生產最少50萬個口罩的生產機器和原材料、生產的口罩至少達到美國材料和試驗協會第一級標準（ASTM Level 1），以及廠房獲得ISO 13485認證。生產力促進局會向有意設立生產線的機構提供技術支援。

發言人表示，每條生產線可獲最高300萬元的資助，同一廠房的每條額外生產線，則可獲最高200萬元資助，金額只是資助上限，並非劃一的資助額。另外，每條生產線的實際資助金額，主要視乎產量而定，原則上產量越高，資助越多，政府正與生產力促進局研究，在考慮設立生產線的資金成本後，釐定資助準則，稍後向外公布。

冀推動盡快在香港設立口罩生產線

政府重申，計劃的目標，是推動盡快在香港設立口罩生產線，短期上穩定口罩供應之餘，長遠亦可建立存貨，以備不時之需，並指歡迎所有有意在港設立口罩生產線的機構申請計劃。