【武漢肺炎．最新】消息：再多兩名曾到北角福慧精舍女子初步確診

社會新聞
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由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，本港截至周日(23日)已錄得74宗確診個案。另外，政制及內地事務局發言人指，一位長居武漢市的77歲香港人感染新型冠狀病毒後病逝，目前共有10名港人在湖北‬省確診，1人情況危殆，1人出院，其餘情況穩定。

消息指，正於駿洋邨隔離、由鑽石公主號郵輪返港的香港人，再多4人初步確診。另外，與北角美輪大廈福慧精舍佛堂有關的個案，合共有4名婆婆染病，衞生署及警方曾穿全套保護衣到佛堂內進行調查。

▼北角美輪大廈情況▼

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【10:00】據了解，本港再多兩宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，分別是57歲及68歲女子，兩人均曾到訪北角美輪大廈的佛堂福慧精舍。其實，57歲女子曾到養和醫院求醫。

【08:00】截至間周一（24日）上午8時，全國確診病例77050宗，疑似病例4148宗，死亡病例2446宗，治癒病例23194宗。

【00:05】醫管局主席范鴻齡日前接受鳳凰衛視「問答神州」訪問時表示，因醫護人員在1月時保護衣用量大升五倍，加上近日全球採購困難，他承認現時醫管局保護裝備用量只能維持至3月中。

▼駿洋邨情況▼

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▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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