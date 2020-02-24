【武漢肺炎．最新】消息：再多兩名曾到北角福慧精舍女子初步確診

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，本港截至周日(23日)已錄得74宗確診個案。另外，政制及內地事務局發言人指，一位長居武漢市的77歲香港人感染新型冠狀病毒後病逝，目前共有10名港人在湖北‬省確診，1人情況危殆，1人出院，其餘情況穩定。

消息指，正於駿洋邨隔離、由鑽石公主號郵輪返港的香港人，再多4人初步確診。另外，與北角美輪大廈福慧精舍佛堂有關的個案，合共有4名婆婆染病，衞生署及警方曾穿全套保護衣到佛堂內進行調查。