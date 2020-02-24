雖然被滯留在日本鑽石公主號的香港乘客已全部下船，惟有部份人士仍需強制留日作觀察，《香港01》聯絡到其中一名須隔離人士陳太，位於埼玉縣和光市的一所大學了解情況，並為她送上物資，期間更誤闖隔離範圍，但即被日本的職員發現及禮貌地要求離開，職員隨即關上大門，可見現場的保安反應十分迅速。 記者：邱靖汶 攝影記者：楊凱力 日本直擊

陳太受隔離的地方位於日本和光市一所大學的學生宿舍。(邱靖汶攝)

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《香港01》記者昨日特別到陳太所處，位於和光市的稅務大學埼玉縣和光校舍，由車站到那處車程大概七分鐘，陳太於周六(22日)傍晚被帶到這所大學宿舍隔離，記者受陳太的兒子所托，到宿舍送上一些補給品。

校園內有自衛隊車輛

記者周日(23日)按照通告的地址到達校園，眼見閘門打開，即能順利進入校園。和光校舍有四幢宿舍，校園未算大，進入校園時氣氛平靜，未見有職員，校內的中央廣場附近雖有人，但亦沒有阻止記者進入，直至見到日本自衛隊車輛，見到一些工作人員，以為可以登記的地方，誰知道已誤闖禁區。

仔細查核與密切接觸者的關係

這時有自衛隊隊員出現，指記者已進入限制範圍，要預防感染，並叫我們到外邊等，又向我們索取隔離者的身份及房號。

在自衛隊隊員隨後陪同內閣官房人員會面，再次核對我們和緊密接觸者的關係，又問我們如何認識緊密接觸者，如何知道可以送物資，問得相當仔細，職員亦未有怪責記者誤闖禁區，並友善地安排保安帶我們沿路離開。

物資3小時後送達

記者離開時，見有職員即把校門關上，據了解，物資亦在3小時後在送晚飯到陳太的房間時，一同放在陳太的門前。

▼日本隔離營內的情況▼